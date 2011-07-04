Ваут ван Арт не примет участие в чемпионате мира по велокроссу-2022

Ваут ван Арт закончит сезон велокросса на чемпионате Бельгии 9 января

Выиграв восьмую из девяти гонок по велокроссу - X²O Badkamers Trofee Herentals Cross, Ваут ван Арт (Wout van Aert) после финиша сообщил, что сезон велокросса закончит на чемпионате Бельгии и не будет принимать участие в чемпионате мира по велокроссу, который состоится 30 января в Арканзасе (США). 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma предпочёл сфокусироваться на шоссе и готовиться к весенним классикам, о чём рассказал в интервью Sporza.

Ваут ван Арт: «На данном этапе карьеры мы хотим сфокусироваться на других целях. Я очень хочу выиграть весной Монумент, чего мне не удавалось в последние годы. Чемпионат Бельгии по велокроссу в воскресенье 9 января будет моей последней гонкой по велокроссу этой зимой. Велокросс остаётся моей первой любовью, поэтому так много сил приложил в последние недели.

У меня никогда не было намерения участвовать в чемпионате мира, хотя, конечно, энтузиазм был. Но мы решили придерживаться изначального плана.

Тот факт, что у меня так хорошо шла нога в последние недели, конечно, осложняло принятие решения о неучастии в чемпионате мира. Всегда трудно решиться пропустить такую крупную гонку, но у меня есть цели на весну, сейчас концентрируюсь на них.

К тому же к чемпионату мира по велокроссу надо готовиться специально, на это тратится много моральных сил. Кроме того, гонка пройдёт в США, а значит, придётся мучиться от смены часовых поясов ещё неделю после. Теперь я даю себе четыре недели спокойной подготовки к весне».

Один из главных соперников Ваута ван Арта в велокроссе и на шоссе Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) также не примет участие в чемпионате мира по велокроссу из-за проблем со спиной. Ваут ван Арт пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления: «Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он снова скоро сможет выступать. Велокроссу его не хватает, но весь мир велоспорта нуждается в таком гонщике как Матье».