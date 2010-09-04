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Том Дюмулин ответил критикующим его участие в чемпионате мира в Австралии

Том Дюмулин защищает своё право участвовать в чемпионате мира по велоспорту-2022 в Австралии

 

 

  Том Дюмулин настроен принять участие в чемпионате мира по велоспорту, который пройдёт в Австралии, хотя завершит карьеру в конце 2022 года. Но 31-летнему нидерландскому велогонщику команды Jumbo-Visma, двукратному серебряному призёру Олимпийских игр в разделке, пришлось ответить критикам, считающим, что включение в состав – это подарок  Тому Дюмулину от тренера национальной сборной Кооса Муренхаута (Koos Moerenhout).

 

Том Дюмулин ответил критикующим его участие в чемпионате мира в Австралии

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma Cycling

 

 

 Том Дюмулин не смог защитить титул чемпиона Нидерландов в этой дисциплине, где занял второе место, проиграв Бауке Моллеме 31 секунду на дистанции 29,6 км.

 

  В интервью изданию AD после завершения индивидуальной гонки на время на чемпионате Нидерландов Том Дюмулин не смог сдержать эмоции и дал отповедь критикам:

 

  «Меня достала эта дискуссия, я даже уже злюсь. Прочитал, что отбор в состав  на чемпионат мира я получаю в качестве подарка. Не знаю, видели ли вы мои результаты с прошлого чемпионата мира и с главных международных разделок? Думаю,  в Нидерландах есть только один человек, заслуживающий место в сборной, и это я.

 

  Почему люди сомневаются? На чемпионатах мира я выигрывал одну медаль за другой, но появляются люди, которые начинают дискутировать по этому поводу. На Играх я  уже доказал, что тут нечего обсуждать. Печально.

 

  Да, для меня это чувствительная тема. Я очень счастлив, что Коос уверен во мне, но за это место я также должен бороться. А все, кто думает, что это место для меня – подарок, пусть захлёбываются в своём негативе».

 

  В интервью сайту Jumbo-Visma Том Дюмулин поделился ощущениями после разделки на чемпионате Нидерландов:

 

  «Я стартовал не так гладко, потому что выпускающий не очень крепко меня держал. Поэтому я дёрнулся, и мне понадобилось время, чтобы войти в ритм. Но, конечно, я проиграл майку не из-за этого небольшого инцидента.

 

  С моей мотивацией всё в порядке, потому что я сфокусирован на предстоящих гонках. Хочу хорошо закончить сезон и карьеру. И на чемпионате Австралии снова хочу бороться. Я всё ещё выкладываюсь по максимуму, чтобы выступать на максимуме своих возможностей».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:23 | Регистрация: 4.09.2010

    а в чём проблема, он и со второго места проходит

    показалось будто на фотке Ван Арт crazy

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Комментарии

  • Freejazz
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Freejazz-Фото

    У женщин интересно - почти все забрал Трек - Италия, Франция, Нидерланды, США.

    И Киссенхоффер хорошо проехала - только 1 секунда до 1-го места - но не вечно же быть первой.

  • vadi
    Предварительные составы команд ... (30)
    vadi-Фото

    Или мне кажется, или пенсионер Терпстра впервые едет на гранд-тур? Прямо резануло чем-то необычным сочетание "Терпстра" и "Тур де Франс". Ошибаюсь?  Или что-то случилось?

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    а в чём проблема, он и со второго места проходит

    показалось будто на фотке Ван Арт crazy

  • арлекин
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (20)
    арлекин-Фото

    Цитата: shain
    Зачем???
     
    деньгт же, ну.

  • garmincervelo
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    garmincervelo-Фото
    Вот вам и показательный пример наступившего кризиса. Люди повально стали экономить на закуске. Кто там в этой "покорману молодеж" сильнее наголову Израиля? Кроме Хамилтона и в отрывы направить некого. А Барде на сход, как и ненавистный англосакс.
  • Karmatron
    Ремко Эвенепул – чемпион Бельг ... (1)
    Karmatron-Фото
    В отсутствие Ван Арта он по ходу и золото в групповой гонке заберёт.
  • Даниил
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Даниил-Фото
    Молодец Тратник. И третий Ян Поланц, опечатка.
  • Даниил
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    Даниил-Фото
    "Четверо из восьми гонщиков состава впервые поедут Тур де Франс" . "Дайнезе, Тусвельд, Лекнессунд, Хэмильтон, Вермарк впервые стартуют на Тур де Франс..." Исправьте, пожалуйста.
  • старт-шоссе 82
    Велокоманда DSM ставит целью б ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вот вам и показательный пример-ответ на вопрос зачем Фрум едет тур.

    В теме =Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022= обсуждений туча ,а здесь не одного коммента, хотя команда DCM на голову выше чем  Israel-Premier Tech ... 

    Команда очень интересная, я думаю что в ближайшее время молодеж из этой команды еще заявит о себе. а Барде я считаю вполне покорману побороться за топ-5. 

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Earl57-Фото

    В Британии оба брата Хейтер стали национальными чемпионами в разделке. Младший в андеровской категории, старший в элите.

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