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Ремко Эвенепул – бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в разделке

Ремко Эвенепул: «Третье место для меня как победа»

 

 

  21-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал бронзовым призёром чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 в индивидуальной гонке на время.

 

  В прошлом году Эвенепул был вынужден пропустить чемпионат мира из-за травмы, а два года назад, в дебютный год в профессионалах в разделке на чемпионате мира он завоевал серебряную медаль. В этом году чемпионат мира проходит по домашним дорогам Ремко Эвенепула, в Бельгии.

 

  Стартовав 19-м из 58 участников, Ремко Эвенепул после финиша занял «хот-сит», показав лучшее время. Он проехал 43,3 километровую равнинную дистанцию за 48 минут 31 и 17 сотых секунды со средней скоростью 53,545 км/ч. Но победитель, защитивший титул чемпиона мира в разделке итальянец   Филиппо Ганна преодолел эту дистанцию на 43 и 34 сотых секунды быстрее.

 

  Серебряную медаль взял соотечественник Ремко Эвенепула – Ваут Ван Арт, а на бронзовую медаль претендовал товарищ Ремко Эвенепула по команде, датский гонщик Каспер Асгрен, которому до третьей ступени подиума не хватило 2,30 секунды.

 

Ремко Эвенепул – бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул – бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 

Ремко Эвенепул – бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 

 

  Ремко Эвенепул: «Я долго занимал «хот-сит», первые полчаса было комфортно. А потом я уже не был уверен в третьем месте, пока Ваут боролся за победу. Это была пытка, я постарел на пару лет. Но этих двух секунд оказалось достаточно.

 

  Мы с Ваутом вместе хотели стоять на подиуме, но не на этих местах. Я же могу быть доволен тем, как выступил сегодня. Хотел идеально проехать разделку. После первой отсечки стало ясно, что Ваут и Филиппо будут вне досягаемости. Беспокоился, что потеряю третье место, но знал, что прибавлю скорость после первой отсечки. Мне не о чем переживать. Я финишировал третьим, для меня это как победа.

 

  Думаю, последние несколько недель мои показатели даже лучше, чем всегда. Сегодня я смог продавливать всю дорогу. Если бы попытался проехать быстрее, просто взорвался был. Доволен всем, что сейчас делаю. Если финишируешь третьим позади двух лучших раздельщиков, можно радоваться. Рельефа совсем не было, всё плоско. На такой дистанции я не смог бы проехать лучше. Мы понимали, что победить Ганну будет тяжело. Уже несколько лет мы занимаем вторые или третьим места на чемпионатах, как будто нам не позволено выиграть. Надеюсь, в следующие несколько лет маршрут гонок будет потяжелее, и мы уже не финишируем третьими или вторыми.  

 

  После чемпионата Европы я выучил, что очень важно распределять скорость. Там я начал слишком быстро, что стоило мне титула. Мы разработали план распределения скорости, и я очень тщательно его придерживался. На такой дистанции это лучший для меня результат.

 

  На очень протяжённых и совершенно прямых отрезках было можно равномерно давить на педали. Я постепенно увеличивал скорость после первой отсечки, потом ещё на деление поднял скорость на второй отсечке и дал полный газ до финиша. Думаю, это видно по разрывам на отсечках.

 

  Я очень доволен, потому что взял максимум из этой дистанции. Чувствую огромное удовлетворение, стоя на подиуме в такой компании. У меня был нелёгкий год, но я продолжал верить и много работать, эти усилия сегодня принесли плоды».

 

  На второй части дистанции Ремко Эвенепул потерял бачок и наехал на него: «Я почувствовал, будто ударился о камень, забеспокоился, что начну скользить. Знаю, почему бачок выскочил. Когда ставил его назад, не дал заполнить воздухом».

 

26 сентября, в воскресенье, Ремко Эвенепул стартует в групповой гонке в качестве помощника своего соотечественника Ваута Ван Арта.

 

  «Завтра будет новый день и мы сконцентрируемся на воскресенье. Будет несколько тренировок, потом разведка дистанции. А дальше остаётся не потерять свежесть за пятницу и субботу, потому что в воскресенье придётся ехать семь часов. Это будет самая долгая гонка в моей карьере, если доеду до финиша. У нас нет  дискуссий по поводу лидера команды.

