Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт поедут разделку на Олимпиаде в Токио

Виктор Кампенартс не прошёл отбор в сборную Бельгии на Олимпийские игры в Токио

Тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) подтвердил, что серебряный призёр в разделке чемпионата мира-2020 и чемпион Бельгии в разделке Ваут ван Арт (Wout van Aert) и серебряный призёр в разделке чемпионата мира-2019, чемпион Европы-2019 в этой дисциплине Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) будут представлять страну в индивидуальной гонке на время на Олимпиаде в Токио.

29-летний Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), двукратный чемпион Европы в разделке (2017 и 2018) и двукратный чемпион Бельгии в этой дисциплине (2016 и 2018), действующий обладатель часового рекорда на треке, остаётся запасным. Участники индивидуальной гонки на время должны входить в число пяти гонщиков групповой гонки на шоссе.

В интервью сайту Belgian Cycling Свен Вантауренхаут сказал: «Теоретически пока Ремко Эвенепул остаётся в сборной, если вернёмся после травмы к своей обычной форме. Вторым раздельщиком, в принципе, будет Ваут ван Арт.

Виктор знает, что я думаю о ситуации. Он будет наготове, если возникнут проблемы с Ремко или Ваутом. Знаю, что для него это сложно. Меня эта ситуация тоже немного беспокоит, потому что я отлично знаю, насколько все мы в долгу перед Виктором Кампенартсом. Наша страна сейчас – мировой лидер в разделке, но мы никогда не забываем, что благодарить за это должны его. Наша федерация за последние годы сделала всё возможное, чтобы эта дисциплина велоспорта снова возродилась в нашей стране. Но, в конце концов, именно Виктор сделал разделку “секси”, привлекательной для других велогонщиков.

Олимпиаду и чемпионат мира во Фландрии разделяет мало времени. Между ними ещё пройдёт чемпионат Европы. За два месяца на кону три титула, придётся делать выбор. Уверен, что будут гонщики, которые совместят Олимпиаду и чемпионат мира, например.

Учитывая маршруты, есть велогонщики, которые смогут хорошо выступить на всех трёх соревнованиях. Но я не наивен. Тренеру сборной приходится брать в расчёт, что профессиональные команды обязаны отдавать своих велогонщиков в распоряжение федераций, но я не думаю, что команды жаждут трижды лишиться спортсменов за такое короткое время».