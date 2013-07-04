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Вспомним яркие события велосезона 2021 года на пороге Нового года

Предлагаем вспомнить яркие события велосезона 2021 года на пороге Нового года

 

  Сезон 2021 года, несмотря на некоторые изменения в календаре гонок, был насыщенным и необычным, вместив в себя и Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в прошлом году, и яркий финал с непривычным осенним Париж-Рубэ.

 

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

  В этом сезоне состоялись яркие возвращения гонщиков – Эган Берналь (Ineos Grenadiers) после неудачного сезона стал победителем второго в карьере Гранд-тура – Джиро д’Италия.

  Марк Кэвендиш, в последнюю минуту подписавший контракт с командой Deceuninck-Quick Step, не просто вернулся, а после трёх безрезультатных сезонов одержал 10 побед, выиграл четыре этапа Тур де Франс, довёл количество выигранных на Большой Петле этапов до 34, повторив рекорд Эдди Меркса, и второй раз в карьере стал победителем в классификации по очкам.

  Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) после тяжелейшей травмы вернулся в пелотон и одержал 7 побед, включая три этапа и очковую майку Вуэльты Испании-2021.

 

  23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар продолжил доминировать на крупнейших велогонках Мирового тура, став двукратным победителем Тур де Франс, причём два года подряд, победителем двух классик-Монументов – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, стал бронзовым олимпийским призёром в групповой гонке.

 

  Его соотечественник, 32-летний Примож Роглич (Jumbo-Visma) приковывал внимание чередой взлётов и падений, начиная с проигранной в последний день Париж-Ниццы, падением и сходом с Тур де Франс, триумфом в разделке на Олимпийских играх в Токио и третьей подряд победой в Вуэльте Испании.

 

  А его товарищ по команде Jumbo-Visma Ваут ван Арт также продолжил увеличивать список побед и подиумов на крупнейших велогонках –  стал призёром Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, победителем Гент-Вевельгем, Амстел Голд Рэйс, выиграл три совершенно разных по рельефу и стилю этапа Тур де Франс – от горного этапа до разделки и престижнейшего спринтерского этапа на Елисейских Полях, стал серебряным олимпийским призёром в групповой гонке, взял серебро на чемпионате мира в разделке.

 

  Радовал болельщиков и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), выигравший в своём фирменном атакующем стиле вторую подряд радужную майку чемпиона мира.

 

  25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна стал двукратным чемпионом мира в разделке, взял олимпийское золото в командной гонке на треке, выиграл два этапа Джиро д’Италия.

 

  В этом году зажглись новые звёзды – начал карьеру на шоссе 22-летний британский велогонщик Том Пидкок (Ineos Grenadiers), уже в апреле одержавший первую победу на классике «Стрела Брабанта» и ставший призёром Амстел Голд Рэйс, проявил себя и завершил первый полный сезон на уровне Мирового тура с тремя победами 23-летний швейцарский гонщик Штефан Биссегер (EF Education-Nippo), 22-летний Флориан Вермеерс (Lotto Soudal) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ.

 

 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул продолжил победное шествие на шоссе, который начал сезон с победы на этапе Тура ОАЭ-2021, затем не оставил соперникам шанса на Страде Бьянке, продолжил атаковать и побеждать на Тиррено-Адриатико, выиграл в этом году первый в карьере этап Тур де Франс и надел первую в карьере жёлтую майку лидера, а также стал призёром Париж-Рубэ.

 

  Проявил себя и 25-летний украинский велогонщик команды Bahrain Victorious Марк Падун, выиграв два подряд горных этапа Критериума Дофине.

 

  21-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул, вернувшись после травмы, он приковывал внимание атаками, чередой побед на гонках Европейского тура, однако с триумфом подняться на высшую ступень самых крупных гонок ему пока не удалось.

 

 31-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) провёл яркий сезон, заставив говорить о себе, - стал чемпионом Италии, выиграл этапы Тура Романдии и Критериума Дофине, стал чемпионом Европы в групповой гонке и завершил сезон самой крупной победой в своей карьере, выиграв классику – Монумент Париж-Рубэ.

 

  Эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас, после подиума Тур де Франс вошёл в историю, как олимпийский чемпион в групповой гонке.

 

 

  Это не единственные запоминающиеся победы сезона 2021 года. Предлагаем вам в ожидании старта нового сезона 2022 года вспомнить те победы и моменты, которые запомнились и понравились в 2021 году больше всего! В этом вам помогут фото победителей самых крупных велогонок года, расположенные в хронологическом порядке.

 

Приглашаем принять участие в опросе «Победы каких гонщиков понравились больше всего».