 

Он может побеждать в совершенно разных ситуациях, и из маленькой группы, даже из большой. Главное, помочь ему в безопасности доехать до Лёвена в компактной группе, чтобы не пришлось нервничать из-за атак. Нашей задачей будет нейтрализовать каждое ускорение. Надеюсь, мы сможем доставить его до отметки 200 м до финиша».

 

 

Результаты индивидуальной гонки на время чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships Individual Time Trial ITT разделка

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 27.05.2017

    Хоть и засRанец, но командный игрок. На него можно положиться. Пока колумбийские генеральщики и мэнские спринтеры борятся вне трассы с боссами команд, бельгийцы берут максимум из возможного в сезоне.

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ганна таки додавил ВВА, хотя было видно, что после 2-й отсечки итальянец чуть чуть прибавляет, а бельгиец (после финиша заметно как Воут среагировал и откровенно растроился на секунду, мне его даже стало немного жаль) чуть-чуть проседает, но эти два высокорослые парни таки были в отдельной лиге на ITT, что на фоне других больших (Кюнг, Асгрен, Биссиггер) делает бронзу "малогабаритного" Рэмко Эвенпула очень дорогой. Кстати эти самые другие "большие" думал будут по времени ближе к первым двум.

    Датчанин Каспер проиграв 2 сек. к призовому подиуму ощутил наверное то, что недавно было у Штефана на ОИ...хорошо хоть на ЧМ швейцарец не 4-й, а золото (и майка) ЧЕ у него на год в запасе. 

    Цитата: Earl57
    Ганна и Ван Арт в отдельной лиге.
    Самый неожиданный в первой десятке - это Хейтер. Всего 1 секунда от Биссегера, при том что Хейтер легче на 10 кг. Уж он то специалистом разделки точно не является.

    Этот молодой парень очень сПрогрессировал в этом сезоне, а ему то только позовчера исполнилось 23. Отметить надо также и Тони Мартина - в таком возрасте на ЧМ - очень достойно.

    А теперь представим (на минуту) какой получился бы итоговый подиум если б эту инд.разделку колесили ещё Рогличъ, Дэннис и Дюмолин...

  • flugegeheimen
    Ваут Ван Арт – серебряный приз ... (1)
    flugegeheimen-Фото
    Какой Ремко маленький:)
  • uran
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (1)
    uran-Фото

    Хоть и засRанец, но командный игрок. На него можно положиться. Пока колумбийские генеральщики и мэнские спринтеры борятся вне трассы с боссами команд, бельгийцы берут максимум из возможного в сезоне.

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    uran-Фото
    Я бы сказал, - с улыбкой добавил Филиппо Ганна относительно Ваута Ван Арта и Ремко Эвенепула, - что мы немного из разных дисциплин. Эти ребята выигрывали в спринтах, в горах, везде...
  • SportSpirit
    Тони Мартин объявил о завершен ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Классная карьера, где было и множество личных побед, и еще больше бесконечно тяжелых для соперников смен во главе поезда JV. 

     

    Вовремя уйти тоже нужно суметь! Учитывая, что решение было принято после Тура, а обнародовано сегодня - Мартин похоже хотел сохранить тишину вокруг своей персоны, чтобы спокойно подготовиться к финальной разделке своей жизни. Проехал с полной самоотдачей и отличным результатом - браво! 

     

    И, кажется, теперь я буду смотреть life смешанной эстафеты и желать сборной Германии подиума)

  • svan
    Крис Анкер Сёренсен погиб в Бе ... (10)
    svan-Фото

    Кто нарушил ПДД? А водителю сколько лет впаяют?

  • svan
    Тони Мартин объявил о завершен ... (10)
    svan-Фото

    Жаль, что уходит. Мог бы еще пару лет покататься.

  • Earl57
    Trofeo Matteotti-2021. Результ ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Предыдущая победа у Трентина была 3 года назад. И была на этой же гонке.
    Ого! Думал у него чаще победы

    Он с возрастом резкость потерял и уже не может на равных соперничать с более молодыми спринтерами.

  • Arciv
    Trofeo Matteotti-2021. Результ ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Предыдущая победа у Трентина была 3 года назад. И была на этой же гонке.
    Ого! Думал у него чаще победы
  • Arciv
    Gooikse Pijl-2021. Результаты (1)
    Arciv-Фото
    Молодчик!

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