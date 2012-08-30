Мадс Педерсен заменит Яспера Стёйвена на Милан-Сан-Ремо-2022

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Яспер Стёйвен не сможет защищать титул победителя Милан-Санремо-2021. Проехав гонку Париж-Ницца-2022, 29-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo заболел.

В составе команды его заменит 26-летний датский велогонщик Мадс Педерсен, который в этом году уже начал отсчёт побед, выиграв этап «Звезды Бессежа», а также 3-й этап в гонке Париж-Ницца-2022. Чемпион мира-2019, Мадс Педерсен впервые в карьере примет участие в Милан-Сан-Ремо.

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Яспер Стёйвен: «Очень расстроен, что заболел в это время велосезона. Конечно, с радостью и волнением ждал, как выйду с номером 1 после победы на первом в карьере Монументе. Думал, что без проблем проеду Париж-Ниццу, но, очевидно, что-то там подхватил. Теперь главное для меня – выздороветь перед брусчатыми классиками».

Мадс Педерсен: «Как я много раз говорил в интервью на прошлой неделе, не планировалось, что я поеду Милан-Сан-Ремо, но иногда планы меняются. Изменения произошли поздно, но я мотивирован, знаю, что в хорошей форме. Конечно, очень жаль, что Яспер не сможет защитить титул, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы команда одержала две победы подряд».