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Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

Мадс Педерсен – первый датский чемпион мира по велоспорту в групповой гонке

 

 

  Мадс Педерсен стал чемпионом мира по велоспорту-2019 в групповой гонке, выиграв спринт у Маттео Трентина (Италия) и Стефана Кюнга (Швейцария), а также первым в истории велоспорта датским гонщиком, ставшим чемпионом мира в групповой гонке. В 23 года Мадс Педерсен завоевал самую крупную победу в карьере, остающуюся мечтой для многих именитых гонщиков. Эта победа была добыта в эпических условиях, после шести с половиной часов под дождём,  где до финиша доехали самые стойкие.

 

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Photo © SWPix.com

 

  Проливной дождь и +12 градусов тепла  многократно осложнили и так непростую гонку, хотя организаторы и сократили дистанцию с 280 до 260 км. Финишировали лишь 46 участников из 195 вышедших на старт.  

 

  Мадс Педерсен, Матье ван дер Пул, Маттео Трентин и Джанни Москон, Стефан Кюнг атаковали за 32 км до финиша и уехали от пелотона.  За 14 км до финиша их преимущество составляло 48 секунд, за 10 км у них в запасе была уже 1 минута 26 секунд.

 

  В 2013 году Мадс Педерсен проиграл Матье ван дер Пулу на чемпионате мира в групповой гонке среди юниоров. Шесть лет спустя они вновь боролись за титул чемпиона мира, но уже в совсем других условиях.

 

 Перед стартом групповой гонки чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2019 Мадс Педерсен даже не рассматривался в качестве лидера сборной Дании, в которой были более опытные и титулованные Михаэль Вальгрен и Якоб Фульсанг. А Матье ван дер Пул в свою очередь был одним из претендентов.

 

 Первую победу в этом сезоне Мадс Педерсен одержал всего за неделю до чемпионата мира, на классике Grand Prix d’Isbergues.

 

 

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Photo © SWPix.com

Мадс Педерсен – чемпион мира-2019 в групповой гонке

 

Photo © Trek-Segafredo Team

 

  Мадс Педерсен: «Невероятно. Я не ожидал такого, когда стартовал. Невероятный день. Команда планировала, что я атакую на ранних кругах, а потом Вальгрен и Фульсанг доберут. Но в итоге они не поехали за ван дер Пулом и Трентином, когда те переложились в мою группу. После всё дело было только в выживании и надежде на лучшее в спринте.

 

  Погода была суровой, но именно в такую я люблю ехать гонку. Когда в финале я понял, что в отрыве осталось три человека, я был рад любой медали. Поэтому почувствовал, что мне нечего терять.

 

  Когда увидел финишную черту, понадеялся, что боль пройдет, и я смогу хорошо спринтовать. После шести с половиной часов на велосипеде все шли на пределе, поэтому в спринте всякое могло случиться.

 

  К счастью, мне хватило сил, чтобы завоевать радужную майку. Я весь год концентрировался на этой гонке. Победа многое изменит в моей жизни. Меня больше не будут считать аутсайдером.

 

Эту майку мечтает надеть каждый гонщик, и мне не верится, что теперь она у меня».

 

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2019. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships велолайв

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 4.07.2011

    Весь трек ликует! Альберто постит с поздравлениями!

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 17.05.2015

    Вообще молодец конечно. Но... ЧЕМПИОНАТ МИРА ! Во многих видах спорта ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ выявляется по итогам всех соревнований сезона, или минимум большинства из них. А тут ... Спортсмен выиграл всего ОДНУ гонку - да, значимую, да, престижную, да, представительную - и сразу получает звание ЛУЧШЕГО В МИРЕ - Чемпион Мира !.. В велоспорте интересная ситуация - НЕТ действительного реального критерия для определения лучшего гонщика мирового пелетона в сезоне. Рейтинг UCI - это так, проформа, бухгалтерия. Вот сейчас устроить опрос любителей и знатоков велоспорта - какой велогонщик должен называться самым-самым в 2019 году - и мнения разойдутся ! Кто-то назовет Роглича, кто-то - Алафилиппа, кто-то - Карапаса... Берналь, Фульсанг, Вальверде ... А кто ОБЪЕКТИВНО, НА САМОМ ДЕЛЕ? Уже ДАВНО назрела необходимость учредить КУБОК МИРА ПО ШОССЕЙНОМУ ВЕЛОСПОРТУ, и чтобы все соревнования высокого рейтинга входили в его зачет . И по его итогам определять ЛУЧШЕГО. Вот тогда не будет ненужных сходов, каждый из лидеров будет стараться проехать больше гонок, уменьшатся проходные этапы. В конце же сезона выявляется настоящий ОБЪЕКТИВНЫЙ чемпион, обладатель Кубка Мира - проехавший больше гонок, занявший больше высоких мест и одержавший больше побед.

