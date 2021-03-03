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Власов, Эвенепул, Нибали и Берналь выступят на «Джиро д'Италия»-2021

Власов, Эвенепул, Нибали и Берналь выступят на «Джиро д'Италия»-2021

 

  Из-за пандемии коронавируса Олимпийские Игры в Токио не состоялись в срок – летом 2020-го года. Их перенесли на 2021-й, поэтому текущий год во всех видах спорта является олимпийским. Многие букмекерские конторы, например, букмекер Винлайн уже готовят росписи к событиям Олимпиады. Традиционно Игры являются самым популярным спортивным событием, на которое хотят попасть не только многие спортсмены, но и зрители. Что оценить коэффициенты на события Олимпийских Игр, можно скачать Винлайн на смартфон или зайти на сайт букмекера.

 

 

 

 

  Для велогонщиков 2021-й год также будет считаться годом Олимпиады. Однако не менее важным событием станет «Джиро д'Италия». Эта веломногодневка вернулась в весеннюю часть сезона.

 

Как будет проходить 104-й выпуск Джиро?

 

  В феврале состоялась презентация маршрута «Джиро д'Италия». Гонка начнет восьмого мая в Турине и завершится тридцатого мая в Милане. Маршрут будет состоять из 14 горных и среднегорных этапов,  восемь из которых с финишем в подъем; пяти этапов спринтерского профиля и двух индивидуальных гонок на время. Отметим, что дважды гонка покинет пределы Италии. Во время пятнадцатого этапа пелетон проследует по территории Словении, а на двадцатом – по территории Швейцарии. Напомним, что из-за пандемии прошлогодний выпуск «Джиро д'Италия» прошел во второй части сезона.

 

  Горные этапы обещают быть зрелищными. Первый финиш в подъем состоится уже на четвертом этапе. В ходе шестого и девятого этапов велосипедисты будут находиться на высоте трех тысяч четырехсот метров. Также отметим, что в маршрут одиннадцатого этапа включены секции так называемых «белых дорог». Они входят в маршрут классической велогонки «Страде Бьянке» и добавят интриги в трёхнедельном веломарафоне.

 

  Главной новостью для спортсменов стало возвращение Дзонколан. Этот легендарная гора в Альпах должна стать одной из решающих для борьбы за генеральную классификацию. На ней претенденты дадут бой на четырнадцатом этапе, подъём со стороны Сутрио не использовался на Джиро с 2003 года.

 

Кто примет участие в гонке?

 

  Свое участие в «Джиро д'Италия» уже подтвердили несколько звезд мирового велоспорта. В Италии выступит Ремко Эвенепул – этот бельгиец выиграл индивидуальную гонку в Алкмаре в 2019-м году. В домашней трёхнедельной велогонке примет участие победитель всех Гранд Туров Винченцо Нибали. Представитель Колумбии Эган Берналь, выступающий за Ineos Grenadiers, покажет, насколько восстановился после проблем со спиной и попробует побороться за высшую ступень подиума.

 

 Также участие подтвердил российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов. По его словам, маршрут велогонки подходит ему по рельефу. К тому же его воодушевляет этап с финишем на Дзонколане. Александр Власов сказал в интервью РИА Новости, что «любит длинные крутые подъёмы», как Англиру. 24-летний российский велогонщик собирается бороться за генеральную классификацию Джиро д’Италия-2021.

 

В прошлом году «Джиро д'Италию» выиграл велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт из Великобритании.

 

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы.
    кмк, тут всё может быть проще. Ремко билет заслужил. к тому же его нужно поддержать. поэтому на публику - такая формулировка. а с глазу на глаз между Свеном и Витей - совсем другие слова, понимание и планы. как он выразился про Ремко? - "теоретически пока"

    человек, пусть феномен, всё-таки полгода не катался

    в мае всё будет ясно

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: "Волки изолиру ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    е знаю с каких пор они стали стаей (может кто напомнит) но в 15ом , они вроде бы ещё так себя не позиционировали. А по сему это и не волки вовсе, и не стая проиграла))

    дада, тогда никаких волков ещё не было. волки то точно втроём не отдали-б добычу чужаку! ))

    на самом деле тогда тут в коментах правильно отмечали - будь они умной командой (где был хитрый лис?) - Терпстра и Вандерберг должны были по очереди раздёргивать Стеннарда, а Бонен (как штатный спринтер) у него на колесе спокойно курить до финиша. но нет - формально действуя правильно, поехали каждый за себя

    Лефевр тогда привычно похныкал на скаевца, но признать свою ошибку - а это всего лишь одна своевременно-правильная команда в наушники - не смог.

  • patar
    Le Samyn-2021 (5)
    patar-Фото
    Интересно, Мерлир на сименсе секундомер ставил или ММС отправлял с финиша))))
  • дрокер
    Приглашения на Тур Страны Баск ... (10)
    дрокер-Фото
    По непроверенной информации Ильнура звали лейтенантом в горный поезд Погачара, он выбрал Газпром. Арабы подписали Майку
  • Серафим
    Падение Адама Йейтса 7-м этапе ... (8)
    Серафим-Фото

      Настоящий железный Яц. 

     

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Непростой выбор для тренера. С одним местом все ясно - Ваут ван Арт.

     

    Эвенпул был последним, кто выиграл Ганну в разделке на Альгарве в прошлом году, + формально он прошел отбор в сборную, а Кампенартс - нет. Но это было так давно)

     

    Реальные возможности Ремко после травмы - большой вопрос для всех. Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы. 

     

     

  • patar
    Le Samyn-2021 (5)
    patar-Фото

    МВДП изолировал волков))

  • MVDP
    Le Samyn-2021 (5)
    MVDP-Фото

    Сдуру можно и руль сломать.

  • close2you
    Le Samyn-2021 (5)
    close2you-Фото
    Не одним Матье едины)) но я больше ждал возвращения СК )
  • RVL
    Le Samyn-2021 (5)
    RVL-Фото

    Стая только и догоняла отрывчики.

    А что кэв?

    Ск ему в заслугу отрыв поставил)))



    Феникс молодцы

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