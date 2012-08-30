Ваут ван Арт завершил сезон велокросса победой в чемпионате Бельгии

Ваут ван Арт – пятикратный чемпион Бельгии в велокроссе

Ваут ван Арт (Wout van Aert) завершил сезон велокросса победой в чемпионате Бельгии, став пятикратным чемпионом. 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma доминировал на всём протяжении гонки. Он, не оглядываясь, уехал вперёд, выигрывая у соперников время на каждом из девяти кругов.

На финише Ваут ван Арт опередил ближайшего соперника – Лауренса Свека (Laurens Sweeck) из Pauwels Sauzen – Bingoal на 1 минуту 16 секунд, тройку призёров чемпионата Бельгии замкнул Кентан Херманс (Quinten Hermans) из Tormans Cyclo Cross, финишировавший через 1 минуту 27 секунд после Ваута ван Арта.

Лидирующий в зачёте Кубка мира Эли Изербит (Eli Iserbyt) из команды Pauwels Sauzen-Bingoal неудачно начал гонку, потерял контакт с группой и предпочёл сойти с чемпионата Бельгии.

Ваут ван Арт: «Эта победа много значит для меня. Пять – отличное число, всего несколько человек стали обладателями пяти титулов, поэтому майка очень важна для меня. Теперь снова целый сезон могу выступать в майке чемпиона Бельгии как на шоссе, так и в велокроссе. Я старался набрать преимущество перед самыми главными фаворитами. Знал, что если сделаю всё, что в моих силах, то может быть быстрая гонка за второе место. Точно не собираюсь жаловаться, но невезение в Хюлсте стало ещё досаднее. Но я выиграл самые важные для меня гонки этой зимой».

Ваут ван Арт не примет участие в чемпионате мира по велокроссу, а после победы в чемпионате Бельгии направится в тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma.