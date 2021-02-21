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Приглашения на Критериум Дофине-2021

 Велокоманды B&B Hotels p/b KTM и Arkéa Samsic получили приглашения для участия в Критериуме Дофине-2021

 

 Приглашения на Критериум Дофине-2021

 

  Организаторы Критериума Дофине-2021 (Criterium du Dauphine), многодневной велогонки Мирового тура, которая пройдёт с 30 мая по 6 июня, объявили команды, получившие приглашение на участие.

 

  Вместе с 19 командами Мирового тура на старт 73-го выпуска Критериума Дофине выйдут две французских профессиональных команды - B&B Hotels p/b KTM и Arkéa Samsic.

 

Приглашения на Критериум Дофине-2021

 

 

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine многодневная велогонка велогонка Мирового тура wild card

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Комментарии

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (13)
    Earl57-Фото

    Филиппо Ганна: Увидеть, как передо мной едет Винченцо Нибали, было огромной мотивацией.

    "Винченцо - великий чемпион. Он много выигрывал в своей карьере. Увидеть, как он едет впереди меня, было огромной мотивацией пойти еще быстрее. Я пытался его обогнать, но он пересек черту чуть раньше".

     

    Уважение может и таким образом выражаться))

     

    Так и у Нибали тоже мотивация была идти быстрее)) И не дать догнать себя...

     

  • ROSt
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (9)
    ROSt-Фото

    Слабаки (((((((((((( 

    А могли святкувати на фініші !!!!!!!

    drinks

  • ROSt
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (13)
    ROSt-Фото

    хрис-хрум +1,36 ... 83-й good

    снадобьє скінчилося ... 

    немає більше "пшик-пшика" від астми !!!

    та багато-томних виправдань від адвокатів із "ская" ...

    clapping

  • Ice
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (13)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Так матьё и не увидели на разделке… неужели он её как ван арт катит? 

    Это тайна, покрытая мраком)

  • Ернат
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (9)
    Ернат-Фото

    это полный пипец((((((((

  • Earl57
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (9)
    Earl57-Фото
    На Тиррено разделка очень короткая. И результат у Матье скромный, на 10 км 46 сек от Ганны. Хотела относительно других гонщиков его посмотреть. Ну и может он подтянул свою разделку, поработал над этим компонентом.
  • MVDP
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (9)
    MVDP-Фото
    Так на Тиррено в прошлом году была разделка. Или именно в этом хотелось?
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (13)
    MVDP-Фото
    Вряд ли, как Ван Арт. На Тиррено была разделка:
    https://velolive.com/velo_race/velo_results/19842-tirreno-adriatico-eolo-2020-s
    tage-8-itt.html
  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (13)
    motte-Фото

    Так матьё и не увидели на разделке… неужели он её как ван арт катит? 

  • Earl57
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (9)
    Earl57-Фото

    А я так хотела посмотреть, какая разделка у МВДП. Облом...

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