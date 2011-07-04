Эган Берналь: «Победе на Тур де Франс предпочёл бы победу на Вуэльте Испании»

Эган Берналь готовится к Тур де Франс-2022, но мечтает о победе на Вуэльте Испании

В этом году Эган Берналь дебютировал на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, но победу одержал только на итальянском Гранд-туре, добавив её к титулу победителя Тур де Франс. На Вуэльте Испании-2021 колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers финишировал 6-м. Лишь семь велогонщиков в истории велоспорта смогли стать победителями всех трёх Гранд-туров – Эдди Меркс, Жак Анкетиль, Феличе Джимонди, Бернар Ино, Альберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум.

24-летний Эган Берналь нацелен войти в этот круг избранных, но, как он сообщил в интервью на телепрограмме Ciclismo Entre Grandes, ему придётся подождать, так как руководство команды Ineos Grenadiers хочет, чтобы в следующем сезоне он ехал Тур де Франс-2022.

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

Эган Берналь: «Если спросите, что я предпочитаю выиграть – ещё один Тур или Вуэльту, предпочитаю победу на Вуэльте Испании. Тогда это войдёт в историю, и у меня была бы тройная корона (победителя трёх Гранд-туров). Но для начала нужно обсуждать этот вопрос с командой. Надо подчиняться решениям команды и их уважать.

Думаю, сейчас настало время вернуться на Тур де Франс, где меня не было, практически, два года, потому что в 2020 я сошёл. Хочу проехать Тур снова, подготовиться к нему как можно лучше. Последний этап – разделка, что заставляет задуматься.

Словенские гонщики очень сильны, но я считаю, что непобедимых нет, у каждого бывает плохой день. Роглич не смог выиграть Тур. Вопрос не только в физических возможностях, но и в стратегии, в том, как удерживать позицию, быть внимательным.

Из Вуэльты Испании в этом году извлёк гораздо больше уроков, чем из многочисленных гонок, в которых участвовал раньше».

В отношении других целей в карьере Эган Берналь сказал: «Было бы круто побороться на чемпионате мира, но это как проехать Париж-Рубэ, я не вижу себя там».

После победы Эгана Берналя на Тур де Франс-2019 полоса доминирования британской команды на французском Гранд-туре, продолжавшаяся с перерывом на 2014 год, когда победу одержал Винченцо Нибали, прервалась, и гонщики Ineos Grenadiers поднимались на Елисейских Полях лишь на третью ступень подиума.