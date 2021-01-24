Примож Роглич и Тадей Погачар – лучшие велогонщики Словении по итогам 2020 года

31-летний велогонщик команды Jumbo-Visma победитель Вуэльты Испании-2020 и Льеж-Бастонь-Льеж, призёр Тур де Франс-2020 Примож Роглич и 22-летний велогонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар разделили титул «Велогонщик года Словении», оба гонщика завершили год на 1-м и 2-м местах в индивидуальном Мировом рейтинге UCI. Примож Роглич также стал спортсменом года Словении.

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

В интервью Siol.net Примож Роглич сказал после награждения: "Для меня честь получить эти награды, но с другой стороны они накладывают ответственность. Их надо подтвердить на практике. Очень важно представлять страну как можно лучше.

Это был потрясающий сезон. Ошеломляет, как все словенские велогонщики выступили во всех гонках. Мы можем гордиться тем, чего достигли. Статистики и обзора побед будет достаточно после карьеры, а теперь я думаю о том, что меня ждёт впереди. Что касается Тадея, мы соревнуемся в гонках, иногда побеждаю я, иногда он. Но всё это на пользу словенскому велоспорту".

Примож Роглич сообщил, что собирается начать сезон 2021 года со старта на Париж-Ницце, а затем продолжить выступать до Тур де Франс по той же программе, что и в этом сезоне:

«Пока ничего не решено, но сейчас могу сказать, что начну сезон с Париж-Ниццы. Олимпийские игры не так важны в велоспорте, как в других видах, но для меня это значимые соревнования, так как я пришёл из зимних видов спорта. Конечно, хочу подойти к ним в наилучшей форме. Хотя понимаю, что будет очень сложно, так как собираюсь участвовать в Тур де Франс-2021, а между двумя гонками останется не так много времени».

Тадей Погачар после награждения сказал, что его главной целью сезона 2021 года будет Тур де Франс: «Всё будет строиться вокруг Тур де Франс-2021. У нас четыре гонщика на Олимпиаду. Надеюсь оказаться среди них. Если хорошо проеду Тур, смогу так же хорошо выступить и на Олимпиаде».

В интервью L’Equipe Тадей Погачар признался, что выиграв Тур де Франс-2020, испытал смешанные эмоции: «В тот момент у меня всё смешалось, не понимал, что чувствую. Ведь я был фанатом Роглича с тех пор, как он показал первые результаты. С 15 до 20 лет я кричал перед телевизором, когда он побеждал, а теперь я стал одним из тех, кто у него выиграл. Я не дал ему достигнуть результата, о котором он мечтал много лет… Это было странное чувство. Я всё время твердил себе: «Это гонка, это спорт, нормально, что я хочу выиграть».

На самом деле именно Рогличу удалось меня успокоить. Через несколько минут после финиша, когда я был в телевизионной палатке, он подошёл ко мне и обнял. Никогда не забуду тот момент… Это как если бы он дал мне разрешение радоваться и говорил мне, что моей вины тут нет».

Тадей Погачар, как и Примож Роглич, живёт в Монако: «Если мы случайно встречаемся, то один из нас разворачивается, и мы дальше едем вместе. Он отличный парень и не любит выставлять себя. Мы часто разговариваем в гонках. Для меня он не похож на соперника».