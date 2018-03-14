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Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира-2021 в разделке

Второй год подряд Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира в индивидуальной гонке на время

 

 

  27-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) второй год подряд стал серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время. В этом году чемпионат мира по шоссейному велоспорту проводится в его родной стране, и на домашних дорогах, на 43,3 километровой дистанции Ваут Ван Арт уступил всего 5 и 37 сотых секунды 25-летнему итальянскому гонщику Филиппо Ганне, защитившему свой титул. На первой промежуточной отсечке (13,8 км) бельгийский гонщик опережал Филиппо Ганну на 6,68 секунды, но на второй отсечке за 10 км до финиша его преимущество сократилось до 84 сотых секунды.

 

 

Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 

Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 

Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 

Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира-2021 в разделке

 

  Ваут Ван Арт: «Ещё одна серебряная медаль на важном чемпионате. Это расстраивает. Я доволен тем, как проехал. Ошибок не делал, проиграл сильному сопернику и должен это принять. Меня победил Ганна. Он отличный раздельщик, и даже больший специалист в этой дисциплине, чем я. И видя, как мало я проиграл ему, должен быть просто счастлив. Это высокий результат.

 

  Но я был так близко к радужной майке. Поэтому немного расстроен. Дома проверю, где я проиграл эти секунды, хотя, наверное, прямо сейчас это делать не стоит. Мне всегда хочется получать верную информацию с промежуточных отсечек. Ещё перед стартом понимаешь, что тебя ждёт не прогулка в парке. Поэтому я не паниковал, когда услышал, что он отыгрывает время. Было тяжело доехать до финиша. После брусчатки я хотел дать полный газ, увеличить скорость ещё больше, но просто не смог ехать быстрее. Филиппо, наверное, именно там создал разницу. Но перед стартом было ясно, что ситуация будет рискованная.

 

  Перед следующей неделей я полон уверенности. Эту неделю буду тщательно готовиться к групповой гонке, которая пройдёт в следующее воскресенье. Сегодня зрители были фантастическими. Никогда не видел столько людей на разделке. Они напомнили мне  плотную стену зрителей на крупных гонках по велокроссу, что давало мне дополнительную мотивацию. Великолепно снова видеть столько людей на обочинах дороги. С нетерпением жду следующего старта».

 

 

Результаты индивидуальной гонки на время

чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships Individual Time Trial ITT разделка

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 14.03.2018

    Какой Ремко маленький:)

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ганна таки додавил ВВА, хотя было видно, что после 2-й отсечки итальянец чуть чуть прибавляет, а бельгиец (после финиша заметно как Воут среагировал и откровенно растроился на секунду, мне его даже стало немного жаль) чуть-чуть проседает, но эти два высокорослые парни таки были в отдельной лиге на ITT, что на фоне других больших (Кюнг, Асгрен, Биссиггер) делает бронзу "малогабаритного" Рэмко Эвенпула очень дорогой. Кстати эти самые другие "большие" думал будут по времени ближе к первым двум.

    Датчанин Каспер проиграв 2 сек. к призовому подиуму ощутил наверное то, что недавно было у Штефана на ОИ...хорошо хоть на ЧМ швейцарец не 4-й, а золото (и майка) ЧЕ у него на год в запасе. 

    Цитата: Earl57
    Ганна и Ван Арт в отдельной лиге.
    Самый неожиданный в первой десятке - это Хейтер. Всего 1 секунда от Биссегера, при том что Хейтер легче на 10 кг. Уж он то специалистом разделки точно не является.

    Этот молодой парень очень сПрогрессировал в этом сезоне, а ему то только позовчера исполнилось 23. Отметить надо также и Тони Мартина - в таком возрасте на ЧМ - очень достойно.

    А теперь представим (на минуту) какой получился бы итоговый подиум если б эту инд.разделку колесили ещё Рогличъ, Дэннис и Дюмолин...

  • flugegeheimen
    Ваут Ван Арт – серебряный приз ... (1)
    flugegeheimen-Фото
    Какой Ремко маленький:)
  • uran
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (1)
    uran-Фото

    Хоть и засRанец, но командный игрок. На него можно положиться. Пока колумбийские генеральщики и мэнские спринтеры борятся вне трассы с боссами команд, бельгийцы берут максимум из возможного в сезоне.

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    uran-Фото
    Я бы сказал, - с улыбкой добавил Филиппо Ганна относительно Ваута Ван Арта и Ремко Эвенепула, - что мы немного из разных дисциплин. Эти ребята выигрывали в спринтах, в горах, везде...
  • SportSpirit
    Тони Мартин объявил о завершен ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Классная карьера, где было и множество личных побед, и еще больше бесконечно тяжелых для соперников смен во главе поезда JV. 

     

    Вовремя уйти тоже нужно суметь! Учитывая, что решение было принято после Тура, а обнародовано сегодня - Мартин похоже хотел сохранить тишину вокруг своей персоны, чтобы спокойно подготовиться к финальной разделке своей жизни. Проехал с полной самоотдачей и отличным результатом - браво! 

     

    И, кажется, теперь я буду смотреть life смешанной эстафеты и желать сборной Германии подиума)

  • svan
    Крис Анкер Сёренсен погиб в Бе ... (10)
    svan-Фото

    Кто нарушил ПДД? А водителю сколько лет впаяют?

  • svan
    Тони Мартин объявил о завершен ... (10)
    svan-Фото

    Жаль, что уходит. Мог бы еще пару лет покататься.

  • Earl57
    Trofeo Matteotti-2021. Результ ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Предыдущая победа у Трентина была 3 года назад. И была на этой же гонке.
    Ого! Думал у него чаще победы

    Он с возрастом резкость потерял и уже не может на равных соперничать с более молодыми спринтерами.

  • Arciv
    Trofeo Matteotti-2021. Результ ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Предыдущая победа у Трентина была 3 года назад. И была на этой же гонке.
    Ого! Думал у него чаще победы
  • Arciv
    Gooikse Pijl-2021. Результаты (1)
    Arciv-Фото
    Молодчик!

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
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