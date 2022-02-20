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Герант Томас: "Погачара и Роглича точно можно победить"

Герант Томас о планах участия в классиках и новом поколении соперников

Герант Томас: "Погачара и Роглича точно можно победить"

 

  35-летний уроженец Уэльса, победитель Тур де Франс 2018 года, Герант Томас (Geraint Thomas) в интервью на Rouleur Live сказал, что он рассматривает возможность участия в классических велогонках перед тем, как завершить карьеру профессионального велогонщика. В этом сезоне его попытка побороться за подиум не удалась из-за падения на третьем этапе.

 

  Тур де Франс-2022 стартует 1 июля 2022 года. Эксперты БК Леон уже оценивают шансы участников на победу и отдают наибольшее предпочтение Тадею Погачару и Приможу Рогличу: вероятность того, что они выиграют, равна 44% и 36 % соответственно. 

  Следить за прогнозами на Тур де Франс можно на сайте БК Леон, но в некоторым странах СНГ зайти туда можно только при помощи зеркала. Узнать, где найти зеркало и как им воспользоваться, можно тут.

 

 Герант Томас еще не раскрыл свои планы на 2022 год и даже не подписал контракт с велокомандой Ineos Grenadiers, но не потерял уверенности в том, что сможет посоревноваться с лучшими велогонщиками мира в течение трех недель.

 

  С  большой долей вероятности Томас останется в команде Ineos Grenadiers на следующий год, так как в большинстве команд уже достаточно спортсменов, и увеличивать расходы на ветерана велогонок им крайне нежелательно. 

  Судя по информации, которая поступает и от самого Томаса, и от его команды, им осталось уточнить всего несколько деталей, чтобы закончить составление контракта. Все участники команды соберутся в тренировочном лагере на Майорке с 10 по 17 декабря.

 

  Несмотря на то, что ситуация с подписанием договора не решена окончательно, Эган Берналь, напарник Томаса по команде, заменивший его на Тур де Франс, уверен, что он вернется в состав участников Тура.

 

  Велокоманда Ineos целых два года оставалась без побед на Тур де Франс, и за это время словенские велогонщики Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) успели стать серьёзными соперниками.

 

  “Думаю, мы все сейчас наблюдаем за тем, как быстро молодые ребята становятся профессионалами. Как Погачар, например. Они с Рогличем являют собой образец для подражания, они совершенствуются вместе со своими командами. Остальных это подгоняет, заставляет продолжать бороться. Это и есть соревнование,” — говорит Герант Томас.

 

“Но их точно можно победить. Этот вид спорта постоянно меняется, начиная со спортивного оборудования и заканчивая тренировками и диетами,” — добавляет он.

 

Томас пока не знает, как сложатся его планы насчет участия в Гранд Туре, но он хочет принять участие в однодневных классических велогонках в 2022 году.

 

 "Вся эта пандемия заставила меня осознать, сколько радости приносит просто участие в велогонках и этот стиль жизни – возможность путешествовать везде, работать в тренировочных лагерях, просто весь этот мир.

  Я не из тех, кто загружает данные моего Garmin сразу после тренировки или гонки и всё анализирует. Мне нравится, что технологии развиваются. Думаю, это великолепно, и это подталкивает нас двигаться вперёд. Но в то же время я считаю, что нужно сочетать технологии со знаниями старой школы. Нужно уметь тренироваться, немного больше полагаясь на ощущения.

 Я не прочь попробовать сейчас что-то новое. Самое главное — получать удовольствие от велогонок. Мне надо посмотреть на маршруты Гранд-туров, все детали, чтобы решить, хочу ли я участвовать или выбрать нечто иное. В любом случае, я просто хочу наслаждаться тем, что я делаю”.

 

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Теги к статье: Герант Томас

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Комментарии

  • Адриен
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (2)
    Адриен-Фото
    Ну, это не перебор. Для любого велогонщика победа на ГТ - "...ещё лучше...". Чиони не утверждает, а предполагает, размышляет. И в чем он прав на все 100% - важны ЦЕЛИ, поставленные задачи. Вон Роглич - был прыгуном с трамплина хорошего международного класса. Решил - стал велосипедистом. И каким ! Так неужели лучший раздельщик не сможет - при большом желании и соответствующей работе - переквалифицироваться в хорошего генеральщика ? Другое дело - появится ли у Ганны подобное желание ?
  • VeloVelo
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Да это какой-то Петин фанат прошелся утюгом )

  • VeloVelo
    Алекс Конышев продлил контракт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Точно! )
  • SSS
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (16)
    SSS-Фото
    а кто еще? Погачер помрет скоро...
  • Astanaforever
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну про лучшего раздельщика всех времён..конечно загнули без стеснения. А про выиграть грантур, это уже ваще бессовестный, зазвездившийся перебор. Фантасты.
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А отдыхать в межсезонье он когда будет? Неутомимый, однако.
  • SVS
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    SVS-Фото

    Саган, тебе будет трудно... 

  • Earl57
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    Earl57-Фото

  • RVL
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (6)
    RVL-Фото

    В Токио погачар спринтовал после убийственного тдф. А вообще речь о каннибале, что подразумевает многие гт в том числе, так что все фамилии Из вашего поста, кроме погачара никогда к этому термину не приблизятся 

    ЗЫ. 3 никому неизвестных спринта, вы сравниваете с 2 гт и 2 монумента+ куча всего... 

    Погачар знал вообще о них?))

     

  • Earl57
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (6)
    Earl57-Фото

    У Роглича и Ван Арта такое же количество побед в этом году, как и у Погачара. У них у всех по 13 побед в этом сезоне.
    Только вот уже картинки с изображением побед Ван Арта продают на аукционе как цифровое произведение искусства. За 3 таких картинки около 40 000 евро выложили. Изображения, Карл!!!

     

    К слову, в Токио Погачар не смог переспринтовать смертельно уставшего Ван Арта. Так что кто там лучший среди равных - это еще вопрос.

    У Погачара и Пидкока в этом году было три совместных гонки. И во всех трех Пидкок финишировал выше Погачара.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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