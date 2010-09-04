Том Дюмулин ответил критикующим его участие в чемпионате мира в Австралии

Том Дюмулин защищает своё право участвовать в чемпионате мира по велоспорту-2022 в Австралии

Том Дюмулин настроен принять участие в чемпионате мира по велоспорту, который пройдёт в Австралии, хотя завершит карьеру в конце 2022 года. Но 31-летнему нидерландскому велогонщику команды Jumbo-Visma, двукратному серебряному призёру Олимпийских игр в разделке, пришлось ответить критикам, считающим, что включение в состав – это подарок Тому Дюмулину от тренера национальной сборной Кооса Муренхаута (Koos Moerenhout).

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma Cycling

Том Дюмулин не смог защитить титул чемпиона Нидерландов в этой дисциплине, где занял второе место, проиграв Бауке Моллеме 31 секунду на дистанции 29,6 км.

В интервью изданию AD после завершения индивидуальной гонки на время на чемпионате Нидерландов Том Дюмулин не смог сдержать эмоции и дал отповедь критикам:

«Меня достала эта дискуссия, я даже уже злюсь. Прочитал, что отбор в состав на чемпионат мира я получаю в качестве подарка. Не знаю, видели ли вы мои результаты с прошлого чемпионата мира и с главных международных разделок? Думаю, в Нидерландах есть только один человек, заслуживающий место в сборной, и это я.

Почему люди сомневаются? На чемпионатах мира я выигрывал одну медаль за другой, но появляются люди, которые начинают дискутировать по этому поводу. На Играх я уже доказал, что тут нечего обсуждать. Печально.

Да, для меня это чувствительная тема. Я очень счастлив, что Коос уверен во мне, но за это место я также должен бороться. А все, кто думает, что это место для меня – подарок, пусть захлёбываются в своём негативе».

В интервью сайту Jumbo-Visma Том Дюмулин поделился ощущениями после разделки на чемпионате Нидерландов:

«Я стартовал не так гладко, потому что выпускающий не очень крепко меня держал. Поэтому я дёрнулся, и мне понадобилось время, чтобы войти в ритм. Но, конечно, я проиграл майку не из-за этого небольшого инцидента.

С моей мотивацией всё в порядке, потому что я сфокусирован на предстоящих гонках. Хочу хорошо закончить сезон и карьеру. И на чемпионате Австралии снова хочу бороться. Я всё ещё выкладываюсь по максимуму, чтобы выступать на максимуме своих возможностей».