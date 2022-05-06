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Ваут ван Арт готовится бороться за зелёную майку Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт протестирует свою готовность к Тур де Франс на Критериуме Дофине-2022

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) вместе с товарищами по команде Jumbo-Visma сейчас в тренировочном лагере в испанской Сьерра-Неваде готовится к Тур де Франс-2022. Его следующим стартом будет Критериум Дофине-2022 (5 - 12 июня), гонка, считающаяся генеральной репетицией французского Гранд-тура.

 

  В интервью Het Laatste Nieuws и NLN чемпион Бельгии подтвердил, что собирается бороться за зелёную майку, а также будет помогать Приможу Рогличу в борьбе за победу на Тур де Франс-2022.

 

Ваут ван Арт готовится бороться за зелёную майку Тур де Франс-2022

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Ваут ван Арт: «Большинство из команды на Тур поедет Дофине. Будет полезно проверить, как мы сработаемся на гонке, которая будет финальным шагом на пути к Туру. Критериум Дофине – важная гонка, довольно давно на ней не выступал. Там будет несколько этапов с пересечённым рельефом, которые могут завершиться спринтом.

 

Моя цель на Туре – зелёная майка, поэтому особо не фокусировался на работе по прохождению подъёмов.

 

  В 2021 году (на Тур де Франс) работал на команду и время от времени выбирал этап, где нацеливался на личный успех. Теперь же   придётся  работать каждый день ради зелёной майки - собираюсь набирать очки на промежуточных спринтах, что раньше не делал. А потом на горных этапах иногда буду «отдыхать» - относительно отдыхать. Поеду гонку немного по-другому, но чем ближе будем продвигаться к финалу Тура, тем больше команда сможет рассчитывать на мою помощь».

 

  В этом году Ваут ван Арт пропустит чемпионат Бельгии, а также не примет участие в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира. На чемпионате мира 27-летний бельгийский гонщик планирует сосредоточиться на борьбе за победу в групповой гонке:

 

  «В начале этого года мы поставили несколько целей, и групповая гонка чемпионата мира – одна из них. Это важная цель. По прошлому году понял, что тяжело концентрироваться и на разделке, и на групповой гонке».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Критериум Дофине

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия ликует. Итальянец взял доломитовый таппонэ (словами Курдюкова), ещё и Чима Коппи у него + Чикконе заехал 3-м

    а Хиндли хорош...зауважал его; Кямна оказывается был ДЖОКЕРом у Боры на этапе !? Вот почему такого не было впереди (в отрыве) у команды Инэос? ), ведь например у Бахрейна тоже был "на подхвате" Новак. Карапаз иссяк и словил кризис, причём довольно таки жёсткий, учитывая ещё и гонцов, которые объехали Ричарда на финише (а перед этим отставали) и речь не только о Ланде. 

    90 секунд запаса в Хинлли перед финальной разделкой всего на 17км. - это приговор для эквадорца..."увы и ахх", как для меня ибо болел за него.

    Цитата: rude_rider
    Джиро стоило всего одного этапа. Наискучнейшая..Безвольная.

    Вздыхая надо признать что да, одна из скучнейших Джиро за последние годы. Многочисленные сходы капитанов других комнад: МАЛа, Барде, Йейтса, даже того же Алмейды очень повлияли на борьбу за победу и призовой подиум Джиро-2022.

     

    P.S.

    Ещё раз перечитывая сейчас коменты в превью этапа, невольно улыбаюсь) Как правильно высказался выше товарищ Серафимгладко только на бумаге

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    MVDP-Фото

    Надеюсь, дождя не будет.

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (8)
    MVDP-Фото

    Что за тигр этот лев!

  • sergejdriver
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (8)
    sergejdriver-Фото
    Ремко у вас мужа увёл что ли?))
  • _DeKKeR_
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    _DeKKeR_-Фото
    На бумаге он выглядел самым стабильным из фаворитов.
    Ну не знаю, Кинтана, при всем своем таланте, один из самых скучных был, как по мне, сколько не помню, всегда до последнего на колесах других сидел)
    Так из топов не было лишь 3-х, Погачара, Роглича и Вингегора (если он таковым стал) имхо, сильная по составу Джиро, такой вот, видимо, уровень равный.
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Николай Степаныч-Фото
    Если вы вдруг считаете, что в акцентировании внимания на гражданстве Сивакова, есть какая-то меткая и остроумная ирония, спешу вас разочаровать: она понятна только вам, потому что эти акценты можно интерпретировать совершенно разными способами вплоть до противоположных:) А в велоспорте важны не флаги, а личности. Для настоящих любителей этого спорта, конечно.
  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (8)
    _DeKKeR_-Фото
    Почему же нет, я бы так не сказал, сколько всего успел выиграть Ремко, а сколько они, одного возраста)
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Sezar-Фото

    А ведь Хиндли тоже из тех, кто часто крутит. И после тяжелейших гор остается свежим.

    Удивительно то,что он был очень уверен в себе еще чуть ли не после Блокхауса.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Yuriy 17-Фото

    Мощный старик  Alejandro Valverde, к сожалению, потерял шансы на 10-ку в генерале.

     

    Возраст 42 года - это немного - ещё полжизни или более впереди

     

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    RVL-Фото
    Мсье Sivakoff

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