Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

Мадс Педерсен – первый датский чемпион мира по велоспорту в групповой гонке

Мадс Педерсен стал чемпионом мира по велоспорту-2019 в групповой гонке, выиграв спринт у Маттео Трентина (Италия) и Стефана Кюнга (Швейцария), а также первым в истории велоспорта датским гонщиком, ставшим чемпионом мира в групповой гонке. В 23 года Мадс Педерсен завоевал самую крупную победу в карьере, остающуюся мечтой для многих именитых гонщиков. Эта победа была добыта в эпических условиях, после шести с половиной часов под дождём, где до финиша доехали самые стойкие.

Photo © SWPix.com

Проливной дождь и +12 градусов тепла многократно осложнили и так непростую гонку, хотя организаторы и сократили дистанцию с 280 до 260 км. Финишировали лишь 46 участников из 195 вышедших на старт.

Мадс Педерсен, Матье ван дер Пул, Маттео Трентин и Джанни Москон, Стефан Кюнг атаковали за 32 км до финиша и уехали от пелотона. За 14 км до финиша их преимущество составляло 48 секунд, за 10 км у них в запасе была уже 1 минута 26 секунд.

В 2013 году Мадс Педерсен проиграл Матье ван дер Пулу на чемпионате мира в групповой гонке среди юниоров. Шесть лет спустя они вновь боролись за титул чемпиона мира, но уже в совсем других условиях.

Перед стартом групповой гонки чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2019 Мадс Педерсен даже не рассматривался в качестве лидера сборной Дании, в которой были более опытные и титулованные Михаэль Вальгрен и Якоб Фульсанг. А Матье ван дер Пул в свою очередь был одним из претендентов.

Первую победу в этом сезоне Мадс Педерсен одержал всего за неделю до чемпионата мира, на классике Grand Prix d’Isbergues.

Photo © SWPix.com

Photo © Trek-Segafredo Team

Мадс Педерсен: «Невероятно. Я не ожидал такого, когда стартовал. Невероятный день. Команда планировала, что я атакую на ранних кругах, а потом Вальгрен и Фульсанг доберут. Но в итоге они не поехали за ван дер Пулом и Трентином, когда те переложились в мою группу. После всё дело было только в выживании и надежде на лучшее в спринте.

Погода была суровой, но именно в такую я люблю ехать гонку. Когда в финале я понял, что в отрыве осталось три человека, я был рад любой медали. Поэтому почувствовал, что мне нечего терять.

Когда увидел финишную черту, понадеялся, что боль пройдет, и я смогу хорошо спринтовать. После шести с половиной часов на велосипеде все шли на пределе, поэтому в спринте всякое могло случиться.

К счастью, мне хватило сил, чтобы завоевать радужную майку. Я весь год концентрировался на этой гонке. Победа многое изменит в моей жизни. Меня больше не будут считать аутсайдером.

Эту майку мечтает надеть каждый гонщик, и мне не верится, что теперь она у меня».