Герант Томас: "Погачара и Роглича точно можно победить"

Герант Томас о планах участия в классиках и новом поколении соперников

35-летний уроженец Уэльса, победитель Тур де Франс 2018 года, Герант Томас (Geraint Thomas) в интервью на Rouleur Live сказал, что он рассматривает возможность участия в классических велогонках перед тем, как завершить карьеру профессионального велогонщика. В этом сезоне его попытка побороться за подиум не удалась из-за падения на третьем этапе.



Тур де Франс-2022 стартует 1 июля 2022 года. Эксперты БК Леон уже оценивают шансы участников на победу и отдают наибольшее предпочтение Тадею Погачару и Приможу Рогличу: вероятность того, что они выиграют, равна 44% и 36 % соответственно.

Следить за прогнозами на Тур де Франс можно на сайте БК Леон, но в некоторым странах СНГ зайти туда можно только при помощи зеркала. Узнать, где найти зеркало и как им воспользоваться, можно тут.

Герант Томас еще не раскрыл свои планы на 2022 год и даже не подписал контракт с велокомандой Ineos Grenadiers, но не потерял уверенности в том, что сможет посоревноваться с лучшими велогонщиками мира в течение трех недель.

С большой долей вероятности Томас останется в команде Ineos Grenadiers на следующий год, так как в большинстве команд уже достаточно спортсменов, и увеличивать расходы на ветерана велогонок им крайне нежелательно.

Судя по информации, которая поступает и от самого Томаса, и от его команды, им осталось уточнить всего несколько деталей, чтобы закончить составление контракта. Все участники команды соберутся в тренировочном лагере на Майорке с 10 по 17 декабря.

Несмотря на то, что ситуация с подписанием договора не решена окончательно, Эган Берналь, напарник Томаса по команде, заменивший его на Тур де Франс, уверен, что он вернется в состав участников Тура.

Велокоманда Ineos целых два года оставалась без побед на Тур де Франс, и за это время словенские велогонщики Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) успели стать серьёзными соперниками.



“Думаю, мы все сейчас наблюдаем за тем, как быстро молодые ребята становятся профессионалами. Как Погачар, например. Они с Рогличем являют собой образец для подражания, они совершенствуются вместе со своими командами. Остальных это подгоняет, заставляет продолжать бороться. Это и есть соревнование,” — говорит Герант Томас.

“Но их точно можно победить. Этот вид спорта постоянно меняется, начиная со спортивного оборудования и заканчивая тренировками и диетами,” — добавляет он.

Томас пока не знает, как сложатся его планы насчет участия в Гранд Туре, но он хочет принять участие в однодневных классических велогонках в 2022 году.

"Вся эта пандемия заставила меня осознать, сколько радости приносит просто участие в велогонках и этот стиль жизни – возможность путешествовать везде, работать в тренировочных лагерях, просто весь этот мир.

Я не из тех, кто загружает данные моего Garmin сразу после тренировки или гонки и всё анализирует. Мне нравится, что технологии развиваются. Думаю, это великолепно, и это подталкивает нас двигаться вперёд. Но в то же время я считаю, что нужно сочетать технологии со знаниями старой школы. Нужно уметь тренироваться, немного больше полагаясь на ощущения.

Я не прочь попробовать сейчас что-то новое. Самое главное — получать удовольствие от велогонок. Мне надо посмотреть на маршруты Гранд-туров, все детали, чтобы решить, хочу ли я участвовать или выбрать нечто иное. В любом случае, я просто хочу наслаждаться тем, что я делаю”.