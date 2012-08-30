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Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

UCI показал маршрут велогонок чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

 

  Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2022 пройдёт в австралийском городе Вуллонгонг (Wollongong) с 18 по 25 сентября, в нём примут участие около тысячи лучших велогонщиков мира. За полгода до события организаторы и Международный союз велосипедистов представили детали маршрута велогонок. Вуллонгонг – город в штате Новый Южный Уэльс, расположенный на берегу Тасманова моря в 80 км от Сиднея.

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

 

 

  Чемпионат мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге откроет 18 сентября женская и мужская индивидуальные гонки на время (ITT), которые впервые в истории пройдут в один день, по одному маршруту на дистанции одной протяжённости – 34,2 км (два круга). 24 поворота делают дистанцию технически сложной. Часть дистанции проложена вдоль берега Тасманова моря  (юго-западной части Тихого океана).

 

Дистанция женской групповой велогонки, которая пройдёт 24 сентября, составит 164,3 км.

 

25 сентября чемпионат мира-2022 завершится групповой мужской велогонкой, протяжённость дистанции которой составит 266,9 км.

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

Рельеф и карта дистанции мужской и женской индивидуальных гонок на время

 

  Общий набор высоты мужской групповой гонки чемпионата мира-2022 составит 3945 м. И мужская и женская гонки стартуют в городе Хелленсбург (Helensburgh), из которого отправятся на юг. Перед тем, как начать прохождение кругов Вуллонгонга, которых в женской гонке будет шесть, а в мужской – 12, участники должны преодолеть подъём Маунт-Кейра (Mount Keira), дорога к вершине которого пройдёт через субтропический лес – 8,7 км со средним градиентом 5%, максимальным 15% (отрезок с максимальным градиентом ровно посередине подъёма).

 

  После 10-километрового спуска начнутся круги Вуллонгонга (Wollongong City Circuit), где в женской гонке  шесть, в мужской – 12 прохождений подъёма Mount Pleasant – 1,1 км со средним градиентом 7,7%, максимальным 14%.

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

 

 

  Мужская и женская групповые гонки юниоров, а также андеров пройдут только по кругам Вуллонгонга – 8 и 10 кругов соответственно. Сложности добавят 33 поворота в пригородах Вуллонгонга.

 

 

Расписание велогонок чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022 в Вуллонгонге (Австралия):

 

 

18 сентября 2022. Воскресенье.

Women Elite Individual Time Trial [Wollongong]  

Men Elite Individual Time Trial [Wollongong]

 

19 сентября 2022. Понедельник

Men Under 23 Individual Time Trial [Wollongong]

 

20 сентября 2022. Вторник

Women Junior Individual Time Trial [Wollongong]

Men Junior Individual Time Trial [Wollongong]

 

21 сентября 2022. Среда

Team Time Trial Mixed Relay [Wollongong]

 

23 сентября 2022. Пятница

Junior Road Race [Wollongong City Circuit]

MenMen Under 23 Road Race [Wollongong City Circuit]

 

24 сентября 2022. Суббота

Women Junior Road Race [Wollongong City Circuit]

Women Elite Road Race [Helensburgh, Mount Keira, Wollongong City Circuit]

 

25 сентября 2022. Воскресенье.

Men Elite Road Race [Helensburgh, Mount Keira, Wollongong City Circuit]

 

 

  Директор чемпионата мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге Скотт Сандерленд (Scott Sunderland): «Многие представляют Австралию как плоскую равнину, окружённую океаном. В Вуллонгонге есть все элементы для динамичной и сложной гонки – от крутых склонов Маунт-Кейра до городского подъёма Маунт-Плезент. Если считаете, что знаете Вуллонгонг и Австралию, не торопитесь. Чемпионат мира по велоспорту-2022 отделит претендентов от чемпионов и сделает наш прибрежный город известным болельщикам велоспорта всего мира».

 

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Теги к статье: чемпионат мира по велоспорту на шоссе UCI world road cycling championships чемпионат мира-2022

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  1. MVDP

    1 апреля 2022 08:45 | Регистрация: 3.10.2020

    Ну что, ждем хет-трик Аллавелика?

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    1 апреля 2022 09:17 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: MVDP
    Ну что, ждем хет-трик Аллавелика?

    Подъем короткий и на середине круга. После него примерно 8 км спуска и равнины. А Алафилиппу финиш в подъем нужен. И 12 кругов для него многовато будет.

