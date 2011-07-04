Примож Роглич проиграл велогонку Париж-Ницца-2021 после двух падений

Два падения Приможа Роглича и погоня за пелотоном в одиночку на финальном этапе Париж-Ницца-2021

Упав дважды на заключительном 8-м этапе Париж-Ницца-2021, Примож Роглич остался за пределами десятки сильнейших общего зачёта. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma перед стартом заключительного этапа «Дороги к солнцу» лидировал с преимуществом в 52 секунды. Его ближайшим соперником был победитель Париж-Ницца прошлого года Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe).

На этапе, маршрут которого изменили, а дистанцию сократили до 92, 7 км , Примож Роглич упал дважды. После первого падения примерно за 52 км до финиша он вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде.

Но за 25 км до финиша, как сообщает велокоманда Jumbo-Visma, Роглич упал ещё раз. Ему пришлось догонять пелотон в одиночку. Сначала он возглавлял большую группу гонщиков, разрыв с пелотоном не был большим, но закрыть просвет не удалось. С каждым километром отставание росло. За 15 км до финиша Максимилиан Шахман уже стал виртуальным лидером гонки.

На финиш Примож Роглич приехал через 3 минуты 8 секунд после победителя, Магнуса Корта (EF Education-Nippo), а в генеральной классификации проиграл Максимилиану Шахману 2 минуты 16 секунд.