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Ваут ван Арт не примет участие в чемпионате мира по велокроссу-2022

Ваут ван Арт закончит сезон велокросса на чемпионате Бельгии 9 января

 

 

  Выиграв восьмую из девяти гонок по велокроссу - X²O Badkamers Trofee Herentals Cross,  Ваут ван Арт (Wout van Aert) после финиша сообщил, что сезон велокросса закончит на чемпионате Бельгии и не будет принимать участие в чемпионате мира по велокроссу, который состоится 30 января в Арканзасе (США). 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma предпочёл сфокусироваться на шоссе и готовиться к весенним классикам, о чём рассказал в интервью Sporza.

 

Ваут ван Арт не примет участие в чемпионате мира по велокроссу-2022

 

  Ваут ван Арт: «На данном этапе карьеры мы хотим сфокусироваться на других целях. Я очень хочу выиграть весной Монумент, чего мне не удавалось в последние годы. Чемпионат Бельгии по велокроссу в воскресенье 9 января будет моей последней гонкой по велокроссу этой зимой. Велокросс остаётся моей первой любовью, поэтому так много сил приложил в последние недели.

  У меня никогда не было намерения участвовать в чемпионате мира, хотя, конечно, энтузиазм был. Но мы решили придерживаться изначального плана.

Тот факт, что у меня так хорошо шла нога в последние недели, конечно, осложняло принятие решения о неучастии в чемпионате мира. Всегда трудно решиться пропустить такую крупную гонку, но у меня есть цели на весну, сейчас концентрируюсь на них.

 

  К тому же к чемпионату мира по велокроссу надо готовиться специально, на это тратится много моральных сил. Кроме того, гонка пройдёт в США, а значит, придётся мучиться от смены часовых поясов ещё неделю после. Теперь я даю себе четыре недели спокойной подготовки к весне».

 

  Один из главных соперников Ваута ван Арта в велокроссе и на шоссе Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) также не примет участие в чемпионате мира по велокроссу из-за проблем со спиной. Ваут ван Арт пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления: «Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он снова скоро сможет выступать. Велокроссу его не хватает, но весь мир велоспорта нуждается в таком гонщике как Матье».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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  1. RVL

    Вчера, 20:22 | Регистрация: 30.08.2012

    Повезло там ребятам, нечего сказать)))

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 10:29 | Регистрация: 4.07.2011

      У одного Вана спина и, в солидарность, другой Ван нашёл причину не стартовать. Ибо не так греть будет радужная.
      Сильный поступок.

  2. SportSpirit

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 4.05.2019

    Ваута влекут новые вершины - и это восхитительно! 

     

    Как пел классик:

    "Лучше гор могут быть только горы,

    на которых еще не бывал".

     

    Пусть это пока "всего лишь" весенние классики. 

     

     

  3. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 21:45 | Регистрация: 14.03.2018

    Вауту скучно без его извечного соперника

  4. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:32 | Регистрация: 27.05.2017

    Алга к новым победам!

    Казахстан Алга!!!
  5. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 07:39 | Регистрация: 14.02.2016

    это прекрасная новость для положения дел в велокроссе, а то майку Чемпиона мира уже второй сезон не видно в пелотоне. При отсутствии ван Арта и ван дер Пула, Изербит постарается взять максимум из сложившейся ситуации, но не выйдет. Мой прогноз на ЧМ: Tom PIDCOCK, Lars VAN DER HAAR, Michael VANTHOURENHOUT, Eli ISERBYT, Toon AERTS.

    1. RVL

      Сегодня, 13:09 | Регистрация: 30.08.2012

      есть 2 сильнейших-один сломался, второй забил...вот все прекрасное, что можно сказать о делах в велокроссе.

      а эти двое и открыли глаза миллионам на велокросс!

      опять будет уг, третья лига...

      заметьте-еврик не транслирует кросс без Ванов)) рейтинг будет 0

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