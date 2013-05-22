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Предварительный состав сборной Италии на Олимпиаду и будущее Винченцо Нибали

  Винченцо Нибали может не попасть в сборную Италии на Олимпийские игры в Токио

 

Винченцо Нибали может не попасть в сборную Италии на Олимпиаду

Photo Credits: LaPresse

 

  Винченцо Нибали, стартовавший на Джиро д’Италия-2021 после перелома запястья, завершил Джиро д’Италия-2021 за пределами десятки сильнейших. Несколько падений на этапах итальянского Гранд-тура осложнили гонку.

 

Под вопросом попадание 36-летнего гонщика в сборную Италии на Олимпийские игры. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Винченцо Нибали остаётся запасным, а в предварительном списке тренера сборной Давиде Кассани:

 

Дамиано Карузо, призёр Джиро д’Италия-2021;

 

Предварительный состав сборной Италии на Олимпиаду и будущее Винченцо Нибали

Photo Credits: LaPresse

 

Альберто Беттиоль, выигравший этап на Джиро;

 

Предварительный состав сборной Италии на Олимпиаду и будущее Винченцо Нибали

Photo Credits: LaPresse

 

Джанни Москон, который был одним из помощников победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя (Ineos Grenadiers);

 

Джулио Чикконе, которому пришлось сойти с Джиро после падения;

 

Давиде Формоло, занявший 15-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021.

 

  La Gazzetta dello Sport также сообщает, что одним из кандидатов в сборную рассматривается и Диего Улисси, который хоть и не выиграл в этом году этап Джиро, но занимал высокие места.

 

Для олимпийской индивидуальной гонки на время Кассани «позаимствует» у трековой сборной Италии действующего чемпиона мира в разделке Филиппо Ганну, к которому, возможно, присоединится Альберто Беттиоль или Джанни Москон. Количество гонщиков ограничено квотой, поэтому для участия в разделке Кассани вынужден выбирать кого-то из тех, кто поедет групповую гонку. Поэтому невозможно поставить в разделку Эдоардо Аффини.

 

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Давиде Кассани сказал: «Я хочу привезти лучший состав, как было в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В Бразилию Нибали приехал после победы на Джиро д’Италия. Сейчас, к сожалению, он в более сложной ситуации, в которой оказался не по своей вине. Винченцо обладает ценными качествами. Я не знаю. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в следующие дни. Решение будет принято после чемпионата Италии, который пройдёт в Имоле 20 июня».

 

В 2016 году Винченцо Нибали упал на спуске во время в групповой гонке на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

 

  Ещё одна неопределённость в будущем Винченцо Нибали связана с тем, что его контракт с командой Trek-Segafredo заканчивается в конце этого года.

Журналисты La Gazzetta dello Sport сообщают, что помимо возможности остаться в команде Trek-Segafredo варианты для продолжения карьеры 36-летнего итальянского велогонщика, победителя всех трёх Гранд-туров, -  команды  Astana - Premier Tech и Deceuninck-Quick Step.

 

  Как отмечает La Gazzetta dello Sport, больше вероятности, что Нибали вернётся в  команду Astana-Premier Tech, где выступал с 2013 по 2016 год, с которой одержал победы на Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

  Журналисты Чиро Сконьямильо (Ciro Scognamiglio) и Лука Джаланелла (Luca Gialanella) предполагают, что в команду Quick Step Нибали может перейти в качестве наставника Ремко Эвенепула, но в то же время подчёркивают, что переход в бельгийскую команду едва ли состоится, так как её генеральный менеджер Патрик Лефевр не станет «покупать» всех, кого Нибали может привести с собой как помощников (брат Антонио, соньёр Микеле Палини, врач Эмильяно Маньи). Напомним, что в начале этого года Винченцо Нибали перестал тренироваться под руководством Паоло Слонго, спортивного директора и тренера из Тревизо, с которым работал 14 лет.

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:51 | Регистрация: 22.05.2013

    А что он будет в Астане делать? Где полтора капитана на все гонки сейчас, ему надо постатуснее команду, а Астане нужны молодые и перспективные, это единственный шанс вернуться к победам на грандтурах. 



    Улисси не взяли, неужели там настолько холмистая трасса, что Диего не усидит?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 23:20 | Регистрация: 7.12.2014

      Москона надо брать, к которому Кассани неровно дышит. А количество мест в сборной ограничено. Поэтому Улисси и не берут, хотя он прекрасно проехал тестовую гонку в Токио.

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Baloise Belgium Tour

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Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Предварительный состав сборной ... (2)
    Earl57-Фото
    Москона надо брать, к которому Кассани неровно дышит. А количество мест в сборной ограничено. Поэтому Улисси и не берут, хотя он прекрасно проехал тестовую гонку в Токио.
  • velodoctor
    Предварительный состав сборной ... (2)
    velodoctor-Фото

    А что он будет в Астане делать? Где полтора капитана на все гонки сейчас, ему надо постатуснее команду, а Астане нужны молодые и перспективные, это единственный шанс вернуться к победам на грандтурах. 



    Улисси не взяли, неужели там настолько холмистая трасса, что Диего не усидит?

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    MVDP-Фото

    Кубка мира по МТБ, а не велокроссу.



    Цитата: Серафим
    А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

    А многие ли любители спорта знают, к примеру, Сагана? А нелюбители тем более.

    Цитата: Серафим
    Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

    Ну так он по любви, а не по расчету катает, по крайней мере пока.

  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото
    Не спорю, мне тоже интересно все. Но я про глобальные масштабы.
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Если серьезно, то да, Мартинез всю гонку не только помогал, но и демонстрировал себя - вот как я могу. Да, силен, но явно не стремится ездить в помощниках.
    А так, без шуток, конечно Кастровьехо - без личных амбиций и при этом полная отдача до упора.
  • Earl57
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Earl57-Фото
    Почему закрытый клуб? Я, например, с одинаковым интересом смотрю и шоссе, и МТБ, и велокросс.
  • velodoctor
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    velodoctor-Фото
    Если капитан сошел, то Карузо снимается с голосования. Я бы Кастрорвьехо дал, он на совесть тащил и в горах, и на равнинах. Мартинез тоже молодец, но как он сдавал смены, а через 5 секунд уже совсей дури накатовал на финиш, говорит что он хитрил как грегари biggrin
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Легко - смотрим таблицу, ага, вот Карузо на втором месте. Значит, он лучший грегари объективно.(Он же грегари?)
  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото

     А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

     Хотя Абсалон мог бы стать трехкратным олимпиоником, если бы не прокол на ОИ-12.  В отличии от шоссе, в МТБ прокол - это приговор. Саган подтвердит. 

      Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

     А МТБ фанаты это те, которые сами в тусовке, такой закрытый клуб. Вообще, конечно, удачи ему во всех направлениях.

  • Владимир__BLR
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    спец. приз для лучшего грэгари

    Найдите критерий, как это оценить беспристрастно.

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