VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Trek-Segafredo снялась с классики Гент-Вевельгем-2021

Велокоманда Trek-Segafredo не выйдет на старт классики Гент-Вевельгем-2021

 

 

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo снимается с классики Гент-Вевельгем-2021, так как у одного из членов команды 26 марта тест на коронавирус показал положительный результат. Вся мужская велокоманда помещена в изоляцию, включая контактировавших с ними. Вся команда сделала дополнительные ПЦР-тесты, один из которых оказался положительным.

 

  Таким образом, Мадс Педерсен не сможет защитить титул победителя Гент-Вевельгем-2020. На старт Гент-Вевельгем-2021 должны были выйти Мадс Педерсен, Эдвард Тёнс, Кун де Корт, Райан Маллен, Кьель Рейнен, Куинн Симмонс и Яспер Стёйвен.

 

  Команда Trek-Segafredo приняла решение отказаться от старта на Гент-Вевельгем-2021, чтобы провести дальнейшие тесты и безопасно вернуться к соревнованиям.

 

 Члены женской велокоманды Trek-Segafredo примут участие в женской версии Гент-Вевельгем, так как команда работала отдельно от мужской велокоманды.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Гент-Вевельгем Trek-Segafredo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что вообще творят датчане в этом сезоне !? Причём на гонках разной категории и важности. Жду как минимум подиума от DANMARK на Гент-Вевельгем...может экс чемпион мира снова..,а что если Вальгрен в призах ?)

    К слову, странно что в заявке Квиков на ГВ есть Штыбар, Лампарт, Беннет, а Каспер Асгрина НЕТу( 

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Николай Н.-Фото

    Эта победа Сагану очень нужна. Теперь у него есть мотивация для продолжения своей карьеры в спорте. А то было он начал думать о завершении.

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Кто-то бы все равно выиграл, так почему не Саган? Чего ради дарить победу Импи или Молано, например. "Такая корова нужна самому"))

  • Серафим
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Серафим-Фото

    Конкурентов особенных действительно не наблюдалось. Но для обретения былой уверенности и такая победа не помешает. Хотя Саган и сам все это понимает, после финиша принял победу спокойно, без лишнего экстаза.

  • Pi-man
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Pi-man-Фото

    Радуясь победе Сагана, осторожно отмечу, что серьезных конкурентов в общем не было.

  • flugegeheimen
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    flugegeheimen-Фото
    Ура! Петя в деле
  • Tamri
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Tamri-Фото

    Пето - с победой! Чисто и уверенно ))

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Саган,Саган ... ну наконец. Поздравляю. По поводу руки - я ничего не увидел.

     

  • DenisRodikov
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (7)
    DenisRodikov-Фото
    Классное видео! Квики сами уработались убегая от второй группы, а потом ещё и сами не дали раз Терпстре уехать. =)
  • Shalam s Urala
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: vadi
    Хотелось бы верить, что умение почти любого квикстеповского гонщика прохать полсотни километров в одиночном отрыве, а потом еще и выиграть - это результат селекции при приеме в команду, но почему-то верится с трудом
    смысл травить себя подозрениями? те кто рискует - пусть бздят. те кому положено - пусть бдят. наше дело - наслаждаться борьбой на дороге. ну и борьбой "бздят" и "бдят" ))

    а Супер День может случиться с каждым!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 марта

Diego Rosa (Team Arkea - Samsic)

Stephen Bassett (Rally Cycling)

Pelayo Sanchez (Burgos - BH)

28 марта

Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA)

29 марта

Fabio Felline (Astana – Premier Tech)

Bram Welten (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2021 (146)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)