 Дебютант Тура Фландрии-2018 Мадс Педерсен поднялся на вторую ступень подиума

Блестящий дебют Мадса Педерсена на Туре Фландрии-2018

22-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен (Mads Pedersen) едва ли рассматривался в качестве предстартового претендента на подиум классики – Монумента Тур Фландрии-2018, тем более, что стартовал он на этой легендарной гонке впервые в карьере.

Мадс Педерсен атаковал перед Коппенбергом за 50 км до финиша, переложившись к ехавшим впереди Тому Деврьендту (Tom Devriendt) из команды Wanty-Groupe Gobert и Ивану Кортине (Ivan Garcia Cortina) из Bahrain-Merida. Затем состав попучтиков Мадса Педерсена поменялся на Себастьяна Лангевельда (EF Education First) и Дилана Ван Барле (Sky), а когдаза 18 км до финиша Ники Тепрстра (Quick Step Floors) прошёл гонщиков отрыва, Мадс Педерсен, который хотя и не смог сесть на колесе Терпстры, продолжил его преследовать уже в одиночку, и в итоге пересёк финишную черту вторым, через 12 секунд после Терпстры и всего на 5 секунд опередив Филиппа Жильбера (Quick Step Floors), финишировавшего первым из группы фаворитов.

Photo © BettiniPhoto©2018/Trek-Segafredo

Мадс Педерсен: «У нас в команде было два лидера – Дегенкольб и Стейвен, моя роль состояла в том, чтобы включиться в игру пораньше, создать давление на другие команды. Но я не ожидал, что зайду так далеко. Я следовал командной тактике, закрывал ранние атаки, но удержаться до финиша было неожиданно. Когда Ники подъехал будто мотоцикл, прошёл нас на Кваремонте, я не думал, что смогу почти сесть за ним. Я изо всех сил пытался его догнать, но для меня это было слишком тяжело. С этого момента до финиша я шёл на пределе. Просто выдавал максимум возможного, ни о чём не думал, просто давил на педали. Я боялся подъёмов в финале, и вообще-то, считал, что группа Яспера в какой-то момент меня догонит.

Конечно, я счастлив, не ожидал такого. Это одна из важнейших гонок, в которых может принять участие, и самая крупная для такого гонщика как я, поэтому результат много для меня значит. Это были долгие и супертяжёлые 260 км в гонке, где должен выживать, не важно, насколько ты силён. Я всё ещё молод. и это хорошо, но мне нужно больше опыта. Возможно, в следующие несколько лет я смогу снова быть здесь, мне нужно время, чтобы вырасти ещё больше. Приятно стартовать так, но надеюсь, что впереди ещё больше».

Яспер Стейвен: «Выступление Мадса было потрясающим. Думаю, они не видели в нём угрозу, но теперь будут видеть. Команда отработала невероятно, в ключевые моменты мы всегда были впереди. На Тайенберге я был среди первых пяти гонщиков, потом подумал, что нахожусь с сильнейшими, и мне нет необходимости вести смены, потому что впереди ехал Мадс. Я надеялся попасть на третью ступень подиума, поэтому немного разочарован, потому что всегда финиширую здесь между 5 и 10 местами».