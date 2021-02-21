 Приглашения на Критериум Дофине-2021

Филиппо Ганна: Увидеть, как передо мной едет Винченцо Нибали, было огромной мотивацией.

"Винченцо - великий чемпион. Он много выигрывал в своей карьере. Увидеть, как он едет впереди меня, было огромной мотивацией пойти еще быстрее. Я пытался его обогнать, но он пересек черту чуть раньше".

Уважение может и таким образом выражаться))

Так и у Нибали тоже мотивация была идти быстрее)) И не дать догнать себя...