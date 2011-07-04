Каспер Асгрен – победитель Тура Фландрии-2021

Каспер Асгрен о победе на Туре Фландрии-2021

Каспер Асгрен одержал первую в карьере победу на классике – Монументе велоспорта – Туре Фландрии. Чемпион Дании, 26-летний велогонщик команды Elegant-Quick Step, недавний победитель классики Е3, атаковал и отвечал на все важные атаки на Туре Фландрии-2021.

Команда Патрика Лефевра держала в запасе несколько сценариев. Давиде Баллерини, Тим Деклерк и Берт Ван Лерберг преследовали отрыв и на последних ста километрах создали давление на пелотон. Чемпион мира Жулиан Алафилипп внёс большой вклад в успех команды, атаковав на Коппенберге и заставив других претендентов раскрыться раньше, чем ожидалось.

На спуске произошла перегруппировка, Каспер Асгрен присоединился к Жулиану Алафилиппу, который продолжил удерживать скорость в лидирующей группе. Ускорение Алафилиппа на Таайенберге помогло сбросить нескольких гонщиков, отрыва дорогу для атаки Каспера Асгрена за 27 км до финиша. Только Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) смогли поехать за Асгреном.

Тройка лидеров работала слаженно и набрала преимущество. На Ауде Кваремонте Матье ван дер Пул атаковал и создал просвет, но Асгрен приложил все силы, чтобы добрать чемпиона Нидерландов. Патерберг не изменил статус-кво, и отрыв, в который уехали чемпион Дании и чемпион Нидерландов, продолжал набирать преимущество.

За 3 км в запасе у Ван дер Пула и Асгрена было 36 секунд. Можно было ожидать, что Каспер Асгрен атакует на финальных километрах, но 26-летний датский гонщик продолжал проводить смены до последнего километра. Понимая, что преимущества достаточно, Асгрен выжидал до того, как открыть свой спринт.

Мощный бросок помог Касперу Асгрену опередить своего соперника за 50 м до финиша и одержать одну из самых важных побед в карьере, а также принести 9-ю за 19 лет истории бельгийской команды победу на Туре Фландрии (после победы Андреа Тафи, трёх побед Тома Боонена, двух побед Стейна Девольдера, Филиппа Жильбера, Ники Терпстры).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Каспер Асгрен: «Не могу поверить! Тур Фландрии для меня самая прекрасная гонка в мире, брусчатка и подъёмы делают её потрясающей. А выиграть здесь через два года после того, как я поднялся на подиум в свой дебют на Туре Фландрии – невероятно! Прошло ровно три года с тех пор, как я выступаю в этой команде (с апреля 2018 года) , а теперь стою на высшей ступени подиума, что делает победу ещё более значимой.

Сегодня был трудный день, но я отлично себя чувствовал, не могу быть счастливее, зная, что завершил победой блестящую работу моих товарищей по команде.

Я благодарен всей команде. Тим, Давиде, Берт невероятно работали, защищали нас, мне помогло, что Жулиан был в первой группе. Сегодня не всё шло гладко. Я застрял за завалом за 60 км до финиша, после чего потратил силы, чтобы вернуться в пелотон. Но даже после тех усилий чувствовал себя хорошо, смог отвечать на все атаки на подъёмах, что придало мне уверенности. Поэтому я атаковал в последний час гонки, а когда увидел, что получилось сделать важный просев, поехал с Матье и Ваутом.

На последнем прохождении Ауде Кваремонта я немного отстал у вершины, но потом приложил все силы, чтобы вернуться. На Патерберге мы с Матье дали полный газ, ни разу не оглядывались, были решительно настроены увеличить просвет.

У меня было недостаточно сил, чтобы атаковать на последних километрах, поэтому я решил положиться на свой спринт. Мне хотелось провести его так хорошо, как только смогу, поэтому решил начать из-за спины, потому что так было удобнее контролировать ситуацию.

Я мощно поехал, но только за десять метров поверил, что могу выиграть. Невероятно горжусь, что смог отфинишировать и завершить работу моих товарищей по команде! Для нас это была невероятная весенняя кампания. Добавить к своему списку победу на гонке, которую смотрел по телевизору ещё в детстве – с ума сойти!»