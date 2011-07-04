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Эган Берналь: «Победе на Тур де Франс предпочёл бы победу на Вуэльте Испании»

Эган Берналь готовится к Тур де Франс-2022, но мечтает о победе на Вуэльте Испании

 

  В этом году Эган Берналь дебютировал на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, но победу одержал только на итальянском Гранд-туре, добавив её к титулу победителя Тур де Франс. На Вуэльте Испании-2021 колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers финишировал 6-м. Лишь семь велогонщиков в истории велоспорта смогли стать победителями всех трёх Гранд-туров – Эдди Меркс, Жак Анкетиль, Феличе Джимонди, Бернар Ино, Альберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум.

 

  24-летний Эган Берналь нацелен войти в этот круг избранных, но, как он сообщил в интервью на телепрограмме Ciclismo Entre Grandes, ему придётся подождать, так как руководство команды Ineos Grenadiers хочет, чтобы в следующем сезоне он ехал Тур де Франс-2022.

 

Эган Берналь: «Победе на Тур де Франс предпочёл бы победу на Вуэльте Испании»

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

 

 

  Эган Берналь: «Если спросите, что я предпочитаю выиграть – ещё один Тур или Вуэльту, предпочитаю победу на Вуэльте Испании. Тогда это войдёт в историю, и у меня была бы тройная корона (победителя трёх Гранд-туров). Но для начала нужно обсуждать этот вопрос с командой. Надо подчиняться решениям команды и их уважать.

 

  Думаю, сейчас настало время вернуться на Тур де Франс, где меня не было, практически, два года, потому что в 2020 я сошёл. Хочу проехать Тур снова, подготовиться к нему как можно лучше. Последний этап – разделка, что заставляет задуматься.

 

  Словенские гонщики очень сильны, но я считаю, что непобедимых нет, у каждого бывает плохой день. Роглич не смог выиграть Тур. Вопрос не только в физических возможностях, но и в стратегии, в том, как удерживать позицию, быть внимательным.

 

 Из Вуэльты Испании в этом году извлёк гораздо больше уроков, чем из многочисленных гонок, в которых участвовал раньше».

 

  В отношении других целей в карьере Эган Берналь сказал: «Было бы круто побороться на чемпионате мира, но это как проехать Париж-Рубэ, я не вижу себя там».

 

  После победы Эгана Берналя на Тур де Франс-2019 полоса доминирования британской команды на французском Гранд-туре, продолжавшаяся с перерывом на 2014 год, когда победу одержал Винченцо Нибали, прервалась, и гонщики Ineos Grenadiers поднимались на Елисейских Полях лишь на третью ступень подиума.

 

  

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:24 | Регистрация: 4.07.2011

    В клуб Три короны хочет вступить, стимул огромный ибо это уже История да для Колумбии! 



    Цитата: Astanaforever
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

    Это хозяева Инеос топят, а директора выполняют ибо они наемные. 

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Комментарии

  • motte
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    motte-Фото

    В клуб Три короны хочет вступить, стимул огромный ибо это уже История да для Колумбии! 



    Цитата: Astanaforever
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

    Это хозяева Инеос топят, а директора выполняют ибо они наемные. 

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.
  • Чебурашка
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    Чебурашка-Фото
    Роглич силен, Jumbo готова инвестировать в него, а он готов приносить дивиденды. То что загадывают на будущее, это амбиции и я думай крайне не прилично злорадствовать или делать акцент на различные повороты судьбы, это попахивает завистью или злобой. Нужен Погачар, нужен Роглич, нужны новые звезды на "небосводе" велоспорта, от этого выигрывают все и гонщики, и велоспорт, и мы болельщики.
  • Чебурашка
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (5)
    Чебурашка-Фото
    Сильная команда, будут биться за лидерство на гранд турах в случае провала словенцев.
  • RVL
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    RVL-Фото
    Дюмулана же не слили...
  • oblivion
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    oblivion-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.
    Вот только Рогла точно не из тех, кто развращается и дезорганизовывается. И ничего плохого в длинных контрактах со скатаными командами нет. Все в выигрыше. Руководство удерживает у себя ценного гонщика, а гонщик увеличивает свой кошелек. Напомню, что Примож был далеко не самым оплачиваемым гонщиком. А как там дальше сложится никто не знает.
  • veloster
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (5)
    veloster-Фото

    Спрашивается, что здесь потерял Вивиани?

  • Astanaforever
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.
  • nightbuster33
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Погачар до 2027г.вкл..Роглик до 2025г.вкл.,а всем остальным только мечтать и не надеясь на подобный праздник в их карьере усердно готовиться штурмовать высоты трасс велогонок.За эти годы выявятся и появятся много других гонщиков и тренеров,которые найдут пути более успешного выступления в соревнованиях. Успехов всем в Новом Году!

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успехов..и как там всё у них красиво: Signed, sealed & delivered: contract extension for Primoz!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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