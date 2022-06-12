Мадс Педерсен – победитель 1 этапа Тура Бельгии-2022

Мадс Педерсен: "Я выиграл этап, теперь почему бы не побороться за общий зачёт"

26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал победу на 1-м этапе Тура Бельгии-2022 (Baloise Belgium Tour). Выиграв шесть бонусных секунд на «Золотом километре», Педерсен сохранил силы и для финишного спринта, где обошёл Тима Велленса (Lotto Soudal) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и надел майку лидера гонки.

Мадс Педерсен: «Очень тяжёлая гонка. Думаю, сегодня впервые в этом году я выступал в такой тёплый день (было больше +25), а я не так хорошо еду в жару. Этап тяжёлый ещё и потому, что напоминал классику, но, прежде всего, трудно было из-за жары. Финал очень осложнил подъём за два с половиной километра до финиша. Спринт тоже был не из лёгких. Яспер открыл его довольно рано, и я подумал: «Чёрт, он уже сделал просвет». Но, к счастью для меня, на последних метрах он немного сдал, и я смог его обойти.

Я приехал сюда за победой на этапе, теперь у нас есть одна. Так почему бы не попробовать выиграть генеральную классификацию. Гонка показывает, что форма такая, какая и должна быть. Сегодня был один из труднейших этапов. Да, побороться возможно, хотя впереди ещё неделя гонки. Но это не главная цель. Основная цель – попробовать выиграть ещё этап, а потом хорошо проехать разделку. Посмотрим».