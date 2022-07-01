Ваут ван Арт пропускает чемпионат Бельгии-2022 из-за ушиба колена

Ваут ван Арт не будет защищать майку чемпиона Бельгии в групповой гонке

Ваут ван Арт (Wout van Aert) не станет защищать титул чемпиона Бельгии в групповой гонке. 27-летний гонщик команды Jumbo-Visma отказался от участия в национальном чемпионате из-за небольшого ушиба колена.

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Как сообщает команда Jumbo-Visma, он ударился коленом о руль во время тренировки в Тине (Tignes), где готовится к старту на Тур де Франс-2022. Так как французский Гранд-тур стартует уже в следующую пятницу, 1 июля, Ваут ван Арт решил не рисковать и не усугублять травму, которая вызывала небольшие болезненные ощущения последние несколько дней.

Победитель шести этапов Тур де Франс, Ваут ван Арт в этом году собирается бороться на Большой Петле за зелёную майку лучшего в очковой классификации, а также будет помогать капитанам команды Приможу Рогличу и Йонасу Вингегору бороться за генеральную классификацию.

Ваут ван Арт: «Очень досадно, что не смогу защитить мою майку. Обычно я не пропускаю чемпионат Бельгии. Мне также жаль, что не участвовал в гонке на время на чемпионате, так как она не вписалась в мой график. Однако это решение самое разумное, так как я не хочу подвергать опасности Тур де Франс».

Титул чемпиона Бельгии в индивидуальной гонке на время завоевал 22-летний Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl).