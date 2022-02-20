Deceuninck – Quick-Step - победитель командной классификации в Мировом рейтинге UCI в 2021 году

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- Сегодня, 00:35
Велокоманда Deceuninck-Quick Step одержала 65 побед в сезоне 2021 года
Бельгийская велокоманда Deceuninck-Quick Step в третий раз за последние четыре года заняла первое место в командном рейтинге Мирового тура UCI (UCI World Team Ranking). В этом сезоне команда под управлением Патрика Лефевра, набрав 15641,21 очков, обошла в рейтинге британскую велокоманду Ineos Grenadiers (14998,66 очков) и нидерландскую велокоманду Jumbo-Visma (12914,67).
Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel
В прошлом году команда Deceuninck-Quick Step заняла в рейтинге Мирового тура UCI второе место, уступив Jumbo-Visma, но в 2018 и 2019 также удерживала первую позицию.
По итогам сезона 2021 года у команды Deceuninck-Quick Step 65 побед, из которых 25 – на гонках Мирового тура, в том числе победа на классике – Монументе Тур Фландрии, которую одержал Каспер Асгрен, пять этапов Тур де Франс – один этап выиграл Жулиан Алафилипп, четыре – Марк Кэвендиш, четыре победы на этапах Вуэльты Испании-2021 (три одержал Фабио Якобсен). «Вишенкой на торте» стала победа Жулиана Алафилиппа в групповой гонке на чемпионате мира.
В 2021 году вклад в копилку побед команды Deceuninck-Quick Step помимо вышеназванных гонщиков внесли также Ремко Эвенепул, Жуан Алмейда, Давиде Баллерини, Сэм Беннетт, Андреа Баджиоли, Мори Вансевенан, Миккель Оноре, Реми Каванья, Ив Лампарт, Альваро Ходж, Флориан Сенешаль, Маттиа Каттанео, Янник Стеймле, Йосеф Черны.
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Очень горжусь этой победой команды Deceuninck-Quick Step. Этот год был исключительным не только по количеству побед, но также и по их качеству. В этом сезоне было так много великолепных моментов, что трудно выбрать самый яркий. Не забудем также гонщиков и членов персонала, которые не выигрывали сами, но их огромная и тяжёлая работа сделала возможным то, что в 2021 году мы стали лучшей командой в мире».
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