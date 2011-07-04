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Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

Два падения Приможа Роглича и погоня за пелотоном в одиночку на финальном этапе Париж-Ницца-2021

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

 Упав дважды на заключительном 8-м этапе Париж-Ницца-2021, Примож Роглич остался за пределами десятки сильнейших общего зачёта. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma перед стартом заключительного этапа «Дороги к солнцу» лидировал с преимуществом в 52 секунды. Его ближайшим соперником был победитель Париж-Ницца прошлого года Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe).

 

  На этапе, маршрут которого изменили, а дистанцию сократили до 92, 7 км , Примож Роглич упал дважды. После первого падения примерно за 52 км до финиша он вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде.

 

  Но за 25 км до финиша, как сообщает велокоманда Jumbo-Visma, Роглич упал ещё раз. Ему пришлось догонять пелотон в одиночку. Сначала он возглавлял большую группу гонщиков, разрыв с пелотоном не был большим, но закрыть просвет не удалось.  С каждым километром отставание росло. За 15 км до финиша Максимилиан Шахман уже стал виртуальным лидером гонки.

 

 

  На финиш Примож Роглич приехал через 3 минуты 8 секунд после победителя, Магнуса Корта (EF Education-Nippo), а в генеральной классификации проиграл Максимилиану Шахману 2 минуты 16 секунд.

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2021

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 19:49 | Регистрация: 11.07.2012

    Сглазили Роглу... Ну а Шахманн получил королевский подарок. Он эту победу абсолютно не заслуживает !

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 20:01 | Регистрация: 5.09.2020

      Согласен почти во всём, но не считаю победу Шахманна совсем уж незаслуженной. Если Роглич упал без помощи гонщиков Боры, то это его проблемы и везение Шахманна - и всё. Ведь сам Макс тоже мог упасть - но не упал! И, как уже писали сегодня в другой новости, гонка есть гонка! Уверен, что и сейчас практически весь пелотон, включая Роглича, подпишется под этими словами.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 4.07.2011

    Было ли в истории дороги к солнцу такое, что на последнем этапе лидер терял маечу всвязи с падением? 

  3. DIM

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 13.10.2012

    Один раз — это случайность. Два раза — совпадение. Три раза — вражеские происки.

  4. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 22.05.2016

    за полгода Роглич 3 французские многодневки слил в последний день, которые были уже практически в кармане

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Комментарии

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и с Рогличем никто сегодня в поддавки не играл.
    Выражаясь вашим языком - "никто не собирался дарить ему победу".
    Поддавкам не место в спорте.

    И Что не так с победой Шахмана?
    Вполне Заслуженная победа.
    И очень даже интересно.

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Да уж, Загадка.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    M-07-Фото

    Какой этап, браво ван дер Пул, какие он потрясающие гонки выдаёт, не могу им не восхищаться. Погачар впечатляет, может и на классики замахнуться.

  • BaTman
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    BaTman-Фото
    Погачар очень силён, пока выглядит непобедимым. Берналь, просто тень по сравнению с ним.
  • Joe
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    Joe-Фото
    Цитата: Freejazz
    Что там делает Газпром-Русвело?
    . Выступают как могут . Единственная российская команда на этом уровне. даже если нет результата, ее цель - ориентир для юношей и юниоров России. Другого велоспорта на шоссе в России сейчас нет и в ближайшем будущем не предвидится в любом случае
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП или же ВВА, а может Погачар, а ну ещё Алафилипп....больше некому)) не дано, не положено. 

    Цитата: Sezar
    Вот это холмистый этап! На таком можно решить судьбу целого грантура

    Я же говорил ещё в превью, что 5-й этап смотрится почти наилучше по профилю на этой ТА. И да, согласен, один (как минимум) такой этап должен быть всегда и на каждом ГТ сезона.

     

    P.S.

    На Роглича было тяжело сегодня смотреть cray по человеческуи и по спортивному очень жаль. Надеюсь Примо не сломается и переживёт эти удары, но есле такое случится на ТдФ (не дай Бог), тогда мне станет определённо страшно за его судьбу и карьеру.

  • krbynkv
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    krbynkv-Фото
    Настоящий кремень! Достоен восхищения и уважения. Зел?ная майка едва ли удовлетворит и половину амбиций. Надеюсь, он покажет себя в Туре Басков. И, верю, что достойно примет сегодняшнюю неудачу.
  • GTX
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    GTX-Фото
    90 км с вывихом плеча и ободранной задницей - боец. п.с. Как это не Мовистар темп в группе взвинтил, когда у кого то проблемы)
  • krbynkv
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    krbynkv-Фото
    Красивый пьедестал сегодня. Желаю МВДП каким-то боком взойти повыше в ГК.
  • Серафим
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    Серафим-Фото
    Кстати, сегодня Прощеное Воскресенье и Бог прощает нам все вольные и невольные наши шалости и мелкие злодейства (с). Не думаю, что Бог злопамятен и именно сегодня решил отомстить Рогличу за его выигрыш (якобы несправедливый) на предыдущем этапе. Вообще-то это спорт и смысл спорта - выигрывать всеми законными , не преступающими правила способами.
    И я тоже прошу прощения у всех, кого мог обидеть вольно или невольно своим словом или даже мыслями.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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