Мадс Педерсен – один из владельцев новой датской континентальной велокоманды Restaurant Suri-Carl Ras

24-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo, чемпион мира по велоспорту 2019 года Мадс Педерсен стал одним из владельцев датской континентальной велокоманды.

Мадс Педерсен стал одним из владельцев датской континентальной велокоманды

Наряду с Педерсеном в число владельцев велокоманды Restaurant Suri-Carl Ras вошёл Бриан Хольм (Brian Holm), работающий спортивным директором велокоманды Deceuninck-Quick Step, а также Ян Бесх Андерсен (Jan Bech Andersen) – инвестор датского футбольного клуба Brøndby IF.

Датское издание Feltet.dk сообщает, что велокоманда планирует развивать молодых датских велогонщиков, которые в дальнейшем смогут выступать на уровне Мирового тура. Менеджером велокоманды будет Хенрик Эгхольм (Henrik Egholm), сейчас он руководит велокомандой Eiland Electric-Carl Ras, на базе которой была создана новая континентальная команда.

Велокоманда Restaurant Suri-Carl Ras объявила состав из 11 велогонщиков. Она стала третьей континентальной командой в Дании наряду с велокомандами ColoQuick и BHS-PL Concrete Bornholm. Также в Дании есть своя профессиональная континентальная велокоманда Riwal Securitas.

В интервью Feltet.dk Бриан Хольм сказал: «Хенрик Эгхольм спросил меня, смогу ли я помочь проект. Все старые велосипедисты мечтают о своей велокоманде. Мне нравится спуститься с уровня Мирового тура и смотреть датские велогонки. Так возвращаешься к корням. Я был на Тур де Франс и на всех великих классиках, видел, что способны делать велогонщики. Теперь, думаю, ещё интереснее заниматься велоспортом в Хаслеве (Haslev).

Я продолжу работать в команде Deceuninck-Quick Step. Если решу уйти, так и сделаю, потому что там не вся моя жизнь. У меня есть планы на будущее».

В пресс-релизе датской велокоманды говорится: «Сейчас в Дании лишь две континентальных команды. По сравнению с прошлым это очень мало. Проблема в том, что последствия Дания увидит через несколько лет. Велокоманда Restaurant Suri-Carl Ras поможет выровнять это несоответствие, чтобы датские перспективные велогонщики остались на высоком уровне».

В составе Restaurant Suri-Carl Ras Mathias Larsen (перешедший из команды Kometa Xstra Cycling Team), Rasmus Lund Pedersen (из команды ColoQuick), Christian Lindquist (из команды Synch-Giant), Sebastian Nielsen, Julius Nowak Dainer, Oscar Bluhm, Malthe Thyssen, Peter Busk, Markus Kramer, Andreas Larsen, Nils Bradtberg.