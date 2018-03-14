Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира-2021 в разделке

Второй год подряд Ваут Ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира в индивидуальной гонке на время

27-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) второй год подряд стал серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время. В этом году чемпионат мира по шоссейному велоспорту проводится в его родной стране, и на домашних дорогах, на 43,3 километровой дистанции Ваут Ван Арт уступил всего 5 и 37 сотых секунды 25-летнему итальянскому гонщику Филиппо Ганне, защитившему свой титул. На первой промежуточной отсечке (13,8 км) бельгийский гонщик опережал Филиппо Ганну на 6,68 секунды, но на второй отсечке за 10 км до финиша его преимущество сократилось до 84 сотых секунды.

Ваут Ван Арт: «Ещё одна серебряная медаль на важном чемпионате. Это расстраивает. Я доволен тем, как проехал. Ошибок не делал, проиграл сильному сопернику и должен это принять. Меня победил Ганна. Он отличный раздельщик, и даже больший специалист в этой дисциплине, чем я. И видя, как мало я проиграл ему, должен быть просто счастлив. Это высокий результат.

Но я был так близко к радужной майке. Поэтому немного расстроен. Дома проверю, где я проиграл эти секунды, хотя, наверное, прямо сейчас это делать не стоит. Мне всегда хочется получать верную информацию с промежуточных отсечек. Ещё перед стартом понимаешь, что тебя ждёт не прогулка в парке. Поэтому я не паниковал, когда услышал, что он отыгрывает время. Было тяжело доехать до финиша. После брусчатки я хотел дать полный газ, увеличить скорость ещё больше, но просто не смог ехать быстрее. Филиппо, наверное, именно там создал разницу. Но перед стартом было ясно, что ситуация будет рискованная.

Перед следующей неделей я полон уверенности. Эту неделю буду тщательно готовиться к групповой гонке, которая пройдёт в следующее воскресенье. Сегодня зрители были фантастическими. Никогда не видел столько людей на разделке. Они напомнили мне плотную стену зрителей на крупных гонках по велокроссу, что давало мне дополнительную мотивацию. Великолепно снова видеть столько людей на обочинах дороги. С нетерпением жду следующего старта».