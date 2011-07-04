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Патрик Лефевр о тактике команды Jumbo-Visma перед Тур де Франс-2022

Патрик Лефевр сомневается, что Ваут ван Арт пропустил чемпионат Бельгии из-за травмы колена

 

 

  Мишенью для стрел критики главы команды Quick Step Alpha Vinyl Патрика Лефевра (Patrick Lefevere) в его еженедельной колонке в Het Nieuwsblad на этой неделе стала команда Jumbo-Visma и Ваут ван Арт, отказавшийся защищать титул чемпиона Бельгии в групповой гонке из-за небольшой травмы колена.

 

Патрик Лефевр о тактике команды Jumbo-Visma перед Тур де Франс-2022   Патрик Лефевр считает, что команда Jumbo-Visma не рекомендовала гонщикам, едущим Тур де Франс-2022, участвовать в национальных чемпионатах.

 

  Патрик Лефевр: «В воскресенье, в групповой гонке на чемпионате Бельгии главный отсутствующий – Ваут ван Арт, который ударился коленом о руль в тренировочном лагере в Тине. Неужели настолько не повезло?

 

  Не утверждаю, что этого инцидента вообще не было, но если Jumbo-Visma предпочитает не пускать лидеров команды на чемпионаты перед Тур де Франс, то почему бы не сказать об этом прямо. Или это совпадение, что Примож Роглич тоже не участвовал в чемпионате в Словении?

 

  Чтобы завершить на позитивной ноте, скажу, что несмотря на маршрут, несмотря на искажённый баланс сил, несмотря на не стартующего Ван Арта, мы увидим интересную гонку и заслуженного победителя. Кто бы ни выиграл в воскресенье, он сможет  всегда называть себя чемпионом Бельгии и никогда не будет этого стыдиться».

 

   Действительно, ни один из восьми гонщиков состава Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022 не принимал участие в национальный чемпионатах. Однако Примож Роглич и Йонас Вингегор изначально не планировали участвовать в национальных чемпионатах, как не участвовали в чемпионатах своих стран и лидеры других команд, в том числе двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Давид Годю и Тибо Пино (Groupama-FDJ).

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Jumbo-Visma

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 4.07.2011

    Патрик, твои "волки" по не по locnyьи проехали тур Швейцарии, а ремко отдают групповую чемпионата Бельгии, уйди лучше, нас интересует тдф, нет больше твоих квиков для нас.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Квики впервые за последние годы сдали свои позиции в рейтинге UCI , вот бесится Патрик.

    Вся жизнь это гонка.
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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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