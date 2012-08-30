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Мадс Педерсен заменит Яспера Стёйвена на Милан-Сан-Ремо-2022

Мадс Педерсен заменит Яспера Стёйвена на Милан-Сан-Ремо-2022

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Яспер Стёйвен не сможет защищать титул победителя Милан-Санремо-2021. Проехав гонку Париж-Ницца-2022, 29-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo заболел.

 

  В составе команды его заменит 26-летний датский велогонщик Мадс Педерсен, который в этом году уже начал отсчёт побед, выиграв этап «Звезды Бессежа», а также 3-й этап в гонке Париж-Ницца-2022. Чемпион мира-2019, Мадс Педерсен впервые в карьере примет участие в Милан-Сан-Ремо.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

  Яспер Стёйвен: «Очень расстроен, что заболел в это время велосезона. Конечно, с радостью и волнением ждал, как выйду с номером 1 после победы на первом в карьере Монументе. Думал, что без проблем проеду Париж-Ниццу, но, очевидно, что-то там подхватил. Теперь главное для меня – выздороветь перед брусчатыми классиками».

 

   Мадс Педерсен: «Как я много раз говорил в интервью на прошлой неделе, не планировалось, что я поеду Милан-Сан-Ремо, но иногда планы меняются. Изменения произошли поздно, но я мотивирован, знаю, что в хорошей форме. Конечно, очень жаль, что Яспер не сможет защитить титул, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы команда одержала две победы подряд».

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. RVL

    Сегодня, 09:28 | Регистрация: 30.08.2012

    Мадс при ноге. Жаль Стейвена, но замена достойная.

    Удачи Мадсу

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Комментарии

  • SportSpirit
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Перед стартом Роглич сказал, что едет эту гонку, чтобы учиться и получать опыт. Завтра Примо продолжит свое обучение на Милан-Сан-Ремо) может и Вауту при случае отдаст должок. 

     

    В прошлом сезоне после схода Роглича с TDF была риторика, что он слишком много готовится через сборы + езда в поезде команды и это одна из причин, что он слишком часто падает. Адри ван дер Пул посоветовал Рогличу поездить весенние однодневки, в т.ч. брусчатки, где много контактной борьбы. 

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (34)
    motte-Фото

    Милан-Сан-Ремо: Ganna dreams, Италия ожидает, вот такие заголовки сегодня перед завтрашним баттлом. 

  • RVL
    Жулиан Алафилипп и Марк Кэвенд ... (1)
    RVL-Фото

    для удачного выступления Фабио, должны сойтись 2 события.

    1. финиш без отрыва общей кучей

    2. на финише фабио в этой куче

     

  • RVL
    Мадс Педерсен заменит Яспера С ... (1)
    RVL-Фото

    Мадс при ноге. Жаль Стейвена, но замена достойная.

    Удачи Мадсу

  • uran
    Марк Кэвендиш – победитель кла ... (1)
    uran-Фото
    Наверное, поменяй Мёркова с Кэвом результат не особо поменялся.
  • Геродот
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (34)
    Геродот-Фото

    Разделка(естественно длинная 50 км) Армстронг vs. Погачар...(гипотетически конечно).Кто на кого ставит?

  • Earl57
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    Earl57-Фото
    Так Шеффилду 19 лет, Тёрнеру 22 года и он только в этом году перешел в элиту. Как заметил Курдюков, они сами еще не знают на что способны. У Роглича цели не было победить, и ему в субботу еще МСР ехать в отличие от других гонщиков в отрыве.
    А вот француз откровенно недорабатывал. Его смены были очень короткими, на них отрыв больше всего терял время.
  • BlAr
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    BlAr-Фото
    Как часть подготовки этап для Роглы, несомненно, позитивный (хотя против Погачара ему это не поможет). А вот за само завершение этапа мне было обидно. Как-то безысходно сдались все, кроме Нарваэса. А так хотелось увидеть предфинишную атаку из отрыва от Приможа...пусть даже и нейтрализованную пелотоном. Но, видно, форма действительно не позволяет проводить такие атаки.
  • Earl57
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    Earl57-Фото

    Гонка была супер классная!!! Кто не смотрел, тот много потерял.

    Роглич и Вингегор хотели проверить себя на мини-Рубэ. Вингегор получил прокол и не смог вернуться. А Роглич ответил на атаку парней из Инеоса и они отлично сработались в отрыве. Поймали их почти перед финишем.

    Роглич сказал, что удовлетворен результатом гонки. СД Джамбо тоже доволен - они получили ответ на вопрос о способности Роглича ездить булыгу.

    В Инеосе тоже довольны своими молодыми парнями. Они гоняются страстно, азарно и вдохновенно. 

     

    Комментировал Курдюков.

  • litxaa
    Милан - Турин-2022. Результаты (15)
    litxaa-Фото

    Цитата: Адриен
    Цитата: uran
    Однодневка для спринтеров тоже имеет право быть. Их и так очень мало.
    ... пусть и  под комментарий Курдюкова....

    Здравствуйте, а где и как еще можно посмотреть гонки с комментариями Курдюкова?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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