Патрик Лефевр о тактике команды Jumbo-Visma перед Тур де Франс-2022

Патрик Лефевр сомневается, что Ваут ван Арт пропустил чемпионат Бельгии из-за травмы колена

Мишенью для стрел критики главы команды Quick Step Alpha Vinyl Патрика Лефевра (Patrick Lefevere) в его еженедельной колонке в Het Nieuwsblad на этой неделе стала команда Jumbo-Visma и Ваут ван Арт, отказавшийся защищать титул чемпиона Бельгии в групповой гонке из-за небольшой травмы колена.

Патрик Лефевр считает, что команда Jumbo-Visma не рекомендовала гонщикам, едущим Тур де Франс-2022, участвовать в национальных чемпионатах.

Патрик Лефевр: «В воскресенье, в групповой гонке на чемпионате Бельгии главный отсутствующий – Ваут ван Арт, который ударился коленом о руль в тренировочном лагере в Тине. Неужели настолько не повезло?

Не утверждаю, что этого инцидента вообще не было, но если Jumbo-Visma предпочитает не пускать лидеров команды на чемпионаты перед Тур де Франс, то почему бы не сказать об этом прямо. Или это совпадение, что Примож Роглич тоже не участвовал в чемпионате в Словении?

Чтобы завершить на позитивной ноте, скажу, что несмотря на маршрут, несмотря на искажённый баланс сил, несмотря на не стартующего Ван Арта, мы увидим интересную гонку и заслуженного победителя. Кто бы ни выиграл в воскресенье, он сможет всегда называть себя чемпионом Бельгии и никогда не будет этого стыдиться».

Действительно, ни один из восьми гонщиков состава Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022 не принимал участие в национальный чемпионатах. Однако Примож Роглич и Йонас Вингегор изначально не планировали участвовать в национальных чемпионатах, как не участвовали в чемпионатах своих стран и лидеры других команд, в том числе двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Давид Годю и Тибо Пино (Groupama-FDJ).