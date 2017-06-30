Эган Берналь: «Надеюсь поехать Тур де Франс в 2022 году»

Эган Берналь об участии в Тур де Франс в 2022 году

В этом году Эган Берналь, впервые приняв участие в Джиро д’Италия, одержал победу на итальянском Гранд-туре, и также впервые в карьере проехал Вуэльту Испании, где финишировал 6-м.

В 2020 году Эган Берналь сошёл с Тур де Франс после 16 этапа из-за проблем со спиной. В следующем сезоне 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers предпочёл бы вновь вернуться на французский Гранд-тур, победителем которого стал в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью Cyclingnews, находясь в Дубае, где пройдёт «Критериуме Джиро д’Италия».

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

Эган Берналь: «Думаю, надо будет изучить маршрут, но, надеюсь, я поеду Тур. Я бы предпочёл вернуться и снова хорошо выступить на нём. Не знаю, поеду ли Джиро, потому что всё зависит от того, каким будет маршрут. В этом году я уже участвовал в Джиро д’Италия, так что пора вернуться (на Тур де Франс).

Если честно, проблемы (со спиной) были у меня и в этом году. Но теперь чувствую себя гораздо лучше. Мы знаем, какая у меня травма, для восстановления на сто процентов потребуется ещё какое-то время. Но всё, что мы хотим – участвовать в гонках и стараться ехать на максимуме даже с болью. Наша главная цель, чтобы больше болели ноги, чем спина. Но, конечно, сейчас я в гораздо лучшем состоянии, чем в это же время в прошлом году.

Обязательно когда-нибудь хочу вернуться на Джиро, это одна из моих любимых гонок, и я раньше жил в Италии, там у меня друзья, конечно, хотел бы вернуться».

Маршрут Тур де Франс-2022 уже объявлен, а маршрут Джиро д'Италия-2022 станет известен на следующей неделе, организаторы будут раскрывать делати с 8 по 11 ноября.