Велокоманда Trek-Segafredo снялась с классики Гент-Вевельгем-2021

Велокоманда Trek-Segafredo не выйдет на старт классики Гент-Вевельгем-2021

Велокоманда Trek-Segafredo снимается с классики Гент-Вевельгем-2021, так как у одного из членов команды 26 марта тест на коронавирус показал положительный результат. Вся мужская велокоманда помещена в изоляцию, включая контактировавших с ними. Вся команда сделала дополнительные ПЦР-тесты, один из которых оказался положительным.

Таким образом, Мадс Педерсен не сможет защитить титул победителя Гент-Вевельгем-2020. На старт Гент-Вевельгем-2021 должны были выйти Мадс Педерсен, Эдвард Тёнс, Кун де Корт, Райан Маллен, Кьель Рейнен, Куинн Симмонс и Яспер Стёйвен.

Команда Trek-Segafredo приняла решение отказаться от старта на Гент-Вевельгем-2021, чтобы провести дальнейшие тесты и безопасно вернуться к соревнованиям.

Члены женской велокоманды Trek-Segafredo примут участие в женской версии Гент-Вевельгем, так как команда работала отдельно от мужской велокоманды.