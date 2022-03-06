Мадс Педерсен – победитель 3 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Мадс Педерсен, Кристоф Лапорт, Ваут ван Арт о 3-м этапе гонки Париж-Ницца-2022

3-й этап велогонки Париж-Ницца-2022 с финишем в небольшой подъём идеально подходил Мадсу Педерсену, и 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo не упустил свой шанс, опередив Бриана Кокара (Cofidis) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).

Последний категорийный подъём дня – 2,8 км с 5,2% за 22,6 км до финиша отсёк спринтеров, но не стал трамплином для успешной атаки. Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma) вышел вперёд за 17 км до финиша, создав давление на пелотон и готовя спринт для своего товарища по команде Ваута Ван Арта. За 200 м до финиша Лапорт во время спринта упал вместе с КевиномЖенье (Groupama-FDJ), оба вернулись на велосипед и получили одно время с группой.

Развоз Яспера Стёйвена, идеально сработавшегося за несколько лет с Мадсом Педерсеном помог датскому гонщику одержать вторую победу в сезоне.

©A.S.O. / Alex Broadway

Мадс Педерсен: «Вчера мы упустили шанс с Алексом Киршем, который прокололся, а у меня соскочила цепь. Сегодня мы хотели отыграться. Ребята фантастически работали весь день, чтобы мне было как можно легче.

Алекс и Яспер настолько мощно развезли меня. Что мне оставалось просто нагнуть голову и спринтовать. Такой хороший день. По последним полутора километрам можно было понять, что финал будет непростым, поэтому надо было выждать. Как я уже говорил, обычно я не принимаю во внимание, какой у этапа финал, а просто сижу на колесе.

Сегодня сидел за Яспером, потом, когда почувствовал, что время пришло, открыл спринт. Грубо говоря, спуртовал где-то между отметками 250 и 200 метров. Так что это был долгий спринт, но я знал, что смогу застать врасплох ребят, если поеду чуть раньше. Когда открываешься так рано, есть риск, и я не был уверен, что у меня получится, но, к счастью, мне хватило сил, чтобы оставить ребят позади.

Небольшой подъём для меня всегда лучше, чем спринт по равнине, так что сегодня было идеально. Спринт получился трудным, мы знали, что обязаны быть впереди, когда поедем на круг, и выполнили задачу на сто процентов.

Я очень давно не побеждал на гонке Мирового тура, приятно начать сезон так хорошо. Хорошее направление перед классиками.

В прошлом году я сменил тренера, изменил подход к началу сезона. Давно уже не побеждал, нам был нужен этот результат. Приятно, даёт уверенность, форма в порядке, но могла бы быть лучше».

Кристоф Лапорт: «Сегодня много команд старались осложнить гонку, им это удалось. Весь день не было возможности перевести дыхание. В финале мы старались, как могли. Ветер был справа, поэтому мы переместились налево, постарались посадить Ваута на колесо Мадса Педерсена. Ситуация была сложная. Ваут, который к финалу уже потратил силы, не смог обойти в конце.

Впереди меня упал гонщик и зацепил меня. Посмотрим, как пойдёт дальше, но я сильно ударился коленом и задом. Ничего серьёзного, но ощущения после падения неприятные. Не уверен, что завтра после разделки останусь в жёлтой майке лидера. Но если потеряю её, предпочёл бы проиграть Вауту или Приможу».

Ваут ван Арт: «Мадс сегодня впечатлил. Он сильный гонщик и специалист сложных финишей, как этот. Он начал спринт очень рано, я подумал, что это сыграет мне на руку, что я смогу его обойти. Но мне не хватило сил в финале. Завтра надеюсь хорошо проехать разделку, потом все мы хотим помогать Приможу бороться за генеральную классификацию. Постараюсь стать лучшим из команды в разделке, а там посмотрим. Кристоф может удивить, а ещё у нас есть Роан Деннис и Примож Роглич».