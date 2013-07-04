Вспомним яркие события велосезона 2021 года на пороге Нового года

Предлагаем вспомнить яркие события велосезона 2021 года на пороге Нового года

Сезон 2021 года, несмотря на некоторые изменения в календаре гонок, был насыщенным и необычным, вместив в себя и Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в прошлом году, и яркий финал с непривычным осенним Париж-Рубэ.

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

В этом сезоне состоялись яркие возвращения гонщиков – Эган Берналь (Ineos Grenadiers) после неудачного сезона стал победителем второго в карьере Гранд-тура – Джиро д’Италия.

Марк Кэвендиш, в последнюю минуту подписавший контракт с командой Deceuninck-Quick Step, не просто вернулся, а после трёх безрезультатных сезонов одержал 10 побед, выиграл четыре этапа Тур де Франс, довёл количество выигранных на Большой Петле этапов до 34, повторив рекорд Эдди Меркса, и второй раз в карьере стал победителем в классификации по очкам.

Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) после тяжелейшей травмы вернулся в пелотон и одержал 7 побед, включая три этапа и очковую майку Вуэльты Испании-2021.

23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар продолжил доминировать на крупнейших велогонках Мирового тура, став двукратным победителем Тур де Франс, причём два года подряд, победителем двух классик-Монументов – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, стал бронзовым олимпийским призёром в групповой гонке.

Его соотечественник, 32-летний Примож Роглич (Jumbo-Visma) приковывал внимание чередой взлётов и падений, начиная с проигранной в последний день Париж-Ниццы, падением и сходом с Тур де Франс, триумфом в разделке на Олимпийских играх в Токио и третьей подряд победой в Вуэльте Испании.

А его товарищ по команде Jumbo-Visma Ваут ван Арт также продолжил увеличивать список побед и подиумов на крупнейших велогонках – стал призёром Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, победителем Гент-Вевельгем, Амстел Голд Рэйс, выиграл три совершенно разных по рельефу и стилю этапа Тур де Франс – от горного этапа до разделки и престижнейшего спринтерского этапа на Елисейских Полях, стал серебряным олимпийским призёром в групповой гонке, взял серебро на чемпионате мира в разделке.

Радовал болельщиков и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), выигравший в своём фирменном атакующем стиле вторую подряд радужную майку чемпиона мира.

25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна стал двукратным чемпионом мира в разделке, взял олимпийское золото в командной гонке на треке, выиграл два этапа Джиро д’Италия.

В этом году зажглись новые звёзды – начал карьеру на шоссе 22-летний британский велогонщик Том Пидкок (Ineos Grenadiers), уже в апреле одержавший первую победу на классике «Стрела Брабанта» и ставший призёром Амстел Голд Рэйс, проявил себя и завершил первый полный сезон на уровне Мирового тура с тремя победами 23-летний швейцарский гонщик Штефан Биссегер (EF Education-Nippo), 22-летний Флориан Вермеерс (Lotto Soudal) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ.

26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул продолжил победное шествие на шоссе, который начал сезон с победы на этапе Тура ОАЭ-2021, затем не оставил соперникам шанса на Страде Бьянке, продолжил атаковать и побеждать на Тиррено-Адриатико, выиграл в этом году первый в карьере этап Тур де Франс и надел первую в карьере жёлтую майку лидера, а также стал призёром Париж-Рубэ.

Проявил себя и 25-летний украинский велогонщик команды Bahrain Victorious Марк Падун, выиграв два подряд горных этапа Критериума Дофине.

21-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул, вернувшись после травмы, он приковывал внимание атаками, чередой побед на гонках Европейского тура, однако с триумфом подняться на высшую ступень самых крупных гонок ему пока не удалось.

31-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) провёл яркий сезон, заставив говорить о себе, - стал чемпионом Италии, выиграл этапы Тура Романдии и Критериума Дофине, стал чемпионом Европы в групповой гонке и завершил сезон самой крупной победой в своей карьере, выиграв классику – Монумент Париж-Рубэ.

Эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас, после подиума Тур де Франс вошёл в историю, как олимпийский чемпион в групповой гонке.

Это не единственные запоминающиеся победы сезона 2021 года. Предлагаем вам в ожидании старта нового сезона 2022 года вспомнить те победы и моменты, которые запомнились и понравились в 2021 году больше всего! В этом вам помогут фото победителей самых крупных велогонок года, расположенные в хронологическом порядке.

Приглашаем принять участие в опросе «Победы каких гонщиков понравились больше всего».

Страде Бьянке - победа Матье ван дер Пула

PHOTO CREDIT: LaPresse

Милан - Сан-Ремо-2021 - победа Яспера Стёйвена

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Льеж-Бастонь-Льеж-2021 - победа Тадея Погачара

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

Джиро д'Италия-2021 - победа Эгана Берналя

Photo Credit: LaPresse

Photo © @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Тур де Франс-2021 - победа Тадея Погачара

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

Зелёная майка и четыре победы на этапах Тур де Франс-2021 Марка Кэвендиша

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Групповая гонка на Олимпийских играх в Токио-2020 - победа Ричарда Карапаса

Индивидуальная гонка на время на Олимпиаде в Токио-2020 - победа Приможа Роглича

Вуэльта Испании-2021 - победа Приможа Роглича

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Чемпионат мира-2021, индивидуальная гонка на время - победа Филиппо Ганны

Чемпионат мира-2021, групповая гонка - победа Жулиана Алафилиппа

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Париж-Рубэ-2021 - победа Сонни Кольбрелли

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

Ломбардия - 2021 - победа Тадея Погачара

Photo Credits: LaPresse