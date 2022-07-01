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Герант Томас: «Главное, ни о чём не жалеть в Париже»

Герант Томас о Тадее Погачаре и настрое на борьбу

 

 

  В день отдыха после 9 этапов Тур де Франс-2022 победитель Тур де Франс-2018, один из капитанов команды Ineos Grenadiers, Герант Томас на пресс-конференции подвёл первые итоги гонки, оценил уровень двукратного победителя Большой Петли Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и свои шансы на повторение успеха 2018 года. После 7-го этапа Тур де Франс-2022 36-летний британский гонщик идёт на 3-й позиции в генеральной классификации, уступая лидеру, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 1 минуту 17 секунд, а его товарищ по команде Адам Йейтс занимает 4-ю строчку с отставанием 1:25.

 

Герант Томас: «Главное, ни о чём не жалеть в Париже»

 

Photo © A.S.O./Pauline Ballet/INEOS Grenadiers Team

 

  Герант Томас: «Думаю, он (Погачар) просто на уровень выше. Нибали и Контадор были великолепными горняками, Фрум мог отлично проходить горы и разделки. Но Погачар может всё. У него есть спринт, он умеет ехать брусчатку, он, правда, может всё. Феноменально. Я просто не вижу, что ему помешает оставаться самым главным фаворитом на ближайшие пять или шесть лет».

 

  36-летний британский гонщик был и победителем, и призёром Тур де Франс, и сказал, что главное для него – так проехать гонку, чтобы ни о чём не жалеть в Париже:

 

  «Всё зависит от того, как рисковать, если это какие-то безумные дальние атаки. Но, если честно, я бы гордился подиумом, чтобы доказать людям, что они ошибались, особенно после пары последних лет. Я уже выигрывал, и вторым тоже был. Просто подняться на подиум, конечно, было бы достижением, хотя, без сомнений, я хочу выиграть гонку. Главное – ни о чём не жалеть в Париже, пробовать всё, что в моих силах, чтобы победить.

 

  Перед Коль-де-Гранон мы поедем Галибье (на 11-м этапе), а на этих высотах я, как правило, чувствую себя отлично. Будет интересно, первый серьёзный настоящий тест. Потом Альп д’Юэз, феноменальная гора, а жара точно как-то повлияет на гонку (12-й этап). Это будет третий подряд день в Альпах, что тоже повлияет».

 

  Герант Томас подчеркнул, что численный перевес гонщиков команды в верхних строчках генеральной классификации ещё не означает, что это автоматически переходит в превосходство на дороге: «Одно дело – количество, другое – правильная ситуация, где это количественно превосходство можно использовать. И ещё нужно, чтобы шла нога.

 

  Сейчас мы знаем, что Вингегор и Погачар едут очень сильно. Некоторые вопросы, наверное, вызывает команда UAE Team Emirates. Когда в команде жёлтая майка, все должны быть впереди. Думаю, следующие три дня устроят большую проверку, которая или подтвердит то, о чём мы все думаем, или добавит сомнений».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • pashqa
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    pashqa-Фото

    Здравствуйте, дорогие эксперты и простые любители велоспорта! Будьте добры, поделитесь своим мнением на счет победителя в командной классификации по итогам всего ТДФ. Заранее благодарен! 

  • Konstantin41
    Компания “Soudal” - титульны ... (2)
    Konstantin41-Фото
    Потому что велоспорт - это не футбол, а футбол- это не велоспорт. Аудитории, а следовательно и финансы, не сравнимы. Велоспорт популярен в считанном количестве стран, а футбол во всем мире. Велокоманды выживают как могут, и если для выживания нужно хоть 5 спонсоров в название команды вписать, ничего плохого в этом не будет.
  • velodoctor
    Компания “Soudal” - титульны ... (2)
    velodoctor-Фото
    Почему Барселона каждый год два название не меняет. Неприятная вещь в велоспорте, что называют команды по имени спонсоров.
  • Серафим
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Серафим-Фото

     Сдается мне, что профиль этапа провоцирует на разборки между генеральщиками. Несмотря на смещенное вперед седло и карбоновую раму.

  • EL-Fenomeno
    Боб Юнгельс – победитель 9 эта ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    1255 дней без побед (без учёта триумфа на домашнем чемпионате в ITT) и вот наконец то!!

    Среди действующих велогонщиков больше дней не побеждали на этапах/гонках только Кр.Фрум и Н.Терпстра. Кстати, Крис неплохо (как для себя такого) колесит сейчас на Туре. После 9 этапа он прибавл +13 в таблице общего зачёта и сейчас 37-й.

     

    P.S.

    Алексис Вильермо сходит с ТдФ. Оказывается после финиша воскресного этапа он даже потерял сознание и как пишет @LeGruppetto француз "страдает кожной инфекцией, требующей хирургического вмешательства" во как всё у него фигово(

    P.P.S.

    Бен О'Коннор тоже уже вне Тура; если успеет внятно подлечится/залечится, то выступит на Вуэльте.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Gorn9k-Фото

    Нормальная скоростная гора, к тому же ветер попутный. Не будут колхозить как на 10 процентах+
    Ставлю на атаки за 7 км максимум

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Velolife-Фото
    very cool!
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Глядя на снимок Армстронга и Пантани с видом сбоку видишь, как изменилась посадка современных велесипедистов по сравнению с прошлым.На снимке седло расположено по вертикали,почти между кареткой и осью заднего заднего колеса.До недавнего времени такая посадка была и у Лу Лу. Сейчас,седло,намного ближе к рулю,тем самым разгрузили заднее колесо.Если раньше было силовое педалирование на подъёмах,то сейчас подъёмы проходят с большей частотой педалирования при той же скорости,что и ранее(экономия энергии).Что это дало,и сразу вспоминается победитель Вуэлты-Норнер,а затем уже Крис с его овальной передней шестеренкой.Кстати,хотел бы напомнить,что впервые описание такой шестеренки было в одном из журналов Союза "Техника молодежи" в конце 50-х в начале 60-х г.г., а также с рекомендацией,как расположить шатун(угол) относительно большого или малого радиуса шестеренки в зависимости от физических данных велосипедиста.Единственное,что не могу сказать, был ли он запатентован в своё время.

  • Freejazz
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Freejazz-Фото
    На GCN озвучивали свою идею ограничить право на белую майку одним годом для победителя. Т.Е. раз выиграл и уже не молодой, а опытный - дай другим побороться. Это особенно касается молодых претендентов на желтую майку. На мой взгляд, предложение рационально.
  • SportSpirit
    Боб Юнгельс – победитель 9 эта ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Юнгельс большой молодец! Сольный отрыв 60 км на горном этапе - это эпичное возвращение.music 

     

    А ведь ходили легенды, что те, кто уодит из квик-степ больше ничего не добиваются) и первый год в AG2R со всеми болезнями Боба полностью это подтверждал. 

     

    К Туру подходил в хорошей готовности, 6-й в ГК на Швейцарии, вернул себе звание национального чемпиона в разделке. Во время Тура писал в соц.сетях, что "при ноге, но команде в целом не очень везет". И вот прорыв!

     

    Трогательные обнимашки с Энди Шлеком на финише, который был предыдущим победителем этапа Тура из Люксембурга 11 лет назад. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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