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Мадс Педерсен о Париж-Рубэ, старте Тур де Франс-2022 и планах на сезон

Мадс Педерсен: «Надеюсь, план тренеров поможет добиться главной цели на Туре Фландрии и Париж-Рубэ»

 

 

  В этом году Мадсу Педерсену(Mads Pedersen) не удалось финишировать на Париж-Рубэ, но в следующем сезоне ради подготовки к этой классике – Монументу велоспорта 25-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo готов отказаться от старта на открывающих сезон классик «Омплоп Хет Ниусблад» и «Кюрне-Брюссель-Кюрне», хотя в этом году стал победителем последней.

  На пресс-конференции в тренировочном лагере команды Trek-Segafredo чемпион мира в групповой гонке-2019, Мадс Педерсен считает, что было бы ошибкой считать основными соперниками только Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула.

 

 

Мадс Педерсен о Париж-Рубэ, старте Тур де Франс-2022 и планах на сезон

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

  Мадс Педерсен: «От Критериума Дофине до Рубэ у меня были сплошные падения, и сезон 2021 года запомнится в основном ими. В следующем сезоне Париж-Рубэ пройдёт позже, поэтому мой тренер и команда подумали, что так будет правильно (пропустить открывающий уик-энд классик). Они составили большой план, мне просто надо ему следовать. Надеюсь, это поможет мне добиться главных целей на Туре Фландрии и Париж-Рубэ.

 

  С каждым участием в Париж-Рубэ (прим. VeloLIVE – Мадс Педерсен стартовал на этой классике четыре раза) продвигаюсь в этой гонке всё дальше и дальше. Набираю всё больше опыта, учусь, как сберечь силы в начале и так далее. С каждой гонкой, падаю я на ней или нет, узнаю всё больше тонкостей. Надеюсь, на этот раз это мне поможет.

 

  Я считаю, что было бы ошибкой следить только за Ваутом ван Артом и Матье ван дер Пулом. Конечно, соглашусь, что сейчас в велоспорте они – самые крупные звёзды, но это не только потому, что они сильны на классиках, они и в целом чертовски сильные ребята.

  Вы видели, что Ван дер Пул был мощным в финале Рубэ, его всё же честно победил Сонни Кольбрелли. И они не единственные, кого надо принимать в расчёт в гонках. В пелотоне на классиках есть масса сильных гонщиков».

 

  Друг Мадса Педерсена  и товарищ по команде Яспер Стёйвен в этом году стал победителем Милан-Сан-Ремо, они оба успешны в гонках одного типа. Но Мадс Педерсен не считает, что возникнет конфликт интересов.

 

  «Мы с Яспером очень близкие друзья и всегда ими будем. Мы с самого начала поладили. Главное для нас – быть честными друг с другом на сто процентов. Если у меня очень хороший день, и он это видит, то 100%, что он оставит свои шансы и поможет мне, и наоборот, конечно.
   У нас отличные отношения, потому что мы дружим, потому что честны друг с другом, потому что доверяем друг другу, когда один говорит, что у него отлично идёт нога и он способен сделать что-то значительное. Очень выгодно, когда в команде два очень сильных гонщика, у которых одна цель».

 

  Тур де Франс-2022 стартует в столице Дании Копенгагене, этап пройдёт в 150 метрах от дома Педерсена. Хотя датский гонщик не считает себя фаворитом на пролог, он надеется, что сможет преподнести сюрприз и проехать очень хорошо, чтобы потом побороться за жёлтую майку на следующих этапах.

 

  «Я совсем не фаворит на пролог, но знаю, что могу его проехать хорошо. Надеюсь, смогу удивить, выдать хороший пролог в первый день в Копенгагене. Хочу быть впереди, поближе к победителю, чтобы потом, может, на этапе до Рубэ, побороться за жёлтую майку, а может, и выиграть этап. Это был бы сценарий мечты для оставшейся части сезона.

 

  Приятно выступать перед зрителями дома, надеюсь, мы увидим на дорогах много людей. Велоспорт сейчас привлекает всё больше внимания не только из-за профессиональных велогонщиков, но и благодаря тем, кто постоянно ездит на велосипеде, туристам. Для нас это будет очень важное событие».

 

  Мадс Педерсен, как местный житель, отверг предположение, что боковые ветра сильно повлияют на пелотон во время 2-го этапа, где придётся проехать по 16-километровому мосту между островами от Зеландии до Фюна.

 

  «200 дней в году, если не больше, ветер дует с запада. Мы поедем по мосту точно на запад. На бумаге выглядит интересно, все надеются на ветер с севера или с юга, и что на мосту получится «казино». Если ветер будет западным, как обычно, мы получим встречный ветер на протяжении 20 километров».

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Walther
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Walther-Фото

    Красивое :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну наконец... они не будут сливаться по оттенку с Астаной в пелотоне.
  • Astanaforever
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!
    А как же Власов? А если считать, что Казахстан тоже часть Восточной Европы и это факт... город Атырау, например, то тогда бесспорно Луценко лучший гонщик Восточной Европы .
  • Kay82
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Kay82-Фото

    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!

  • дрокер
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    дрокер-Фото

    Выходит Марк воспитанник ISD? Не Сергей Михайлович Степаненко был его тренером? Кто знает, напишите плиз.

     

    Марку удачи и новых Больших побед!

     

  • Ice
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Ice-Фото

    ХЗ, я раз пересматривал, еще раз поругался, что Кольбрелли колесник и решил больше не смотреть))) Понимаю, что для велоспорта это норма, но мне не нравятся такие стратегии. И если Кобра хитрил, карма его пару раз осадит в ближайшем будущем.

  • Ice
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.

    При всем уважении к Поццо, он никогда не был на уровне лучших генеральщиков. Выше среднего, но с определенными пробелами, которые и не дали вырасти ему в генеральщика.

  • Astanaforever
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    По слухам Винокуров вроде вел переговоры с его агентом о переходе в Астану, но видимо не срослось по бабкам. Жаль конечно. Он мне всегда импонировал, да фамилия такая звучная.)))
  • Earl57
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    Earl57-Фото
    Угу, его прям колотило. Лицо руками закрыл. Ван Арт, проходя мимо, его по плечу похлопал: "Да не переживай ты так. Чё уж там, ну бывает". Матье привык что его догоняют, а не он. И быть на протяжении 8-ми кругов из 9-ти в роли догоняющего для него сильный стресс. И то, догнал то Ван Арт и привез Ван Дер Пула. А на финише Матье сбросил Ван Арта. Уставшему Вауту просто нечем было уже добавить. И уже было фиолетово на результат, лишь бы эта гонка наконец закончилась.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    SportSpirit-Фото

    У Матье может быть нервный срыв? О-о)

    А вообще симптоматичный для него сезон (первый?), когда приходится пропускать календарь из-за беспокоящих травм. Они накапливаются и впоследствии могут быть взаимосвязаны (спина-колено).

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