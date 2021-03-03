Власов, Эвенепул, Нибали и Берналь выступят на «Джиро д'Италия»-2021

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские Игры в Токио не состоялись в срок – летом 2020-го года. Их перенесли на 2021-й, поэтому текущий год во всех видах спорта является олимпийским. Многие букмекерские конторы, например, букмекер Винлайн уже готовят росписи к событиям Олимпиады. Традиционно Игры являются самым популярным спортивным событием, на которое хотят попасть не только многие спортсмены, но и зрители. Что оценить коэффициенты на события Олимпийских Игр, можно скачать Винлайн на смартфон или зайти на сайт букмекера.

Для велогонщиков 2021-й год также будет считаться годом Олимпиады. Однако не менее важным событием станет «Джиро д'Италия». Эта веломногодневка вернулась в весеннюю часть сезона.

Как будет проходить 104-й выпуск Джиро?

В феврале состоялась презентация маршрута «Джиро д'Италия». Гонка начнет восьмого мая в Турине и завершится тридцатого мая в Милане. Маршрут будет состоять из 14 горных и среднегорных этапов, восемь из которых с финишем в подъем; пяти этапов спринтерского профиля и двух индивидуальных гонок на время. Отметим, что дважды гонка покинет пределы Италии. Во время пятнадцатого этапа пелетон проследует по территории Словении, а на двадцатом – по территории Швейцарии. Напомним, что из-за пандемии прошлогодний выпуск «Джиро д'Италия» прошел во второй части сезона.

Горные этапы обещают быть зрелищными. Первый финиш в подъем состоится уже на четвертом этапе. В ходе шестого и девятого этапов велосипедисты будут находиться на высоте трех тысяч четырехсот метров. Также отметим, что в маршрут одиннадцатого этапа включены секции так называемых «белых дорог». Они входят в маршрут классической велогонки «Страде Бьянке» и добавят интриги в трёхнедельном веломарафоне.

Главной новостью для спортсменов стало возвращение Дзонколан. Этот легендарная гора в Альпах должна стать одной из решающих для борьбы за генеральную классификацию. На ней претенденты дадут бой на четырнадцатом этапе, подъём со стороны Сутрио не использовался на Джиро с 2003 года.

Кто примет участие в гонке?

Свое участие в «Джиро д'Италия» уже подтвердили несколько звезд мирового велоспорта. В Италии выступит Ремко Эвенепул – этот бельгиец выиграл индивидуальную гонку в Алкмаре в 2019-м году. В домашней трёхнедельной велогонке примет участие победитель всех Гранд Туров Винченцо Нибали. Представитель Колумбии Эган Берналь, выступающий за Ineos Grenadiers, покажет, насколько восстановился после проблем со спиной и попробует побороться за высшую ступень подиума.

Также участие подтвердил российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов. По его словам, маршрут велогонки подходит ему по рельефу. К тому же его воодушевляет этап с финишем на Дзонколане. Александр Власов сказал в интервью РИА Новости, что «любит длинные крутые подъёмы», как Англиру. 24-летний российский велогонщик собирается бороться за генеральную классификацию Джиро д’Италия-2021.

В прошлом году «Джиро д'Италию» выиграл велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт из Великобритании.