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Ремко Эвенепул разделит лидерство с Ваутом Ван Артом на чемпионате мира в Австралии-2022

Ремко Эвенепул поедет на чемпионат мира в Австралии-2022 в качестве сокапитана сборной Бельгии

 

 

  После победы на классике-Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2022 22-летний Ремко Эвенепул войдёт в состав сборной Бельгии на предстоящем чемпионате мира по шоссейному велоспорту в качестве одного из лидеров. Он разделит капитанские полномочия с 27-летним Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma).

 

 

Ремко Эвенепул разделит лидерство с Ваутом Ван Артом на чемпионате мира в Австралии-2022

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) в интервью Het Laatste Nieuws дал понять, что Ремко Эвенепул заслужил статус солидера. Свен Вантауренхаут не волнуется по поводу взаимоотношения бельгийских гонщиков, которые были испорчены после прошлогоднего чемпионата мира, где сборная Бельгии упустила победу. Тогда после групповой гонки чемпионата мира Ремко Эвенепул в шоу канала Sporza «Extra Time Koers» заявил, что у него была нога, чтобы бороться за победу.

 

 

  Свен Вантауренхаут, тренер сборной Бельгии: «Мы больше не поедем чемпионат мира с Ваутом в роли единоличного капитана, как в прошлом году. Если они оба сохранят свой нынешний уровень в сентябре, сможем отправиться в Австралию с сильной командой.  Я ещё не разговаривал ни с одним из них о чемпионате мира в Австралии, но заметил, что Ремко и Ваут уважают друг друга».

 

  Следующей гонкой Ремко Эвенепула (Quick Step Alpha Vinyl) должен стать Тур Норвегии, который стартует 24 мая, эта гонка послужит подготовкой к чемпионату Бельгии. Планируется, что Ремко Эвенепул в июле будет тренироваться на высоте в Ливиньо, готовясь к Вуэльте Испании.

 

  В интервью Sporza после победы на Льеж-Бастонь-Льеж Ремко Эвенепул рассказал, что был настолько сконцентрирован на пути к финишу, что даже не слышал крики болельщиков:

 

  «Когда атаковал, случайно переставил на два зуба меньше, а не больше. Запаниковал немного, потому что каденс был очень  высоким. Ехал так же, как на разделке в Альгарве, когда ничего не слышал, потому что полностью находился в своём «туннеле». Слышал только то, что кричали мне в уши. Я не осознавал, что случилось, до последних 200 метров. Можете спросить у моей семьи, после финиша я задыхался».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Чемпионат мира по велоспорту-2022 UCI Road Cycling World Championships

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26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

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Комментарии

  • MVDP
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото

    Арденнские классики как и не заканчивались.

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото
    А у меня другая ассоциация, с Рогличем на Мюр де Hui, когда того накрыл Алафилипп.
  • Геродот
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    Геродот-Фото

    " Я точно не буду ни тренером, ни спортивным директором, буду выступать как владелец. Думаю, мой опыт последних нескольких лет, моя компания и работа в Swiss Racing Academy показали мне, что для этой роли я полностью подхожу"

     

    К какой роли он больше всего подходит? К роли владельца что ли?)) Или это некорректный перевод.

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Николай Н.-Фото

    Власов сегодня не плохо смотрелся и в генерале поднялся.

  • Woterman 1980
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Woterman 1980-Фото
    Я так понимаю, что Денис претендент на генирал
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    velodoctor-Фото

    Такое ощущение что в Джамбо над такими ускорениями работают как-то, Деннис выдал что-то похожее на Лапорта-Ван Арта. 

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Жестко, конечно, Тюнс накрыл Денниса на последних метрах...

    Совсем чуток Роан не дотерпел!

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    SportSpirit-Фото

    У Роана еще есть время реализовать свой 5-илетний план)

  • reforg34
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    reforg34-Фото

    К сожалению, после той истории с моторчиком, доверия нет уже к Канчеларре. Гораздо больше доверия вызывает Ди Лука.

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (3)
    RVL-Фото
    доезжать он не будет..кости разомнет немного по венгрии и будет целить тдф. джиро -хороший тест, что бы побить эдди на тдф

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