VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Дебютант Тура Фландрии-2018 Мадс Педерсен поднялся на вторую ступень подиума

Блестящий дебют Мадса Педерсена на Туре Фландрии-2018

 

 

  22-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен (Mads Pedersen) едва ли рассматривался в качестве предстартового претендента на подиум классики – Монумента Тур Фландрии-2018, тем более, что стартовал он на этой легендарной гонке впервые в карьере.

 

  Мадс Педерсен атаковал перед Коппенбергом за 50 км до финиша, переложившись к ехавшим впереди Тому Деврьендту (Tom Devriendt) из команды Wanty-Groupe Gobert и Ивану Кортине (Ivan Garcia Cortina) из Bahrain-Merida. Затем состав попучтиков Мадса Педерсена поменялся на Себастьяна Лангевельда (EF Education First) и Дилана Ван Барле (Sky), а когдаза 18 км до финиша Ники Тепрстра (Quick Step Floors) прошёл гонщиков отрыва, Мадс Педерсен, который хотя и не смог сесть на колесе Терпстры, продолжил его преследовать уже в одиночку, и в итоге пересёк финишную черту вторым, через 12 секунд после Терпстры и всего на 5 секунд опередив Филиппа Жильбера (Quick Step Floors), финишировавшего первым из группы фаворитов.

 

Дебютант Тура Фландрии-2018 Мадс Педерсен поднялся на вторую ступень подиума

 

Дебютант Тура Фландрии-2018 Мадс Педерсен поднялся на вторую ступень подиума

 Дебютант Тура Фландрии-2018 Мадс Педерсен поднялся на вторую ступень подиума

Дебютант Тура Фландрии-2018 Мадс Педерсен поднялся на вторую ступень подиума

 

Photo © BettiniPhoto©2018/Trek-Segafredo

 

 

  Мадс Педерсен: «У нас в команде было два лидера – Дегенкольб и Стейвен, моя роль состояла в том, чтобы включиться в игру пораньше, создать давление на другие команды. Но я не ожидал, что зайду так далеко. Я следовал командной тактике, закрывал ранние атаки, но удержаться до финиша было неожиданно. Когда Ники подъехал будто мотоцикл, прошёл нас на Кваремонте, я не думал, что смогу почти сесть за ним. Я изо всех сил пытался его догнать, но для меня это было слишком тяжело. С этого момента до финиша я шёл на пределе. Просто выдавал максимум возможного, ни о чём не думал, просто давил на педали. Я боялся подъёмов в финале, и вообще-то, считал, что группа Яспера в какой-то момент меня догонит.

 

  Конечно, я счастлив, не ожидал такого. Это одна из важнейших гонок, в которых может принять участие, и самая крупная для такого гонщика как я, поэтому результат много для меня значит. Это были долгие и супертяжёлые 260 км в гонке, где должен выживать, не важно, насколько ты силён. Я всё ещё молод. и это хорошо, но мне нужно больше опыта. Возможно, в следующие несколько лет я смогу снова быть здесь, мне нужно время, чтобы вырасти ещё больше. Приятно стартовать так, но надеюсь, что впереди ещё больше».

 

  Яспер Стейвен: «Выступление Мадса было потрясающим. Думаю, они не видели в нём угрозу, но теперь будут видеть. Команда отработала невероятно, в ключевые моменты мы всегда были впереди. На Тайенберге я был среди первых пяти гонщиков, потом подумал, что нахожусь с сильнейшими, и мне нет необходимости вести смены, потому что впереди ехал Мадс. Я надеялся попасть на третью ступень подиума, поэтому немного разочарован, потому что всегда финиширую здесь между 5 и 10 местами».

 

 

Результаты Тура Фландрии-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 11:29 | Регистрация: 17.07.2014

    Стэйвен правильно сказал: соперники ничего не ожидали от парня, но теперь будут следить, и так просто уже не будет. Но уверен, у Педерсена большое будущее на классиках.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix

11 апреля 2018

De Brabantse Pijl

15 апреля 2018

Amstel Gold Race

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • tiuteamd
    Ники Терпстра – победитель Тур ... (5)
    tiuteamd-Фото
    Да я пример привет )) что доминирование Скай на гранд Турах такое же как у Квип Стек на класиках __ и это обычное , нормальное дело )) меня лично не напрягает )) а наоборот ) всегда интереснее смотреть когда пытаются завалить большего зверя ))

    просто смешна истерия, против Сагана работали , Терпстре дали доехать. и так далее

    хотя по факту когда они пару км работали вертушкой даже 5 сек не отыграли. и все бросили так как знали что не догонят ))
    ведь победит это не только сила, а совокупность факторов.
  • veloster
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (16)
    veloster-Фото

    Мне кажется, давать такие интервью - позорище для больших чемпионов.

    Еще вчера он утверждал. что у него сильная команда, которая позволит быть впереди и контролировать гонку. А сегодня оказывается, виновата Скай, что взяли капитаном Квята и отправили вперед ВанБаарле "так рано". Еще и Квики гады, едут и выигрывают все гонки, а другие команды позволяют им это делать. В общем всё против Сагана, не дают ему выиграть, бедолаге. Удивительно, что еще про Авермата ничего не сказал )))

    Спорт.директор Боры вообще какой-то бред несет...

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков-2018. Превью (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    буду за Моллему болеть)

  • svenfischer
    Тур Страны Басков-2018. Превью (4)
    svenfischer-Фото

    Примус Рогаты4 победит

  • 0x5F375A86
    Тур Страны Басков-2018. Превью (4)
    0x5F375A86-Фото

    На официальном сайте гонки Павла почему-то сделали французом

  • Berdok
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (22)
    Berdok-Фото

    щитаю, что коллеги по пелотону Фрума зауважали еще больше

  • Berdok
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (22)
    Berdok-Фото
    тут поговорка "бьют не по паспорту, а по роже" работает с точностью до наоборот
  • Berdok
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (22)
    Berdok-Фото
    батончик
  • Николай Степаныч
    Дебютант Тура Фландрии-2018 Ма ... (1)
    Николай Степаныч-Фото

    Стэйвен правильно сказал: соперники ничего не ожидали от парня, но теперь будут следить, и так просто уже не будет. Но уверен, у Педерсена большое будущее на классиках.

  • ezhachok
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (16)
    ezhachok-Фото

    Петер в этом году не торт так сказать, ГВ достаточно простая по рельефу (как для северной классики) гонка под "него". Что бы выиграть Фландрию надо быть в форме 2016-го года...а в этом году хоть и поехал в свой любимый Патерберг, но дальше по равнинке просто не хватило сил, и дело тут уже не в взаимодействии команд, а в том состоянии, в котором он сейчас находится.

     

    Что бы все получилось Петеру сейчас, увы, нужен доезд в небольшой группе, что никто ему сделать просто так нынче не позволит. Еще мне кажется что сама команда Бора...ну такое себе. Подписать сильных гонщиков - одно дело, вывести их на пик формы в нужное время - другое. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 апреля

Marco Haller (Team KATUSHA-Alpecin)

Kevin Van Melsen (Wanty - Groupe Gobert)

Jerome Baugnies (Wanty - Groupe Gobert)

Romain Combaud (Delko - Marseille-Provence)

2 апреля

Bert De Backer (Vital Concept)

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal)

Brandon Mcnulty (Rally Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1126
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (8)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)