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Gran Premio Bruno Beghelli

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Milano-Torino

10 октября 2019

Gran Piemonte

12 октября 2019

Il Lombardia

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Комментарии

  • Адриен
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (2)
    Адриен-Фото

    Вообще молодец конечно. Но... ЧЕМПИОНАТ МИРА ! Во многих видах спорта ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ выявляется по итогам всех соревнований сезона, или минимум большинства из них. А тут ... Спортсмен выиграл всего ОДНУ гонку - да, значимую, да, престижную, да, представительную - и сразу получает звание ЛУЧШЕГО В МИРЕ - Чемпион Мира !.. В велоспорте интересная ситуация - НЕТ действительного реального критерия для определения лучшего гонщика мирового пелетона в сезоне. Рейтинг UCI - это так, проформа, бухгалтерия. Вот сейчас устроить опрос любителей и знатоков велоспорта - какой велогонщик должен называться самым-самым в 2019 году - и мнения разойдутся ! Кто-то назовет Роглича, кто-то - Алафилиппа, кто-то - Карапаса... Берналь, Фульсанг, Вальверде ... А кто ОБЪЕКТИВНО, НА САМОМ ДЕЛЕ? Уже ДАВНО назрела необходимость учредить КУБОК МИРА ПО ШОССЕЙНОМУ ВЕЛОСПОРТУ, и чтобы все соревнования высокого рейтинга входили в его зачет . И по его итогам определять ЛУЧШЕГО. Вот тогда не будет ненужных сходов, каждый из лидеров будет стараться проехать больше гонок, уменьшатся проходные этапы. В конце же сезона выявляется настоящий ОБЪЕКТИВНЫЙ чемпион, обладатель Кубка Мира - проехавший больше гонок, занявший больше высоких мест и одержавший больше побед.

  • Konstantin41
    Маттео Трентин – серебряный пр ... (1)
    Konstantin41-Фото
    Какой же грустный Трентин на подиуме стоял... Жаль его, но Педерсен заслужил.
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: RVL
    Ломбардия и спать...
    А Милан -Сан Ремо?
    Извиняюсь Милан -Турин.
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Поэтому дорогие велофаны..не умничайте и не выставляйте себя "знатоками"велоспорта..вангуя. Этот спорт непредсказуемый.
    Вот именно !!! Кто-то уже заранее короновал Луценко. Поспешили вы, батенька...
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    Ломбардия и спать...
    А Милан -Сан Ремо?
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: Bernal95
    А мне Педерсен очень понравился на прошлом Туре Фландрии, когда стал вторым за Терпстрой. Этот сезон весенних классик он провел не в той форме прошлого года и у меня промелкнули две мысли. Либо талант молодого датчанина не разовьется дальше, либо парень набирает ход к ЧМ в Йоркшире. И вот он ответ!
    Да вы прям - ПРОВИДЕЦ !!! Хе...хе...хе...
  • Sergey_C
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Sergey_C-Фото

    Не вижу никакого смысла просто доезжать гонку, тем более в таких условиях, куда правильнее сойти вовремя не навредив здоровью и оставить силы на итальянские гонки  и не создавать аварийные ситуации, отставая на круг. 

    Да и цель финишировать тоже вызывает вопросы, если ты не велогонщик из условного Конго или лыжник из Катара.

     

    Это примерно как преодоление марафона у любителей, ничего выдающегося кроме как для человека совершившего этот "подвиг" в этом нет. Сам на эти грабли наступил, когда слабоподготовленный после 30км шел пешком, большего разочарования вспомнить сложно касаемо бега. 

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все кто доехал, да и кто сошёл молодцы. Это был настоящее испытьание, я бы даже сказал терзание - "мокрый и холодный ад". Курдюков вспоминал снежную ЛБЛ, а мне вспомнилась дождливая МСР.

    Ну шо ж, я одного подиумщика таки угадал и это Трентин, но как жаль, что экс чемпион Европы не стал чемпионом мира. А на подиуме на него было грустно смотреть. Убытый, измученный погодой и трёпкой...ему это серебро...хорошо, что жена была рядом и это, как по мне, лучшая поддержка в такой момент.

    У Педерсена просто осталось больше сил. Неожиданный чемпион, но что из того майку то у него не отберёшь) Вот только победит ли хоть раз в будущем сезоне Мадс в этом радужном одияние?

  • SSS
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    SSS-Фото
    смотрю, потому что просто интересно. Иногда))
    На мою мотивацию к тренировкам они никак не влияют.
  • motte
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (2)
    motte-Фото

    Весь трек ликует! Альберто постит с поздравлениями!

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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