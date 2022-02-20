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Deceuninck – Quick-Step - победитель командной классификации в Мировом рейтинге UCI в 2021 году

Велокоманда Deceuninck-Quick Step одержала 65 побед в сезоне 2021 года

 

 

  Бельгийская велокоманда Deceuninck-Quick Step в третий раз за последние четыре года заняла первое место в командном рейтинге Мирового тура UCI (UCI World Team Ranking). В этом сезоне команда под управлением Патрика Лефевра, набрав 15641,21 очков, обошла в рейтинге британскую велокоманду Ineos Grenadiers (14998,66 очков) и нидерландскую велокоманду Jumbo-Visma (12914,67).

 

 

Deceuninck – Quick-Step - победитель командной классификации в Мировом рейтинге UCI в 2021 году

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  В прошлом году команда Deceuninck-Quick Step заняла в рейтинге Мирового тура UCI второе место, уступив Jumbo-Visma, но в 2018 и 2019 также удерживала первую позицию.

 

  По итогам сезона 2021 года у команды Deceuninck-Quick Step 65 побед, из которых 25 – на гонках Мирового тура, в том числе победа на классике – Монументе Тур Фландрии, которую одержал Каспер Асгрен, пять этапов Тур де Франс – один этап выиграл Жулиан Алафилипп, четыре – Марк Кэвендиш, четыре победы на этапах Вуэльты Испании-2021 (три одержал Фабио Якобсен). «Вишенкой на торте» стала победа Жулиана Алафилиппа в групповой гонке на чемпионате мира.

 

   В 2021 году  вклад в копилку побед команды Deceuninck-Quick Step помимо вышеназванных гонщиков внесли также Ремко Эвенепул, Жуан Алмейда, Давиде Баллерини, Сэм Беннетт, Андреа Баджиоли, Мори Вансевенан, Миккель Оноре, Реми Каванья, Ив Лампарт, Альваро Ходж, Флориан Сенешаль, Маттиа Каттанео, Янник Стеймле, Йосеф Черны.

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Очень горжусь этой победой команды Deceuninck-Quick Step. Этот год был исключительным не только по количеству побед, но также и по их качеству. В этом сезоне было так много великолепных моментов, что трудно выбрать самый яркий. Не забудем также гонщиков и членов персонала, которые не выигрывали сами, но их огромная и тяжёлая работа сделала возможным  то, что в 2021 году мы стали лучшей командой в мире».

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Теги к статье: Deceuninck – Quick-Step

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Комментарии

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото
    А поговорить? Куда спешить то? На презентацию спринтерских этапов пригласят спринтеров, они выскажут свое мнение. Горнякам и раздельщикам это неинтересно.
    Спринтеров в свою очередь не интересуют горы и финальная разделка. Так что профильная презентация этапов имеет свои плюсы.
  • Kay82
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Kay82-Фото

    ни чего хорошего

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    На первых 3-х этапах ни одной категорийной горки, но зато 2 финиша в торчки, ещё + секции брусчатки на "раздельном" велосипеде то)

    8 ноября станет известно обо всех спринтерских этапах; 9 ноября организаторы раскроют маршрут среднегорных этапов; 10 ноября станут известны все горные этапы, а 11 ноября будет представлен Гранд-финал Джиро д’Италия и весь маршрут в целом.

    ИМХО - совсем не одобрил такую "затею" nea Зачем растягивать презентацию маршрута ГТ на неделю?

    Ну, хотели орги сделать отдельный реверанс Венгрии и её Grande Partenza на будущей Джиро - хорошо, но тогда всё остальное давайте на второй день, а нет, будут все теперь ждать с 3 до 11 ноября, да и что там ещё останется представить (кроме Grande Arrivo), когда 8-9-10 ноября раскроют все карты этапы на Джиро 2022

     

  • Ice
    Виктор Кампенартс: "Не буду п ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Конечно не будет, т.к. заслуженный рекорд Сэра Брэдли Уиггинса случайно был побит. Понимает, что каждый раз не будет так везти и на этот раз будет что-то типа 52-53 км. Соревнуйся с Сэром Брэли Уиггинсом 20 раз, в 19 случаях Сэр Брэдли Уиггинс с легкостью бы привез вагон времени, но тут как раз случился тот самый 20-й случай и теперь рекорд не принадлежит "заслуженному владельцу", а принадлежит гонщику который не имеет ни одного золота на ЧМ или ОИ, ни в одной дисциплине.
    Бельгиец ни себе ни людям конечно же.Испортил заслуженный рекорд, а там трава не расти. Ну что выиграл после этого бельгиец?  Ни себе ни людям в общем.

    От вас бомбит) Кампенартс побил рекорд за счет грамотной подготовки и формы. А ваш сэр на поверку оказался таким себе рекордсменом, раз его побил человек без трекового прошлого и медалей. Делайте выводы...

  • Ice
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Пожелаем удачи британцу, уж лучше пусть рекорд будет у него, чем у бельгийца, т.к. более заслуженный гонщик, который бесконечно уважает Сэра Брэдли Уиггинса.

    Даусетт более заслуженный, чем Кампенартс? Вы в каком мире живете?

  • Pi-man
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (6)
    Pi-man-Фото
    Это как в экономике - рискованное поведение с возможностью сорвать большой куш больше свойственно богатым людям - они, в отличие от бедных, играют не на все и в случае неудачи теряют не все. Бедные же предпочитают небольшой, но гарантированный доход.
    Мовистар в последние годы без особых достижений на грандтурах. Для них синица в руке лучше журавля в небе. Я, во всяком случае, склонен верить в такое объяснение.
  • BaTman
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    BaTman-Фото

     Пока всё норм, ждём остальные этапы. Венгрия это хорошо, посмотрим что дальше.

  • Адриен
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Адриен-Фото
    Не надо НИКОМУ затыкать рот. Можете не соглашаться - это ваше право, а запрещать - вообще, как говорится, не продуктивно. Винокуров - не тульский пряник, чтобы всем нравится. Так пусть высказываются, флаг в руки. Моё отношение к нему это не изменит, как наверное и ваше. Так в чем проблема ?
  • Astanaforever
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    Собирает соучастников..
    Уважаемые модераторы , прошу Вас забанить вот этого тролля, который специально зарегистрировался, чтобы оскорблять команду Астана, своими ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***и комментариями в адрес Александра Винокурова и команды в целом.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото

    Первую часть презентации Джиро венгры делали в Будапеште, на венгерском языке. Экономичненько так, в небольшом помещении, без шика и блеска. Присутствовало человек 20-25, из гонщиков был только Атилла Вальтер. Который само собой выступил с речью. Венгерского языка не разумею, поэтому что именно сказал не ведаю))

    Разделка будет на 2-м этапе из-за того что Джиро-2022 начнется в пятницу и в будний день перекрывать Будапешт для проведения разделки невозможно. А 2-й этап будет в субботу.

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