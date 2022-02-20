Команда Alpecin-Fenix ставит целью зелёную майку Тур де Франс

Команда Alpecin-Fenix собирается бороться за зелёную майку Тур де Франс с Матье ван дер Пулом или Яспером Филипсеном

После того, как 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) рассказал о своём желании бороться за зелёную майку Тур де Франс, руководители Alpecin-Fenix, братья Филип и Кристоф Родхофт (Philip Christoph Roodhooft) сообщили в интервью Het Laatste Nieuws, что их команда тоже поставит целью зелёную майку, за которую будут бороться с Яспером Филипсеном или Матье ван дер Пулом.

В этом году 23-летний Яспер Филипсен принёс команде Alpecin-Fenix 9 побед, в том числе выиграл два этапа Вуэльты Испании и классику Eschborn-Frankfurt.

26-летний Матье ван дер Пул в этом сезоне впервые принял участие в Тур де Франс, выиграл этап и шесть дней удерживал жёлтую майку лидера. Братья Родхофт отвергли предположение журналистов, что заявление Ваута ван Арта подталкивает их к борьбе за очковую классификацию на Тур де Франс.

Кристоф Родхофт: «Когда я услышал, что Ван Арт собирается бороться за зелёную майку, то подумал: «Мы тоже посмотрим». Если всё будет нормально, то для нас это вполне реальная цель. Думаю о Яспере Филипсене или Матье ван дер Пуле. С командами Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step у нас одни цели (на классиках и в спринтах). Мы можем сказать, что также хотим стать чемпионами мира в маунтинбайке. В пелотоне Мирового тура только Том Пидкок может сказать то же самое».

Филип Родхофт: «Матье – идеальный кандидат, чтобы выиграть зелёную майку и одержать победы на этапах».