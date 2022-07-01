Герант Томас: «Главное, ни о чём не жалеть в Париже»

Герант Томас о Тадее Погачаре и настрое на борьбу

В день отдыха после 9 этапов Тур де Франс-2022 победитель Тур де Франс-2018, один из капитанов команды Ineos Grenadiers, Герант Томас на пресс-конференции подвёл первые итоги гонки, оценил уровень двукратного победителя Большой Петли Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и свои шансы на повторение успеха 2018 года. После 7-го этапа Тур де Франс-2022 36-летний британский гонщик идёт на 3-й позиции в генеральной классификации, уступая лидеру, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 1 минуту 17 секунд, а его товарищ по команде Адам Йейтс занимает 4-ю строчку с отставанием 1:25.

Photo © A.S.O./Pauline Ballet/INEOS Grenadiers Team

Герант Томас: «Думаю, он (Погачар) просто на уровень выше. Нибали и Контадор были великолепными горняками, Фрум мог отлично проходить горы и разделки. Но Погачар может всё. У него есть спринт, он умеет ехать брусчатку, он, правда, может всё. Феноменально. Я просто не вижу, что ему помешает оставаться самым главным фаворитом на ближайшие пять или шесть лет».

36-летний британский гонщик был и победителем, и призёром Тур де Франс, и сказал, что главное для него – так проехать гонку, чтобы ни о чём не жалеть в Париже:

«Всё зависит от того, как рисковать, если это какие-то безумные дальние атаки. Но, если честно, я бы гордился подиумом, чтобы доказать людям, что они ошибались, особенно после пары последних лет. Я уже выигрывал, и вторым тоже был. Просто подняться на подиум, конечно, было бы достижением, хотя, без сомнений, я хочу выиграть гонку. Главное – ни о чём не жалеть в Париже, пробовать всё, что в моих силах, чтобы победить.

Перед Коль-де-Гранон мы поедем Галибье (на 11-м этапе), а на этих высотах я, как правило, чувствую себя отлично. Будет интересно, первый серьёзный настоящий тест. Потом Альп д’Юэз, феноменальная гора, а жара точно как-то повлияет на гонку (12-й этап). Это будет третий подряд день в Альпах, что тоже повлияет».

Герант Томас подчеркнул, что численный перевес гонщиков команды в верхних строчках генеральной классификации ещё не означает, что это автоматически переходит в превосходство на дороге: «Одно дело – количество, другое – правильная ситуация, где это количественно превосходство можно использовать. И ещё нужно, чтобы шла нога.

Сейчас мы знаем, что Вингегор и Погачар едут очень сильно. Некоторые вопросы, наверное, вызывает команда UAE Team Emirates. Когда в команде жёлтая майка, все должны быть впереди. Думаю, следующие три дня устроят большую проверку, которая или подтвердит то, о чём мы все думаем, или добавит сомнений».