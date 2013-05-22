Предварительный состав сборной Италии на Олимпиаду и будущее Винченцо Нибали

Винченцо Нибали может не попасть в сборную Италии на Олимпийские игры в Токио



Photo Credits: LaPresse

Винченцо Нибали, стартовавший на Джиро д’Италия-2021 после перелома запястья, завершил Джиро д’Италия-2021 за пределами десятки сильнейших. Несколько падений на этапах итальянского Гранд-тура осложнили гонку.

Под вопросом попадание 36-летнего гонщика в сборную Италии на Олимпийские игры. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Винченцо Нибали остаётся запасным, а в предварительном списке тренера сборной Давиде Кассани:

Дамиано Карузо, призёр Джиро д’Италия-2021;

Photo Credits: LaPresse

Альберто Беттиоль, выигравший этап на Джиро;

Photo Credits: LaPresse

Джанни Москон, который был одним из помощников победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя (Ineos Grenadiers);

Джулио Чикконе, которому пришлось сойти с Джиро после падения;

Давиде Формоло, занявший 15-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021.

La Gazzetta dello Sport также сообщает, что одним из кандидатов в сборную рассматривается и Диего Улисси, который хоть и не выиграл в этом году этап Джиро, но занимал высокие места.

Для олимпийской индивидуальной гонки на время Кассани «позаимствует» у трековой сборной Италии действующего чемпиона мира в разделке Филиппо Ганну, к которому, возможно, присоединится Альберто Беттиоль или Джанни Москон. Количество гонщиков ограничено квотой, поэтому для участия в разделке Кассани вынужден выбирать кого-то из тех, кто поедет групповую гонку. Поэтому невозможно поставить в разделку Эдоардо Аффини.

В интервью La Gazzetta dello Sport Давиде Кассани сказал: «Я хочу привезти лучший состав, как было в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В Бразилию Нибали приехал после победы на Джиро д’Италия. Сейчас, к сожалению, он в более сложной ситуации, в которой оказался не по своей вине. Винченцо обладает ценными качествами. Я не знаю. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в следующие дни. Решение будет принято после чемпионата Италии, который пройдёт в Имоле 20 июня».

В 2016 году Винченцо Нибали упал на спуске во время в групповой гонке на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ещё одна неопределённость в будущем Винченцо Нибали связана с тем, что его контракт с командой Trek-Segafredo заканчивается в конце этого года.

Журналисты La Gazzetta dello Sport сообщают, что помимо возможности остаться в команде Trek-Segafredo варианты для продолжения карьеры 36-летнего итальянского велогонщика, победителя всех трёх Гранд-туров, - команды Astana - Premier Tech и Deceuninck-Quick Step.

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, больше вероятности, что Нибали вернётся в команду Astana-Premier Tech, где выступал с 2013 по 2016 год, с которой одержал победы на Джиро д’Италия и Тур де Франс.

Журналисты Чиро Сконьямильо (Ciro Scognamiglio) и Лука Джаланелла (Luca Gialanella) предполагают, что в команду Quick Step Нибали может перейти в качестве наставника Ремко Эвенепула, но в то же время подчёркивают, что переход в бельгийскую команду едва ли состоится, так как её генеральный менеджер Патрик Лефевр не станет «покупать» всех, кого Нибали может привести с собой как помощников (брат Антонио, соньёр Микеле Палини, врач Эмильяно Маньи). Напомним, что в начале этого года Винченцо Нибали перестал тренироваться под руководством Паоло Слонго, спортивного директора и тренера из Тревизо, с которым работал 14 лет.