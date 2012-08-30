Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- 31-03-2022, 23:54
UCI показал маршрут велогонок чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2022 пройдёт в австралийском городе Вуллонгонг (Wollongong) с 18 по 25 сентября, в нём примут участие около тысячи лучших велогонщиков мира. За полгода до события организаторы и Международный союз велосипедистов представили детали маршрута велогонок. Вуллонгонг – город в штате Новый Южный Уэльс, расположенный на берегу Тасманова моря в 80 км от Сиднея.
Чемпионат мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге откроет 18 сентября женская и мужская индивидуальные гонки на время (ITT), которые впервые в истории пройдут в один день, по одному маршруту на дистанции одной протяжённости – 34,2 км (два круга). 24 поворота делают дистанцию технически сложной. Часть дистанции проложена вдоль берега Тасманова моря (юго-западной части Тихого океана).
Дистанция женской групповой велогонки, которая пройдёт 24 сентября, составит 164,3 км.
25 сентября чемпионат мира-2022 завершится групповой мужской велогонкой, протяжённость дистанции которой составит 266,9 км.
Рельеф и карта дистанции мужской и женской индивидуальных гонок на время
Общий набор высоты мужской групповой гонки чемпионата мира-2022 составит 3945 м. И мужская и женская гонки стартуют в городе Хелленсбург (Helensburgh), из которого отправятся на юг. Перед тем, как начать прохождение кругов Вуллонгонга, которых в женской гонке будет шесть, а в мужской – 12, участники должны преодолеть подъём Маунт-Кейра (Mount Keira), дорога к вершине которого пройдёт через субтропический лес – 8,7 км со средним градиентом 5%, максимальным 15% (отрезок с максимальным градиентом ровно посередине подъёма).
После 10-километрового спуска начнутся круги Вуллонгонга (Wollongong City Circuit), где в женской гонке шесть, в мужской – 12 прохождений подъёма Mount Pleasant – 1,1 км со средним градиентом 7,7%, максимальным 14%.
Мужская и женская групповые гонки юниоров, а также андеров пройдут только по кругам Вуллонгонга – 8 и 10 кругов соответственно. Сложности добавят 33 поворота в пригородах Вуллонгонга.
Расписание велогонок чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022 в Вуллонгонге (Австралия):
18 сентября 2022. Воскресенье.
Women Elite Individual Time Trial [Wollongong]
Men Elite Individual Time Trial [Wollongong]
19 сентября 2022. Понедельник
Men Under 23 Individual Time Trial [Wollongong]
20 сентября 2022. Вторник
Women Junior Individual Time Trial [Wollongong]
Men Junior Individual Time Trial [Wollongong]
21 сентября 2022. Среда
Team Time Trial Mixed Relay [Wollongong]
23 сентября 2022. Пятница
Junior Road Race [Wollongong City Circuit]
MenMen Under 23 Road Race [Wollongong City Circuit]
24 сентября 2022. Суббота
Women Junior Road Race [Wollongong City Circuit]
Women Elite Road Race [Helensburgh, Mount Keira, Wollongong City Circuit]
25 сентября 2022. Воскресенье.
Men Elite Road Race [Helensburgh, Mount Keira, Wollongong City Circuit]
Директор чемпионата мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге Скотт Сандерленд (Scott Sunderland): «Многие представляют Австралию как плоскую равнину, окружённую океаном. В Вуллонгонге есть все элементы для динамичной и сложной гонки – от крутых склонов Маунт-Кейра до городского подъёма Маунт-Плезент. Если считаете, что знаете Вуллонгонг и Австралию, не торопитесь. Чемпионат мира по велоспорту-2022 отделит претендентов от чемпионов и сделает наш прибрежный город известным болельщикам велоспорта всего мира».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (7)
- Просмотров
- (1 136)