Первая победа Мадса Педерсена в майке чемпиона мира

Мадс Педерсен, Паскаль Акерманн, Давиде Баллерини о 2-м этапе Тура Польши-2020

24-летний датский гонщик велокоманды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал первую победу в ранге действующего чемпиона мира. На 2-м этапе Тура Польши-2020 в спринтерской борьбе Мадс Педерсен обошёл немецкого спринтера Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe) и итальянского спринтера команды Deceuninck-Quick Step Давиде Баллерини.

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Мадс Педерсен: «Во-первых, хочу сказать, что посвящаю эту победу Фабио Якобсену, чтобы он поскорей вернулся к обычной жизни и в гонки.

Сегодня наша команда отлично отработала. Впечатляло, как слаженно сегодня все работали, а потом ещё и выдали максимум в финале. Я очень счастлив, что принёс команде эту победу, а также рад, что выиграл в этой прекрасной майке.

Теперь будем бороться, чтобы удержать майку лидера завтра. Сделаем всё возможное. Хорошо возобновить сезон с победы. Будем держать наш боевой настрой на высоте».

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Паскаль Акерман: «Мы весь день довольно хорошо контролировали гонку и в финале мои товарищи великолепно вывезли меня на позицию к финишной прямой. Благодарю их за то, что показали сильную слаженную работу. В спринте я отдал все силы, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы одержать победу. Борьба была очень напряжённой, снимаю шляпу перед Педерсеном».

Давиде Баллерини: «Сегодня всем нам было тяжело, потому что весь день думали о Фабио. Уверен, он бы сегодня мог побороться, у него был бы хороший шанс одержать ещё одну победу. Мне очень хотелось ради него показать хороший результат, но с такими сильными соперниками это было непросто. У нас впереди ещё три дня, надеемся добиться хороших результатов для нашего товарища по команде, который, мы надеемся, преодолеет этот трудный момент в жизни и полностью выздоровеет».