    1. RVL

      1 апреля 2022 12:34 | Регистрация: 30.08.2012

      а в 2021 как он выиграл?..чет не видел подъема на финише

  3. Имя: Виктор

    oblivion

    1 апреля 2022 10:31 | Регистрация: 18.04.2021

    В Имоле тоже был короткий крутой подъем, после спуск и равнина до финиша. Это как раз-таки подходит ему. А вот насчет количества подъемом я тоже не уверен. Все зависит от его формы)

  4. Имя: Александр

    Freejazz

    1 апреля 2022 13:55 | Регистрация: 27.08.2018

    Непонятно, зачем такая гора в начале. Чтобы слабые не мучались и сошли? Была бы чуть ближе к финишу, хотя бы на середине, можно было-бы что-то строить, а так..., для красоты "субтропического леса"?

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    1 апреля 2022 17:36 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Freejazz
    Непонятно, зачем такая гора в начале. Чтобы слабые не мучались и сошли? Была бы чуть ближе к финишу, хотя бы на середине, можно было-бы что-то строить, а так..., для красоты "субтропического леса"?

    Кто-то из организаторов говорил что они стремились сделать маршрут как можно сложнее. У них что-то негласного соревнования - чтобы маршрут их ЧМ был круче и тяжелее чем у предшественников.

    На следующий год в Глазго вообще будет объединенный чемпионат всех велодисциплин кроме велокросса. Шоссе, трек, МТБ, BMX - все в одно время и в одном месте. Ну почти в одном. Официально в Глазго, в реальности раскидают по всей Шотландии. Сказали что будут так делать раз в четыре года, в год, предшествующий олимпиаде.

  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    1 апреля 2022 21:21 | Регистрация: 4.01.2015

    Чемпионат мира это хорошо, но до него ещё далеко (как и сама Австралия от нас), а вот в Бельгии на 3 апреля ночью ожидается -2, днём не больше +9. А снег уже выпал и стоит...видели болотную Рубэ в 2021-м, увидим ли снежную Фландрию в 2022-м !?

     Le Vieux Quaremont (à gauche) et le Koppenberg (à droite)

     

    P.S.

    На Твиттер-странице ВВА появился видос где ВВА говорит и объясняет почему должен отказаться от выступления на Туре Фландрии в этом году...жаль( 

    P.P.S.

    Опрос на главной сайта ВелоЛайв становится уже не актуальным.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

6 апреля 2022

Scheldeprijs

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто выиграет Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Беттиоль
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2022. Превью (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    В опросе проголосовал за Каспера, надеюсь ему удасться дать бой МВДП, но болеть буду за Мохорича и "старичка" ГВА. А ещё посмотрим как там Пидкок себя поведёт после 3 места на DDV.

    Погода однозначно внесёт свои коррективы (и это хорошо) + Евроспорт по традиции показывает всю Фландрию LIVE от старта до финиша (поэтому Курдюкову тоже удачи!)

     

    Да оставьте вы этого Тадея в покое, хватит ему побед(ы) на гранд-турах и разных многодневках по сезону..."канибализм" не одобряется, даже если он с приставкой ВЕЛО.

  • M-07
    Тур Фландрии-2022. Превью (10)
    M-07-Фото

    Жаль, что ван Арт не участвует. Поболею за ван дер Пула, как обычно, хочется очередного шоу от него.

  • M-07
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (9)
    M-07-Фото

    Опять маразм с тестами не даст посмотреть всех сильнейших. Из-за насморка снимать с соревнований.

  • Николай Н.
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Власов молодец, всё же смог добрать на спуске и ещё стать вторым.

  • motte
    Тур Фландрии-2022. Превью (10)
    motte-Фото

    Только тадей и точка 

  • velodoctor
    Тур Фландрии-2022. Превью (10)
    velodoctor-Фото

    Вы видимо не умеете читать, я писал, что ардены другие гонки, с моей точки зрения, там горнякам проще, от того они там чаще побеждают. Про спринтеров, я ни слова не писал, лишь про спринт Погачара относительно фаворитов Фландрии.

  • старт-шоссе 82
    Тур Фландрии-2022. Превью (10)
    старт-шоссе 82-Фото
    Что бы Вы не спорили пересмотрите финиш последней Льеж-Бастонь, а потом внимательно посмотрите на список-голосовалку сверху.Где там спринтеры?
  • velodoctor
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Возможно Власов его не видел боковым зрением, подумал уже победил.

    Даже там снежок шел, интересно, завтра неожиданностей не будет?

  • velodoctor
    Тур Фландрии-2022. Превью (10)
    velodoctor-Фото
    Смотря с кем сравнивать.

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