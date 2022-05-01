Ремко Эвенепул разделит лидерство с Ваутом Ван Артом на чемпионате мира в Австралии-2022

Ремко Эвенепул поедет на чемпионат мира в Австралии-2022 в качестве сокапитана сборной Бельгии

После победы на классике-Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2022 22-летний Ремко Эвенепул войдёт в состав сборной Бельгии на предстоящем чемпионате мира по шоссейному велоспорту в качестве одного из лидеров. Он разделит капитанские полномочия с 27-летним Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) в интервью Het Laatste Nieuws дал понять, что Ремко Эвенепул заслужил статус солидера. Свен Вантауренхаут не волнуется по поводу взаимоотношения бельгийских гонщиков, которые были испорчены после прошлогоднего чемпионата мира, где сборная Бельгии упустила победу. Тогда после групповой гонки чемпионата мира Ремко Эвенепул в шоу канала Sporza «Extra Time Koers» заявил, что у него была нога, чтобы бороться за победу.

Свен Вантауренхаут, тренер сборной Бельгии: «Мы больше не поедем чемпионат мира с Ваутом в роли единоличного капитана, как в прошлом году. Если они оба сохранят свой нынешний уровень в сентябре, сможем отправиться в Австралию с сильной командой. Я ещё не разговаривал ни с одним из них о чемпионате мира в Австралии, но заметил, что Ремко и Ваут уважают друг друга».

Следующей гонкой Ремко Эвенепула (Quick Step Alpha Vinyl) должен стать Тур Норвегии, который стартует 24 мая, эта гонка послужит подготовкой к чемпионату Бельгии. Планируется, что Ремко Эвенепул в июле будет тренироваться на высоте в Ливиньо, готовясь к Вуэльте Испании.

В интервью Sporza после победы на Льеж-Бастонь-Льеж Ремко Эвенепул рассказал, что был настолько сконцентрирован на пути к финишу, что даже не слышал крики болельщиков:

«Когда атаковал, случайно переставил на два зуба меньше, а не больше. Запаниковал немного, потому что каденс был очень высоким. Ехал так же, как на разделке в Альгарве, когда ничего не слышал, потому что полностью находился в своём «туннеле». Слышал только то, что кричали мне в уши. Я не осознавал, что случилось, до последних 200 метров. Можете спросить у моей семьи, после финиша я задыхался».