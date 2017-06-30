Ричи Порт и Герант Томас о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Герант Томас: "Надо просто продолжать бороться"

36-летний австралийский велогонщик Ричи Порт стал самым быстрым из гонщиков команды Ineos Grenadiers в индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Тур де Франс-2021. Порт занял 9-е место, проиграв 55 секунд победителю этапа, словенскому велогонщику Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас на 27,2 км дистанции уступил Погачару 1:44 и потерял место в тройке сильнейших общего зачёта. 35-летний британский велогонщик Герант Томас, пострадавший при падении на 3-м этапе, проиграл Погачару 1:54, но, в отличие от Карапаса, он не спустился, поднялся на шесть строчек генеральной классификации, где теперь идёт 12-м.

A.S.O. / Pauline Ballet

Ричи Порт: «Выступил хорошо. Повезло, что ехал по сухой дороге, когда небо немного прояснилось. Было не слишком приятно смотреть из окна автобуса на испортившуюся погоду, особенно, когда бедные ребята выезжали в дождь. А когда поехал я, распогодилось. Перед стартом поменял колёса, потому что после того, как провёл разведку, поднялся ветер.

После того, как я застрял за завалом на первом этапе, иду не на той позиции, на которой хотелось бы. Но что есть, то есть. Не уверен, будут ли мне давать свободу действий другие команды, но хорошо, когда есть в запасе тактическая карта. В конце концов, я здесь, чтобы работать на Карапаса или Джи, если будет надо. Я знаю, в чём заключается моя работа на этой гонке».

Герант Томас: «Думаю, проехал разделку так хорошо, как только мог. Получилось слишком консервативно, но так я на самом деле и ехал. Конечно, чувствовал себя не на сто процентов, но не хочу больше об этом говорить. Постарался сделать, что мог, этого оказалось недостаточно.

Всё время думал о разделке Критериума Дофине, на этой дистанции негде восстановиться, если прикладываешь все силы. Спусков было мало. Поэтому я старался ехать более ровно. Думаю, скорость у меня была достаточной, но не хватило мощности.

Утром, когда проснулся, чувствовал себя ужасно. Но когда выехал, немного отпустило. Одна из тех ситуаций, с которой необходимо справиться - просто продолжать бороться».