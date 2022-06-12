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Мадс Педерсен – победитель 1 этапа Тура Бельгии-2022

Мадс Педерсен: "Я выиграл этап, теперь почему бы не побороться за общий зачёт"

 

 

 

  26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал победу на 1-м этапе Тура Бельгии-2022 (Baloise Belgium Tour). Выиграв шесть бонусных секунд на «Золотом километре», Педерсен сохранил силы и для финишного спринта, где обошёл Тима Велленса (Lotto Soudal) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и надел майку лидера гонки.

 

Мадс Педерсен – победитель 1 этапа Тура Бельгии-2022

 

Мадс Педерсен – победитель 1 этапа Тура Бельгии-2022

 

 

  Мадс Педерсен: «Очень тяжёлая гонка. Думаю, сегодня впервые в этом году я выступал в такой тёплый день (было больше +25), а я не так хорошо еду в жару. Этап тяжёлый ещё и потому, что напоминал классику, но, прежде всего, трудно было из-за жары. Финал очень осложнил подъём за два с половиной километра до финиша. Спринт тоже был не из лёгких. Яспер открыл его довольно рано, и я подумал: «Чёрт, он уже сделал просвет». Но, к счастью для меня, на последних метрах он немного сдал, и я смог его обойти.

 

Я приехал сюда за победой на этапе, теперь у нас есть одна. Так почему бы не попробовать выиграть генеральную классификацию. Гонка показывает, что форма такая, какая и должна быть. Сегодня был один из труднейших этапов. Да, побороться возможно, хотя впереди ещё неделя гонки. Но это не главная цель. Основная цель – попробовать выиграть ещё этап, а потом хорошо проехать разделку. Посмотрим».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Бельгии-2022

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото
    Что он не француз и ему не место на национальном чемпионате Франции.
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    VeloVelo-Фото
    Ольга, добрый вечер! А что конкретно фырчат? )
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Дэрила!good clapping

  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma
    Провёл дальнюю атаку за 58 км, большую часть времени был на первой позиции. Как по мне, такое смотреть интересней.. чем разборки на последней горе или вообще на финиша.

    17 человек приехали через 58 сек, 20 человек - от 6-30 до 7-30. Половина пелотона через 13-19 минут, некоторым и вовсе понадобилось 27 минут, чтобы добраться до финиша. Ноу комментс.

  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    AmaAma-Фото
    Провёл дальнюю атаку за 58 км, большую часть времени был на первой позиции. Как по мне, такое смотреть интересней.. чем разборки на последней горе или вообще на финиша.
  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото
    Ну, там уже назвали это "биг Погачар шоу"...
  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    AmaAma-Фото
    Думаете Погачар бегает от конкурентов или они от него?
  • Earl57
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото

    Из новостей - Павел Сиваков заявился на чемпионат Франции, и на разделку, и на групповую. Некоторые французы недовольно фырчат по этому поводу.

  • EL-Fenomeno
    Рубен Геррейро – победитель «M ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото
    У женщин (честь и хвала девушкам что уже покорили этот гигант Прованса) последние финишировали спустя час от победительницы, в то время как у парней 35+ минут после триумфатора на финише и ты уже OTL. Я конечно не сравниваю, только констатирую факт(ы), но ощутите разницу.
  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото
    И кто-бы сомневался)) Конкурентов нет совсем, самый значимый соперник Матей Мохорич. Который поднимается в гору значительно хуже чем с нее спускается.
    В гонке всего 4 ворлдтуровских команды. Бахрейн привез Мохорича, Байк Экчейндж Груневегена, предсказуемо выпавшего на первом же подъеме. Астана вообще третий состав выставила.

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