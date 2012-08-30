UCI показал маршрут велогонок чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2022 пройдёт в австралийском городе Вуллонгонг (Wollongong) с 18 по 25 сентября, в нём примут участие около тысячи лучших велогонщиков мира. За полгода до события организаторы и Международный союз велосипедистов представили детали маршрута велогонок. Вуллонгонг – город в штате Новый Южный Уэльс, расположенный на берегу Тасманова моря в 80 км от Сиднея.

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

Чемпионат мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге откроет 18 сентября женская и мужская индивидуальные гонки на время (ITT), которые впервые в истории пройдут в один день, по одному маршруту на дистанции одной протяжённости – 34,2 км (два круга). 24 поворота делают дистанцию технически сложной. Часть дистанции проложена вдоль берега Тасманова моря (юго-западной части Тихого океана).

Дистанция женской групповой велогонки, которая пройдёт 24 сентября, составит 164,3 км.

25 сентября чемпионат мира-2022 завершится групповой мужской велогонкой, протяжённость дистанции которой составит 266,9 км.

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

Рельеф и карта дистанции мужской и женской индивидуальных гонок на время

Общий набор высоты мужской групповой гонки чемпионата мира-2022 составит 3945 м. И мужская и женская гонки стартуют в городе Хелленсбург (Helensburgh), из которого отправятся на юг. Перед тем, как начать прохождение кругов Вуллонгонга, которых в женской гонке будет шесть, а в мужской – 12, участники должны преодолеть подъём Маунт-Кейра (Mount Keira), дорога к вершине которого пройдёт через субтропический лес – 8,7 км со средним градиентом 5%, максимальным 15% (отрезок с максимальным градиентом ровно посередине подъёма).

После 10-километрового спуска начнутся круги Вуллонгонга (Wollongong City Circuit), где в женской гонке шесть, в мужской – 12 прохождений подъёма Mount Pleasant – 1,1 км со средним градиентом 7,7%, максимальным 14%.

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

Представлен маршрут чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022

Мужская и женская групповые гонки юниоров, а также андеров пройдут только по кругам Вуллонгонга – 8 и 10 кругов соответственно. Сложности добавят 33 поворота в пригородах Вуллонгонга.

Расписание велогонок чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2022 в Вуллонгонге (Австралия):

18 сентября 2022. Воскресенье.

Women Elite Individual Time Trial [Wollongong]

Men Elite Individual Time Trial [Wollongong]

19 сентября 2022. Понедельник

Men Under 23 Individual Time Trial [Wollongong]

20 сентября 2022. Вторник

Women Junior Individual Time Trial [Wollongong]

Men Junior Individual Time Trial [Wollongong]

21 сентября 2022. Среда

Team Time Trial Mixed Relay [Wollongong]

23 сентября 2022. Пятница

Junior Road Race [Wollongong City Circuit]

MenMen Under 23 Road Race [Wollongong City Circuit]

24 сентября 2022. Суббота

Women Junior Road Race [Wollongong City Circuit]

Women Elite Road Race [Helensburgh, Mount Keira, Wollongong City Circuit]

25 сентября 2022. Воскресенье.

Men Elite Road Race [Helensburgh, Mount Keira, Wollongong City Circuit]

Директор чемпионата мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге Скотт Сандерленд (Scott Sunderland): «Многие представляют Австралию как плоскую равнину, окружённую океаном. В Вуллонгонге есть все элементы для динамичной и сложной гонки – от крутых склонов Маунт-Кейра до городского подъёма Маунт-Плезент. Если считаете, что знаете Вуллонгонг и Австралию, не торопитесь. Чемпионат мира по велоспорту-2022 отделит претендентов от чемпионов и сделает наш прибрежный город известным болельщикам велоспорта всего мира».