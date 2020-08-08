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Первая победа Мадса Педерсена в майке чемпиона мира

Мадс Педерсен, Паскаль Акерманн, Давиде Баллерини о 2-м этапе Тура Польши-2020

 

 

  24-летний датский гонщик велокоманды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал первую победу в ранге действующего чемпиона мира. На 2-м этапе Тура Польши-2020 в спринтерской борьбе Мадс Педерсен обошёл немецкого спринтера Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe) и итальянского спринтера команды Deceuninck-Quick Step Давиде Баллерини.

 

Первая победа Мадса Педерсена в радужной майке чемпиона мира

 

Photo © Tour de Pologne | ATCommunication

 

  Мадс Педерсен: «Во-первых, хочу сказать, что посвящаю эту победу Фабио Якобсену, чтобы он поскорей вернулся к обычной жизни и в гонки.

 

Сегодня наша команда отлично отработала. Впечатляло, как слаженно сегодня все работали, а потом ещё и выдали максимум в финале. Я очень счастлив, что принёс команде эту победу, а также рад, что выиграл в этой прекрасной майке.

 

  Теперь будем бороться, чтобы удержать майку лидера завтра. Сделаем всё возможное. Хорошо возобновить сезон с победы. Будем держать наш боевой настрой на высоте».

 

Первая победа Мадса Педерсена в радужной майке чемпиона мира

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Паскаль Акерман: «Мы весь день довольно хорошо контролировали гонку и в финале мои товарищи великолепно вывезли меня на позицию к финишной прямой. Благодарю их за то, что показали сильную слаженную работу. В спринте я отдал все силы, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы одержать победу. Борьба была очень напряжённой, снимаю шляпу перед Педерсеном».

 

  Давиде Баллерини: «Сегодня всем нам было тяжело, потому что весь день думали о Фабио. Уверен, он бы сегодня мог побороться, у него был бы хороший шанс одержать ещё одну победу. Мне очень хотелось ради него показать хороший результат, но с такими сильными соперниками это было непросто. У нас впереди ещё три дня, надеемся добиться хороших результатов для нашего товарища по команде, который, мы надеемся, преодолеет этот трудный момент в жизни и полностью выздоровеет».

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да, заявление в полицию Польши это никто до этого не делал. Представляю как полицейские приедут в больницу к Грунивегену и наденут на него наручники))) ?
  • Astanaforever
    Впечатляющая победа Александра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Лопес вызывает тревогу, как бы Седун не выкручивался. Формы ваще нет. Посмотрим его на Критериуме. Без контроля у себя дома видимо халявничал все эти месяцы.. Вот и итог.
  • Sezar
    Тур Польши-2020. Этап 2 (3)
    Sezar-Фото

    Завтра должно быть интересно. Вполне бельгийский маршрут. То, что доктор прописал.. интересно как Ремко поедет фальсопьяно.

  • atacama
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    atacama-Фото

     и 2 мин. Кинтанычу. Супер победа

  • kwwk
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    kwwk-Фото

    Была, но под названием в титрах Милан--Турин, 2 Еврик

  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Беспадобно ,он выиграл этот подъем так ,как будто уже раз десять его выигрывал. Сейчас у всех наверно только один вопрос , как этот парень идет разделку? ... Посмотрел на ютубе ,в повторе, очень позабавили французкие коментаторы , ВлясОв - ЛюпЭз - КинтанА. Так безаботно очем-то беседовали пока Мартен шол первым, но как только Власов его догнал тут же = ай я яй = и =уви=...

    Зато французы за Порта поболели - "Комон РичИ!"))

  • Адриен
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (9)
    Адриен-Фото

    Ах, сколько однако есть безгрешных, готовых забросать провинившегося камнями и не верящих в искреннее раскаяние... Господа,  крылышки за плечами не жмут ? В  своей жизни у вас не было ничего, за что приходилось извиняться и за что было невыносимо стыдно? Уникальные вы люди, господа, лично мне таких встречать не приходилось... Не повезло !

  • patar
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    patar-Фото
    Согласен. При таком составе Порт явно фаворитом был, но атаку проспал, а потом уж не догнал. Зацепись он сразу за уезжающего Власова и кто знает..
  • Earl57
    Тур Польши-2020. Этап 2 (3)
    Earl57-Фото

    Аккерман сам накосячил. Или его развозящий. Поздно начал спринт и не успел. Баллерини обогнал, а Мадса не смог.

  • RVL
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (9)
    RVL-Фото
    есть же правила перемещений в спринте
    под груневегенов полосы спринтерских дорожек отрисовать. Ну или типа как шоры для лошади...

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