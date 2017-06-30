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Эган Берналь: «Надеюсь поехать Тур де Франс в 2022 году»

Эган Берналь об участии в Тур де Франс в 2022 году

 

 

  В этом году Эган Берналь, впервые приняв участие в Джиро д’Италия, одержал победу на итальянском Гранд-туре, и также впервые в карьере проехал Вуэльту Испании, где финишировал 6-м.

 

  В 2020 году Эган Берналь сошёл с Тур де Франс после 16 этапа из-за проблем со спиной. В следующем сезоне 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers предпочёл бы вновь вернуться на французский Гранд-тур, победителем которого стал в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью Cyclingnews, находясь в Дубае, где пройдёт «Критериуме Джиро д’Италия».

 

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

 

  Эган Берналь: «Думаю, надо будет изучить маршрут, но, надеюсь, я поеду Тур. Я бы предпочёл вернуться и снова хорошо выступить на нём.  Не знаю, поеду ли Джиро, потому что всё зависит от того, каким будет маршрут. В этом году я уже участвовал в Джиро д’Италия, так что пора вернуться (на Тур де Франс).  

 

  Если честно, проблемы (со спиной) были у меня и в этом году. Но теперь чувствую себя гораздо лучше. Мы знаем, какая у меня травма, для восстановления на сто процентов потребуется ещё какое-то время. Но всё, что мы хотим – участвовать в гонках и стараться ехать на максимуме даже с болью. Наша главная цель, чтобы больше болели ноги, чем спина. Но, конечно, сейчас я в гораздо лучшем состоянии, чем в это же время в прошлом году.

 

 Обязательно когда-нибудь хочу вернуться на Джиро, это одна из моих любимых гонок, и я раньше жил в Италии, там у меня друзья, конечно, хотел бы вернуться».

 

  Маршрут Тур де Франс-2022 уже объявлен, а маршрут Джиро д'Италия-2022 станет известен на следующей неделе, организаторы будут раскрывать делати с 8 по 11 ноября.

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Берналю надо ехать Вуэльту. Победит, войдет в историю. Станет членом клуба победителей трех грантуров. Не каждому дано это.

    Вся жизнь это гонка.
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