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Ваут ван Арт завершил сезон велокросса победой в чемпионате Бельгии

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) завершил сезон велокросса победой в чемпионате Бельгии, став пятикратным чемпионом. 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma доминировал на всём протяжении гонки. Он, не оглядываясь, уехал вперёд, выигрывая у соперников время на каждом из девяти кругов.

  На финише Ваут ван Арт опередил ближайшего соперника – Лауренса Свека (Laurens Sweeck) из Pauwels Sauzen – Bingoal на 1 минуту 16 секунд, тройку призёров чемпионата Бельгии замкнул Кентан Херманс (Quinten Hermans) из  Tormans Cyclo Cross, финишировавший через 1 минуту 27 секунд после Ваута ван Арта.

  Лидирующий в зачёте Кубка мира Эли Изербит (Eli Iserbyt) из команды Pauwels Sauzen-Bingoal неудачно начал гонку, потерял контакт с группой и предпочёл сойти с чемпионата Бельгии.

 

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

 

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

 

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

 

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

 

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

 

 

  Ваут ван Арт: «Эта победа много значит для меня. Пять – отличное число, всего несколько человек стали обладателями пяти титулов, поэтому майка  очень важна для меня. Теперь снова целый сезон могу выступать в майке чемпиона Бельгии как на шоссе, так и в велокроссе. Я старался набрать преимущество перед самыми главными фаворитами. Знал, что если сделаю всё, что в моих силах, то может быть быстрая гонка за второе место. Точно не собираюсь жаловаться, но невезение в Хюлсте стало ещё досаднее. Но я выиграл самые важные для меня гонки этой зимой».

 

Ваут ван Арт не примет участие в чемпионате мира по велокроссу, а после победы в чемпионате Бельгии направится в тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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  1. RVL

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 30.08.2012

    Воут, слетай в Америку на сутки...просто сядь там на велик и назад...

     

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Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    RVL-Фото

    Воут, слетай в Америку на сутки...просто сядь там на велик и назад...

     

  • uran
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    uran-Фото
    Ван Арт тяжелее, как и Мэттьюс, и Дэмар, и... Ничего особенного в его "перевалах" нет.
  • Ice
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    Ice-Фото

    Как он такую массу умудряется через перевалы перетаскивать?) Кто бы что не говорил про ТдФ, там должны быть все топовые спринтеры.

  • RVL
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    RVL-Фото

    Я думал, исправить или нет..е на и...но подумал , не Т9, так тролли исправят))) и все запчтые расставят)) там я , вместо ч, на всякий))
    Ну это же самый аргумент, на правописание на людей из стран третьего...они такие)))
    А по существу , я сказал, что они дали кроссу и вело в целом очень много. А кто смотрел кёрлинг , тот и будет ;)

    А чм, много потеряет

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    jerzyk-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.
    Задумался - в жизни не встречал глупых евреев! ? Как бы метр не остался с голым задом. В Израиле не шутят! ??
  • Ice
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    не комельфо, и признак уж как минимум невежества
    Не комИльфо будет верно. "и признак уж как минимум невежества". Да, я тролль))) Но не со зла) Не используйте пафосные выражения, не проверив их правописание, это не назидание, а рекомендация из собственного опыта. 

     

    А по существу, кто не смотрел кросс, что с ванами, что без них особо его глядеть не станет. А поклонники никуда не уйдут, им нравится спорт, а не один голландец и один бельгиец.

  • Ice
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

    Если не смог надурить Астану, провести евреев вряд ли получится) Этот канадец слабо понимает, куда суется))) У него дар из всех бед находить большую)))

  • Karmatron
    Велокоманда EF Education – Nip ... (1)
    Karmatron-Фото

    Теперь уже правильнее будет написать EF Education-EasyPost =)

  • uran
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    uran-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    Спасибо за уважение, взаимно!
    Про страны третьего мира пожалуйста)))

    искренне прошу прощения за первую фразу , имелось ввиду "нет, уважаемый", а не "не уважаемый". Мое почтение.

  • Серафим
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Серафим-Фото
    Ааа, Погакар!

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