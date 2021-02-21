 Приглашения на Критериум Дофине-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:47
Велокоманды B&B Hotels p/b KTM и Arkéa Samsic получили приглашения для участия в Критериуме Дофине-2021
Организаторы Критериума Дофине-2021 (Criterium du Dauphine), многодневной велогонки Мирового тура, которая пройдёт с 30 мая по 6 июня, объявили команды, получившие приглашение на участие.
Вместе с 19 командами Мирового тура на старт 73-го выпуска Критериума Дофине выйдут две французских профессиональных команды - B&B Hotels p/b KTM и Arkéa Samsic.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (189)