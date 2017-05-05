Сильван Дилье - победитель 6-го этапа Джиро д'Италия-2017

Сильван Дилье одерживает первую победу на этапе Гран-тура, выиграв 6-й этап Джиро д'Италия-2017

Сильван Дилье (Silvan Dillier) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. 26-летний швейцарский гонщик команды BMC отобрался в отрыв дня, в который кроме него уехали Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) из команды Bora-hansgrohe, Яспер Стейвен (Jasper Stuyven) и Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из Trek-Segafredo и Симоне Анреетта (Simone Andreetta) из Bardiani – CSF.

Пелотон сразу отпустил беглецов, максимальное преимущество которых составляло около 9 минут за 146 км до финиша. И хотя основная группа сократила разрыв с отрывом дня, догнать пятерых гонщиков так и не смогли. За 6,5 км из отрыва выпал Мадс Педерсен. Затем за 5,6 км до финиша атаковал Яспер Стейвен, на рывок которого сразу отреагировал Сильван Дилье, чуть позже их добрал Лукас Пёстлбергер.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

За километр до финиша у трёх гонщиков было около полутора минут преимущества. Сильван Дилье атаковал за 150 м до финиша и взял победу на этапе. Яспер Стейвен финишировал 2-м, Лукас Пёстлбергер замкнул тройку лучших на этапе.

После финиша Сильван Дилье сказал: «Не знаю, как мне удалось обойти Стейвена, который является превосходным спринтером, но на таком финише в подъём у меня есть мощность, я продавил большую передачу. Я просто старался верить в себя, нашёл силы отфинишировать. Это самая большая моя победа».

В общем зачёте Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах розовую майку лидера.