 

Страде Бьянке - победа Матье ван дер Пула

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 Милан - Сан-Ремо-2021 - победа Яспера Стёйвена

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

 

Тур Фландрии - победа Каспера Асгрена

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2021 - победа Тадея Погачара

 

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

Джиро д'Италия-2021 - победа Эгана Берналя

Photo Credit: LaPresse

Photo © @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

 Тур де Франс-2021 - победа Тадея Погачара

 

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

 

Зелёная майка  и четыре победы на этапах Тур де Франс-2021 Марка Кэвендиша

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

Групповая гонка на Олимпийских играх в Токио-2020 - победа Ричарда Карапаса

 

 

Индивидуальная гонка на время на Олимпиаде в Токио-2020 - победа Приможа Роглича

 

Вуэльта Испании-2021 - победа Приможа Роглича

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 Чемпионат мира-2021, индивидуальная гонка на время - победа Филиппо Ганны

 

 Чемпионат мира-2021, групповая гонка - победа Жулиана Алафилиппа

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

Париж-Рубэ-2021 - победа Сонни Кольбрелли

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

Ломбардия - 2021 - победа Тадея Погачара

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Милан-Сан-Ремо Париж-Рубэ Тур Фландрии Льеж-Бастонь-Льеж Страде Бьянке Олимпиада-2020

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Победы каких гонщиков в 2021 году понравились больше всего?


  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:42 | Регистрация: 17.05.2015

    Наверное  было бы не лишним упомянуть Вингегора...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Я проголосовал за Кэва. Он герой, однозначно, вынырнув из долгого забвения.

    Я проголосовал за Кэва. Он герой, однозначно, вынырнув из долгого забвения.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:18 | Регистрация: 4.07.2013

    Кэв, Алафилипп, ван Арт, Карапас, Роглич, Колбрелли, Ганна. 

    То, что сотворил ван Арт на ТДФ в этом году - это Невозможно!
    Как и то, что он в эти дни выдает в "кроссе"!

    Роглич взял золото в разделке на Олимпиаде - это Монблан! Этой победой он ответил и тем, кто его обожает и тем, кто его ненавидит. 

    Карапас - олимпийское золото в груповой гонке. Тут не о чем и говорить. Браво!

    Алафилипп - Невероятная Победа в групповой гонке на ЧМ! 

    Про Кэва, Ганну и Сонни напишу позже, после Нового Года, с которым всех наших велолайвовцев Поздравляю! Парни! Девчонки! С Наступающим!heartgood

    Есть и другие гонщики, которых очень хотелось бы отметить, но, их набирается много у меня. Слишком много пришлось бы писать.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – победитель “X2O ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Очень похож на старый советский ковер.
    Да это он и есть )
  • VeloVelo
    Вспомним яркие события велосез ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Кэв, Алафилипп, ван Арт, Карапас, Роглич, Колбрелли, Ганна. 

    То, что сотворил ван Арт на ТДФ в этом году - это Невозможно!
    Как и то, что он в эти дни выдает в "кроссе"!

    Роглич взял золото в разделке на Олимпиаде - это Монблан! Этой победой он ответил и тем, кто его обожает и тем, кто его ненавидит. 

    Карапас - олимпийское золото в груповой гонке. Тут не о чем и говорить. Браво!

    Алафилипп - Невероятная Победа в групповой гонке на ЧМ! 

    Про Кэва, Ганну и Сонни напишу позже, после Нового Года, с которым всех наших велолайвовцев Поздравляю! Парни! Девчонки! С Наступающим!heartgood

    Есть и другие гонщики, которых очень хотелось бы отметить, но, их набирается много у меня. Слишком много пришлось бы писать.

  • Astanaforever
    Вспомним яркие события велосез ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Я проголосовал за Кэва. Он герой, однозначно, вынырнув из долгого забвения.

    Я проголосовал за Кэва. Он герой, однозначно, вынырнув из долгого забвения.
  • Адриен
    Вспомним яркие события велосез ... (3)
    Адриен-Фото

    Наверное  было бы не лишним упомянуть Вингегора...

  • RVL
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (12)
    RVL-Фото

    всем понятно, что кросс варится в собственном соку, пока там не появляются 2 Вана. им остается считать победы, когда Ванов не было. на ЧМ победит кто то из них

  • RVL
    Ваут ван Арт – победитель “X2O ... (4)
    RVL-Фото
    так лэнс же нюхал
  • Camel
    Ваут ван Арт – победитель “X2O ... (4)
    Camel-Фото

    Когда Лэнс победил 7 раз, сказали, что он что-то нюхает. Когда Ваут ван Арт побеждает шесть раз подряд, говорят, что герой! popcorm

  • Earl57
    Ваут ван Арт – победитель “X2O ... (4)
    Earl57-Фото

    Кто-то пожертвовал свой ковер))

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (10)
    motte-Фото

    Ваут уже шестой старт взял!

  • дрокер
    Команда Bora-hansgrohe предста ... (7)
    дрокер-Фото

    Главное, чтобы Сане было комфортно на Джиро.

    Спеши симпатичные

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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