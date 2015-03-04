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Мадс Педерсен стал одним из владельцев датской континентальной велокоманды

Мадс Педерсен – один из владельцев новой датской континентальной велокоманды Restaurant Suri-Carl Ras

 

 

  24-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo, чемпион мира по велоспорту 2019 года Мадс Педерсен стал одним из владельцев датской континентальной велокоманды.

 

Мадс Педерсен стал одним из владельцев датской континентальной велокомандыМадс Педерсен стал одним из владельцев датской континентальной велокоманды

 

 

  Наряду с Педерсеном в число владельцев велокоманды Restaurant Suri-Carl Ras вошёл Бриан Хольм (Brian Holm), работающий спортивным директором велокоманды Deceuninck-Quick Step, а также Ян Бесх Андерсен (Jan Bech Andersen) – инвестор датского футбольного клуба Brøndby IF.

 

   Датское издание Feltet.dk  сообщает, что велокоманда планирует развивать молодых датских велогонщиков, которые в дальнейшем смогут выступать на уровне Мирового тура. Менеджером велокоманды будет Хенрик Эгхольм (Henrik Egholm), сейчас он руководит велокомандой Eiland Electric-Carl Ras, на базе которой была создана новая континентальная команда.

 

  Велокоманда Restaurant Suri-Carl Ras объявила состав из 11 велогонщиков. Она стала третьей континентальной командой в Дании наряду с велокомандами ColoQuick и BHS-PL Concrete Bornholm. Также в Дании есть своя профессиональная континентальная велокоманда Riwal Securitas.

 

  В интервью Feltet.dk  Бриан Хольм сказал: «Хенрик Эгхольм спросил меня, смогу ли я помочь проект. Все старые велосипедисты мечтают о своей велокоманде. Мне нравится спуститься с уровня Мирового тура и смотреть датские велогонки. Так возвращаешься к корням. Я был на Тур де Франс и на всех великих классиках, видел, что способны делать велогонщики. Теперь, думаю, ещё интереснее заниматься велоспортом в Хаслеве (Haslev).

 

  Я продолжу работать в команде Deceuninck-Quick Step. Если решу уйти, так и сделаю, потому что там не вся моя жизнь. У меня есть планы на будущее».

 

  В пресс-релизе датской велокоманды говорится: «Сейчас в Дании лишь две континентальных команды. По сравнению с прошлым это очень мало. Проблема в том, что последствия Дания увидит через несколько лет. Велокоманда Restaurant Suri-Carl Ras поможет выровнять это несоответствие, чтобы датские перспективные велогонщики остались на высоком уровне».

 

  В составе Restaurant Suri-Carl Ras Mathias Larsen (перешедший из команды Kometa Xstra Cycling Team), Rasmus Lund Pedersen (из команды ColoQuick),  Christian Lindquist (из команды Synch-Giant), Sebastian Nielsen, Julius Nowak Dainer, Oscar Bluhm, Malthe Thyssen, Peter Busk, Markus Kramer, Andreas Larsen, Nils Bradtberg.

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Restaurant Suri-Carl Ras

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 11:20 | Регистрация: 24.12.2017

    Хорошая новость и хорошие традиции, на пространстве СССР такого мало

  2. sergeipauk

    Вчера, 17:02 | Регистрация: 4.03.2015

    Велоспорт в Дании на подъёме. Мировые рекорды на треке и победы на шоссе говорят о многом.

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Комментарии

  • sixpack
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    sixpack-Фото

    как-то мне казалось, что горовосходитель и ПР трудно совместимы.

  • sergeipauk
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    sergeipauk-Фото

    Велоспорт в Дании на подъёме. Мировые рекорды на треке и победы на шоссе говорят о многом.

  • старт-шоссе 82
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну наконец появилась возможность написать что то о Якобе.

    Хочу поблагодорить его от всей души ,от всего сердца, за пройденный сезон, за Ломбардию,за Андалусию, за поддержку Власова на гонках и конечно же за Джиро.

    Джиро в этом году - это была отдельная песня, не смотря на тяжолый год

    тур получился самым сильным

    Джиро самой интересной

    Вуельта самой странной

    ...Наверно никто из болельщиков Астаны не ждал от Якоба первого места (прекрасно зная его возможности ) но все надеялись на чудо, жаль , чуда не произошло. Но не смотря на неудачи команды ,Якоб  все равно сумел выступить очень ровно и самое главное, подарить болельщикам надежду.

    Поетому я говорю ему БРАВО!!! 

    Фульсанг на сегоднешний день действительно лицо команды.

    ... По поводу Париж - Рубе я сильно сомневаюсь , а вот попробовать повторить свой успех на Льеже и на Ломбардии ему стоит.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер.
    "всего лишь" спринтеры там вообще не сильно то и теряются. Саган, Хушовд, Цабель, Людвиг, Бонен..

    при всём уважении к Фульсу, на рубе - 0 шансов. ну если не наберёт кг 5 чистой мощи

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хорошая новость и хорошие традиции, на пространстве СССР такого мало
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Я всегда думал, почему он едет Париж-Рубэ? Он же маунтинбайкер. И булыга должна ему даваться в не напряг. Я думаю..он модет ее взять. Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер. Надеюсь в в 21 году поставят его на эту гонку. А так Якоб производит впечатление. Позитивный. Простой парень. Сколько лет в Астане пахал на лидеров и судьба отплатила ему монетой за этот труд..громкими , личными победами . Красавчик! Не представляю Астану без него.
  • uran
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    uran-Фото
    Ещё опухоль не сошла. Потом будет лучше.
  • uran
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    uran-Фото
    Как то группой ехали, и меня шавка хотела за ногу цапнуть, так бежала что прямиком под задних попала, к счастью все живы но немного ободрались. Для собаки такое столкновение очень опасно, тонкое колесо легко ломает ребра, возможен пневмоторакс, что без мед помощи часто летально.
  • Колёсник
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Arciv
    А где фото то?
    В твитере
  • Серафим
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Серафим-Фото

     Ну, собаки - это наше все.Видя собаку, торможу заранее. Но бывает, что и нет возможности тормозить или объезжать. Не далее, как позавчера, на спуске вылетела собачка под колеса, хорошо что небольшая и хорошо, что был в контактах. Пришлось перепрыгивать, пострадала слегка собачка, досталось ей по спине задним колесом, но несерьезно.

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