Ваут ван Арт готовится бороться за зелёную майку Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт протестирует свою готовность к Тур де Франс на Критериуме Дофине-2022

Ваут ван Арт (Wout van Aert) вместе с товарищами по команде Jumbo-Visma сейчас в тренировочном лагере в испанской Сьерра-Неваде готовится к Тур де Франс-2022. Его следующим стартом будет Критериум Дофине-2022 (5 - 12 июня), гонка, считающаяся генеральной репетицией французского Гранд-тура.

В интервью Het Laatste Nieuws и NLN чемпион Бельгии подтвердил, что собирается бороться за зелёную майку, а также будет помогать Приможу Рогличу в борьбе за победу на Тур де Франс-2022.

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Ваут ван Арт: «Большинство из команды на Тур поедет Дофине. Будет полезно проверить, как мы сработаемся на гонке, которая будет финальным шагом на пути к Туру. Критериум Дофине – важная гонка, довольно давно на ней не выступал. Там будет несколько этапов с пересечённым рельефом, которые могут завершиться спринтом.

Моя цель на Туре – зелёная майка, поэтому особо не фокусировался на работе по прохождению подъёмов.

В 2021 году (на Тур де Франс) работал на команду и время от времени выбирал этап, где нацеливался на личный успех. Теперь же придётся работать каждый день ради зелёной майки - собираюсь набирать очки на промежуточных спринтах, что раньше не делал. А потом на горных этапах иногда буду «отдыхать» - относительно отдыхать. Поеду гонку немного по-другому, но чем ближе будем продвигаться к финалу Тура, тем больше команда сможет рассчитывать на мою помощь».

В этом году Ваут ван Арт пропустит чемпионат Бельгии, а также не примет участие в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира. На чемпионате мира 27-летний бельгийский гонщик планирует сосредоточиться на борьбе за победу в групповой гонке:

«В начале этого года мы поставили несколько целей, и групповая гонка чемпионата мира – одна из них. Это важная цель. По прошлому году понял, что тяжело концентрироваться и на разделке, и на групповой гонке».