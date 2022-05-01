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Герант Томас из-за штрафа потерял 20 секунд в общем зачёте Тура Романдии-2022

На 1-м этапе Тура Романдии-2022 Герант Томас был оштрафован на 20 секунд

 

 

  Геранту Томасу (Geraint Thomas) будет намного сложнее защитить титул победителя Тура Романдии после того, как организаторы во время 1-го этапа оштрафовали британского гонщика команды Ineos Grenadiers на 20 секунд.

 

Герант Томас из-за штрафа потерял 20 секунд в общем зачёте Тура Романдии-2022

 

  Из-за ошибки спортивных директоров Герант Томас получил питание из технички через 400 метров после того, как он преодолел отметку 20 км до линии финиша, где передача запрещена  правилами. Теперь 35-летний британский гонщик идёт 24-м в генеральной классификации с отставанием в 24 секунды от лидера, чемпиона Австралии Роана Денниса (Jumbo-Visma).

 

  Королевский горный этап Тура Романдии-2022 и решающая разделка ещё впереди, но Герант Томас считает, что его бывший товарищ по команде Роан Деннис способен защитить майку лидера, о чём рассказал в интервью VeloNews.

 

  Герант Томас: «Роан в отличной форме, я считаю его фаворитом. То, что он сделал вчера (на 1-м этапе), показывает, что у него отличная форма и хорошо идёт нога. Он немного принижает свои шансы, но, думаю, просто пытается уменьшить давление. Считаю, что в субботу он сможет хорошо  преодолеть горы, его будет трудно сбросить. А потом всё решит разделка в  подъём. В пелотоне много сильных горняков, будет интересно. Хотя Роан – мой фаворит.

 

  Штраф меня расстроил. 20 секунд – это много. Я заехал на 400 м в зону 20 км до финиша. Совсем об этом не думал, потому что, когда видишь, что тебе даёт питание команда, то всё в порядке. Они оказались слишком близко к финишу, эту путаницу допустила команда. Такое случается, ничего не поделаешь.

 

  Двадцать секунд кажутся большой потерей. Комиссары гонки сказали, что некоторые команды пожаловались.  Не знаю, перекладывают ли они ответственность или нет, но правила есть правила.

 

 Это осложнит гонку, главным образом потому, что я ещё не «тип-топ». Каждая секунда важна, и, повторюсь, к сожалению такое случилось. Но надеюсь, что в выходные у меня хорошо пойдёт нога. Больше разозлит, если проиграю гонку из-за пары секунд».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    uran-Фото
    Это что за Этан такой, что и разделку выиграл и спринтерский этап и горы любит.
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хейтер на этом Туре Романдии признает только 1-е и последнее места)) biggrin

    Жаль, что молодой британец упал на этапе №1. К слову, возвращаясь к финишу того этапа: не могу поверить, но за сколько метров до финиша Тюнс опередил Дэнниса... 10, 15. Как Роан мог так быстро иссякнут на самых последних метрах этапа, а Дилан в свою очередь так неимоврено ускориться на том же промежутке !?

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    velodoctor-Фото

    Почти все генеральщики и капитаны горного плана на этой гонке не едут на Джиро. Для большинства это завершение первой части сезона. Так что особо оглядываться  и беречься смысла нет, жаль вот только что гоный этап всего один. 

  • дрокер
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    дрокер-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Власов в блестящей форме, пока у него все складывается хорошо.
    Надеюсь на гранд-турах он сможет проявить себя больше.
    . На Тур собирается, надеюсь ещё наберёт форму
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Власов в блестящей форме, пока у него все складывается хорошо.

    Надеюсь на гранд-турах он сможет проявить себя больше.

  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Инеос не отпустит..однозначно.
  • Kay82
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    Kay82-Фото
    мастер деревяной медали точнееbiggrin
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    velodoctor-Фото

    Власов мастер 4ых мест. 



    А с Томаса, что снялм штраф 20 секунд? 

  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Ineos вроде не бедная команда) после обнимашек на финише Рубе, я сильно удивлюсь, если сэр Дэйв отпустит ван Барле. 

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Earl57-Фото

    Зачем Дилан нужен Джамбо понятно. Зачем это нужно Дилану - вопрос конечно интересный.

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