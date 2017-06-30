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Ричи Порт и Герант Томас о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Герант Томас: "Надо просто продолжать бороться"

 

  36-летний австралийский велогонщик Ричи Порт стал самым быстрым из гонщиков команды Ineos Grenadiers в индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Тур де Франс-2021. Порт занял 9-е место, проиграв 55 секунд победителю этапа, словенскому велогонщику Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас на 27,2 км дистанции уступил Погачару 1:44 и потерял место в тройке сильнейших общего зачёта. 35-летний британский велогонщик Герант Томас, пострадавший при падении на 3-м этапе, проиграл Погачару 1:54, но, в отличие от Карапаса, он не спустился, поднялся на шесть строчек генеральной классификации, где теперь идёт 12-м.

 

Ричи Порт и Герант Томас о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Ричи Порт и Герант Томас о 5-м этапе Тур де Франс-2021

A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

 

 Ричи Порт: «Выступил хорошо. Повезло, что ехал по сухой дороге, когда небо немного прояснилось. Было не слишком приятно смотреть из окна автобуса на испортившуюся погоду, особенно, когда бедные ребята выезжали в дождь. А когда поехал я, распогодилось. Перед стартом поменял колёса, потому что после того, как провёл разведку, поднялся ветер.

 

 

После того, как я застрял за завалом на первом этапе, иду не на той позиции, на которой хотелось бы. Но что есть, то есть. Не уверен, будут ли мне давать свободу действий другие команды, но хорошо, когда есть в запасе тактическая карта. В конце концов, я здесь, чтобы работать на Карапаса или Джи, если будет надо. Я знаю, в чём заключается моя работа на этой гонке».

 

  Герант Томас: «Думаю, проехал разделку так хорошо, как только мог. Получилось слишком консервативно, но так я на самом деле и ехал. Конечно, чувствовал себя не на сто процентов, но не хочу больше об этом говорить. Постарался сделать, что мог, этого оказалось недостаточно.  

 

Всё время думал о разделке Критериума Дофине,  на этой дистанции негде восстановиться, если прикладываешь все силы. Спусков было мало. Поэтому я старался ехать более ровно. Думаю, скорость у меня была достаточной, но не хватило мощности.

 

Утром, когда проснулся, чувствовал себя ужасно. Но когда выехал, немного отпустило. Одна из тех ситуаций, с которой необходимо справиться -  просто продолжать бороться».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021 Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Ричи Порт Richie Porte

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Да уж об@@@ились вы со своим Инеосом по полной.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (59)
    VeloVelo-Фото
    Хорошо сказано. Поддержу )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото

    Ровный, крепкий, свежий, "непадучий" - очень по-женски написано ;)

    ЗЫ: Я не критикую, ни в коем случае! 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото

    По поводу Погачара.
    Да, он производит впечатление Безупречного гонщика на генерал. 
    И не только результатом в разделке, но и тем, что даже выражение его лица до и после гонки удивляет своим самообладанием. Посмотришь на него — Абсолютный Гений без слабых мест! 

    Но, поскольку, я не верю в "абсолютных гениев без слабых мест" в наши дни, то, "поставлю" на то, что он не защитит Титул. 






  • Arciv
    Велокоманда Jumbo-Visma о 5-м ... (1)
    Arciv-Фото

    Давайте,ребятки,что-то придумывайте!!! Надо бороться до концаhi

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото
    С Берналем все в порядке.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото
    Или немного самоуверенное )
  • flugegeheimen
    Тадей Погачар и Матье ван дер ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Талантливый человек талантлив во всем. Эта кажущаяся легкость, с которой он всего добивается, конечно, очаровывает. Буду болеть за него на олимпиаде, не удивлюсь, если выиграет золото в мтб
  • Astanaforever
    Ричи Порт и Герант Томас о 5-м ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж об@@@ились вы со своим Инеосом по полной.
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    budik-Фото
    А что не так с Берналем?
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    SportSpirit-Фото

    Выскажусь по совокупности 3-х крайних сообщений и своих впечатленийmusic 

     

    Посмотрев всю разделку life и анализируя протокол, пришла к мысли: Ineos так долго доминировали на Туре, что Тур от них устал) И теперь "бог гранд-туров" подает им объедки в виде "всяких Giro". Берналю в 2019 достался финальный выхлоп французской удачи, ибо он успел качественно повозить Томаса и Фрума в 2018. 

     

    По поводу Погачара... то, как он начал этот сезон и этот Тур - он выиграет столько, сколько захочет. Он сам и его команда. Ровный, крепкий, свежий, "непадучий", без признаков звездной болезни. Безусловный талант, грамотно подведенный к тому, где он сейчас находится. На пути к победе на своем втором TDF.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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