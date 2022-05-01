Герант Томас из-за штрафа потерял 20 секунд в общем зачёте Тура Романдии-2022

На 1-м этапе Тура Романдии-2022 Герант Томас был оштрафован на 20 секунд

Геранту Томасу (Geraint Thomas) будет намного сложнее защитить титул победителя Тура Романдии после того, как организаторы во время 1-го этапа оштрафовали британского гонщика команды Ineos Grenadiers на 20 секунд.

Из-за ошибки спортивных директоров Герант Томас получил питание из технички через 400 метров после того, как он преодолел отметку 20 км до линии финиша, где передача запрещена правилами. Теперь 35-летний британский гонщик идёт 24-м в генеральной классификации с отставанием в 24 секунды от лидера, чемпиона Австралии Роана Денниса (Jumbo-Visma).

Королевский горный этап Тура Романдии-2022 и решающая разделка ещё впереди, но Герант Томас считает, что его бывший товарищ по команде Роан Деннис способен защитить майку лидера, о чём рассказал в интервью VeloNews.

Герант Томас: «Роан в отличной форме, я считаю его фаворитом. То, что он сделал вчера (на 1-м этапе), показывает, что у него отличная форма и хорошо идёт нога. Он немного принижает свои шансы, но, думаю, просто пытается уменьшить давление. Считаю, что в субботу он сможет хорошо преодолеть горы, его будет трудно сбросить. А потом всё решит разделка в подъём. В пелотоне много сильных горняков, будет интересно. Хотя Роан – мой фаворит.

Штраф меня расстроил. 20 секунд – это много. Я заехал на 400 м в зону 20 км до финиша. Совсем об этом не думал, потому что, когда видишь, что тебе даёт питание команда, то всё в порядке. Они оказались слишком близко к финишу, эту путаницу допустила команда. Такое случается, ничего не поделаешь.

Двадцать секунд кажутся большой потерей. Комиссары гонки сказали, что некоторые команды пожаловались. Не знаю, перекладывают ли они ответственность или нет, но правила есть правила.

Это осложнит гонку, главным образом потому, что я ещё не «тип-топ». Каждая секунда важна, и, повторюсь, к сожалению такое случилось. Но надеюсь, что в выходные у меня хорошо пойдёт нога. Больше разозлит, если проиграю гонку из-за пары секунд».