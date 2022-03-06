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Мадс Педерсен – победитель 3 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Мадс Педерсен, Кристоф Лапорт, Ваут ван Арт о 3-м этапе гонки Париж-Ницца-2022

 

 

 

  3-й этап велогонки Париж-Ницца-2022 с финишем в небольшой подъём идеально подходил Мадсу Педерсену, и 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo не упустил свой шанс, опередив Бриана Кокара (Cofidis) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).

 

  Последний категорийный подъём дня – 2,8 км с 5,2% за 22,6 км до финиша отсёк спринтеров, но не стал трамплином для успешной атаки. Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma) вышел вперёд за 17 км до финиша, создав давление на пелотон  и готовя спринт для своего товарища по команде Ваута Ван Арта. За 200 м до финиша Лапорт во время спринта упал вместе с КевиномЖенье (Groupama-FDJ), оба вернулись на велосипед и получили одно время с группой.

 

Развоз Яспера Стёйвена, идеально сработавшегося за несколько лет с Мадсом Педерсеном помог датскому гонщику одержать вторую победу в сезоне.

 

 

Мадс Педерсен – победитель 3 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Мадс Педерсен: «Вчера мы упустили шанс с Алексом Киршем, который прокололся, а у меня соскочила цепь. Сегодня мы хотели отыграться. Ребята фантастически работали весь день, чтобы мне было как можно легче.

  Алекс и Яспер настолько мощно развезли меня. Что мне оставалось просто нагнуть голову и спринтовать. Такой хороший день. По последним полутора километрам можно было понять, что финал будет непростым, поэтому надо было выждать. Как я уже говорил, обычно я не принимаю во внимание, какой у этапа финал, а просто сижу на колесе.

 

  Сегодня сидел за Яспером, потом, когда почувствовал, что время пришло, открыл спринт. Грубо говоря, спуртовал где-то между отметками 250 и 200 метров. Так что это был долгий спринт, но я знал, что смогу застать врасплох ребят, если поеду чуть раньше. Когда открываешься так рано, есть риск, и я не был уверен, что у меня получится, но, к счастью, мне хватило сил, чтобы оставить ребят позади.

 

  Небольшой подъём для меня всегда лучше, чем спринт по равнине, так что сегодня было идеально. Спринт получился трудным, мы знали, что обязаны быть впереди, когда поедем на круг, и выполнили задачу на сто процентов.

 

Я очень давно не побеждал на гонке Мирового тура, приятно начать сезон так хорошо. Хорошее направление перед классиками.

 

  В прошлом году я сменил тренера, изменил подход к началу сезона. Давно уже не побеждал, нам был нужен этот результат. Приятно, даёт уверенность, форма в порядке, но могла бы быть лучше».

 

  Кристоф Лапорт: «Сегодня много команд старались осложнить гонку, им это удалось. Весь день не было возможности перевести дыхание. В финале мы старались, как могли. Ветер был справа, поэтому мы переместились налево, постарались посадить Ваута на колесо Мадса Педерсена. Ситуация была сложная. Ваут, который к финалу уже потратил силы, не смог обойти в конце.

 

  Впереди меня упал гонщик и зацепил меня. Посмотрим, как пойдёт дальше, но я сильно ударился коленом и задом. Ничего серьёзного, но ощущения после падения неприятные. Не уверен, что завтра после разделки останусь в жёлтой майке лидера. Но если потеряю её, предпочёл бы проиграть Вауту или Приможу».

 

  Ваут ван Арт: «Мадс сегодня впечатлил. Он сильный гонщик и специалист сложных финишей, как этот. Он начал спринт очень рано, я подумал, что это сыграет мне на руку, что я смогу его обойти. Но мне не хватило сил в финале. Завтра надеюсь хорошо проехать разделку, потом все мы хотим помогать Приможу бороться за генеральную классификацию. Постараюсь стать лучшим из команды в разделке, а там посмотрим. Кристоф может удивить, а ещё у нас есть Роан Деннис и Примож Роглич».

 

 

Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2022

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    RVL-Фото

    А в чем неполиткорректность СК , отара, брейды? Не слышал ничего такого ни от кого от из них. Просто нужно видимо дожать прыжки и пр зимние виды))

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото
    Почему придираюсь? Просто интересуюсь. Там вон Биссегер несколько раз пытался уехать, так его каждый раз ловили. А уж его индивидуальный ход с Солером не сравнить. Сорен Краг Андерсен несколько пытался атаковать, но это уже совсем от отчаяния - уже март на дворе, а у DSM ни одной победы нет.
    Ну дождался бы Солер хотя бы подходящего ему рельефа. А тут все спринтеры в группе, подходящих для них этапов крайне мало на Тиррено и понятно же что дарить победу они не станут.
  • vadi
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    vadi-Фото

    Кондрашов - это тот, который давится и задыхается при любой возможности?  Интересно, он сам себя когда слышал в записи?  А те, кто решил его выпустить в эфир? 

  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    VeloVelo-Фото
    Ольга, ну захотелось человеку атакнуть, имеет право, что вы придираетесь? )
  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    VeloVelo-Фото

    На евроспорте все последние дни очень политкорректные комментаторы (видимо, это условие контракта). Жаль, что вы не заметили.

    Что касается Кондрашова, на мой скромный взгляд, то, как он комментирует велошоссе, —
    это ужасно.

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    RVL-Фото
    Мерлир велосипед привез ...там о траектории даже думать не стоит.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 3 (4)
    RVL-Фото
    Он кабан здоровый, но все же не суперспринтер. Я бы его форму по спринтам не оценивал. С учётом вчерашнего шоу.
    Педерсен классик сходный с вва с мощным спринтом но вчера он слегка отдохнул...
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото
    Ну зачем Погачар полез как раз понятно. Хоть на 1 секунду но сократил отставание от Ремко. Секунда тут, секунда там...
  • AmaAma
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    AmaAma-Фото
    Проверил ногу, посветил формой. Зачем Погачар лез за 1 секундой? Или он хочет очковый зачёт тоже забрать?
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото

    А чего хотел добиться Солер своей атакой? Он всерьез думал что спринтерские команды не будут его ловить? Да и раздельщик он не настолько хороший, чтобы убегать в одиночку так задолго.

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