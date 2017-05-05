VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Сильван Дилье - победитель 6-го этапа Джиро д'Италия-2017

Сильван Дилье одерживает первую победу на этапе Гран-тура, выиграв 6-й этап Джиро д'Италия-2017

 

  Сильван Дилье (Silvan Dillier) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. 26-летний швейцарский гонщик команды BMC отобрался в отрыв дня, в который кроме него уехали Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) из команды Bora-hansgrohe, Яспер Стейвен (Jasper Stuyven) и Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из Trek-Segafredo и Симоне Анреетта (Simone Andreetta) из Bardiani – CSF.

 

  Пелотон сразу отпустил беглецов, максимальное преимущество которых составляло около 9 минут за 146 км до финиша. И хотя основная группа сократила разрыв с отрывом дня, догнать пятерых гонщиков так и не смогли. За 6,5 км из отрыва выпал Мадс Педерсен. Затем за 5,6 км до финиша атаковал Яспер Стейвен, на рывок которого сразу отреагировал Сильван Дилье, чуть позже их добрал Лукас Пёстлбергер.

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  За километр до финиша у трёх гонщиков было около полутора минут преимущества. Сильван Дилье атаковал за 150 м до финиша и взял победу на этапе. Яспер Стейвен финишировал 2-м, Лукас Пёстлбергер замкнул тройку лучших на этапе.

 

  После финиша Сильван Дилье сказал: «Не знаю, как мне удалось обойти Стейвена, который является превосходным спринтером, но на таком финише в подъём у меня есть мощность, я продавил большую передачу. Я просто старался верить в себя, нашёл силы отфинишировать. Это самая большая моя победа».

 

В общем зачёте Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах розовую майку лидера.

 

Результаты 6 этапа Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Сильван Дилье Silvan Dillier Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (585)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (1)
    Bjoern-Фото

    Либо Гавирия, либо Юэн. Скорее первый, уж слишком четко работает квик-степ

  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    tim147-Фото

    Как-то не вяжутся между собой консервативная езда и Джиро, во всяком случае прежние версии нас приучили к иному уровню дерзости и креативности. "Даю" последний шанс генеральщикам на Блокхаусе - если и там будет превалировать суперрасчетливая езда, то сшансы Дюмулена, Томаса, Ильнура, может даже Юнгельса с Гардереном на подиум существенно возрастут!

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Bjoern-Фото
    Второй, первый был на Этне
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Гаспром каждый этап ездил в отрыве, а сегодня пропустил и зря, можно было отметится. И это пока первый этап когда отрыв не догнали и это было интересно.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    RVL-Фото
    я с 92 по 14км ...
    как раз на самое смачное проснулся
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    kwwk-Фото

    Пока что все предсказуемо и скучно. Надеюсь на Блокхаус хоть немного генеральщики встрепенуться.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    этап ни о чем(

    самый скучный этап Гранд Туров,которые я смотрел,за последние 10 лет.но спать под Сережин голос очень приятно))

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Berdok-Фото

    наверное, на тотализаторе состояние сколотили?

  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Camel-Фото

    Уныло, предсказуемо, блёкло и неинтересно.

    Подобные этапы смело можно вычеркивать не только из памяти, но и из истории Джиро.

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Rokka-Фото
    Эх, Лукас, Лукас.. расчитывал на его сенсационный дубль. Давно так ни за кого не болел как сегодня за него

    Что то он чересчур резко встал. Быть может не переключился?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 мая

Marcel Kittel (Quick-Step Floors)

Adam Hansen (Lotto Soudal)

Robert Power (Orica-Scott)

Jelle Wallays (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (80)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)