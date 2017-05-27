Ремко Эвенепул – бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в разделке

Ремко Эвенепул: «Третье место для меня как победа»

21-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал бронзовым призёром чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 в индивидуальной гонке на время.

В прошлом году Эвенепул был вынужден пропустить чемпионат мира из-за травмы, а два года назад, в дебютный год в профессионалах в разделке на чемпионате мира он завоевал серебряную медаль. В этом году чемпионат мира проходит по домашним дорогам Ремко Эвенепула, в Бельгии.

Стартовав 19-м из 58 участников, Ремко Эвенепул после финиша занял «хот-сит», показав лучшее время. Он проехал 43,3 километровую равнинную дистанцию за 48 минут 31 и 17 сотых секунды со средней скоростью 53,545 км/ч. Но победитель, защитивший титул чемпиона мира в разделке итальянец Филиппо Ганна преодолел эту дистанцию на 43 и 34 сотых секунды быстрее.

Серебряную медаль взял соотечественник Ремко Эвенепула – Ваут Ван Арт, а на бронзовую медаль претендовал товарищ Ремко Эвенепула по команде, датский гонщик Каспер Асгрен, которому до третьей ступени подиума не хватило 2,30 секунды.

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Ремко Эвенепул: «Я долго занимал «хот-сит», первые полчаса было комфортно. А потом я уже не был уверен в третьем месте, пока Ваут боролся за победу. Это была пытка, я постарел на пару лет. Но этих двух секунд оказалось достаточно.

Мы с Ваутом вместе хотели стоять на подиуме, но не на этих местах. Я же могу быть доволен тем, как выступил сегодня. Хотел идеально проехать разделку. После первой отсечки стало ясно, что Ваут и Филиппо будут вне досягаемости. Беспокоился, что потеряю третье место, но знал, что прибавлю скорость после первой отсечки. Мне не о чем переживать. Я финишировал третьим, для меня это как победа.

Думаю, последние несколько недель мои показатели даже лучше, чем всегда. Сегодня я смог продавливать всю дорогу. Если бы попытался проехать быстрее, просто взорвался был. Доволен всем, что сейчас делаю. Если финишируешь третьим позади двух лучших раздельщиков, можно радоваться. Рельефа совсем не было, всё плоско. На такой дистанции я не смог бы проехать лучше. Мы понимали, что победить Ганну будет тяжело. Уже несколько лет мы занимаем вторые или третьим места на чемпионатах, как будто нам не позволено выиграть. Надеюсь, в следующие несколько лет маршрут гонок будет потяжелее, и мы уже не финишируем третьими или вторыми.

После чемпионата Европы я выучил, что очень важно распределять скорость. Там я начал слишком быстро, что стоило мне титула. Мы разработали план распределения скорости, и я очень тщательно его придерживался. На такой дистанции это лучший для меня результат.

На очень протяжённых и совершенно прямых отрезках было можно равномерно давить на педали. Я постепенно увеличивал скорость после первой отсечки, потом ещё на деление поднял скорость на второй отсечке и дал полный газ до финиша. Думаю, это видно по разрывам на отсечках.

Я очень доволен, потому что взял максимум из этой дистанции. Чувствую огромное удовлетворение, стоя на подиуме в такой компании. У меня был нелёгкий год, но я продолжал верить и много работать, эти усилия сегодня принесли плоды».

На второй части дистанции Ремко Эвенепул потерял бачок и наехал на него: «Я почувствовал, будто ударился о камень, забеспокоился, что начну скользить. Знаю, почему бачок выскочил. Когда ставил его назад, не дал заполнить воздухом».

26 сентября, в воскресенье, Ремко Эвенепул стартует в групповой гонке в качестве помощника своего соотечественника Ваута Ван Арта.

«Завтра будет новый день и мы сконцентрируемся на воскресенье. Будет несколько тренировок, потом разведка дистанции. А дальше остаётся не потерять свежесть за пятницу и субботу, потому что в воскресенье придётся ехать семь часов. Это будет самая долгая гонка в моей карьере, если доеду до финиша. У нас нет дискуссий по поводу лидера команды.

Он может побеждать в совершенно разных ситуациях, и из маленькой группы, даже из большой. Главное, помочь ему в безопасности доехать до Лёвена в компактной группе, чтобы не пришлось нервничать из-за атак. Нашей задачей будет нейтрализовать каждое ускорение. Надеюсь, мы сможем доставить его до отметки 200 м до финиша».