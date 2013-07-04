Винченцо Нибали проведена операция на руке

Винченцо Нибали ставит целью восстановиться к Джиро д’Италия-2021

15 апреля Винченцо Нибали, который упал во время тренировки и получил перелом правого запястья, была проведена операция. Врач велокоманды Trek-Segafredo Эмилио Маньи (Emilio Magni) рассказал, что операция прошла успешно, что после неё 36-летнему итальянскому велогонщику понадобится три дня полного отдыха. После оценки его состояния физиотерапевтом он начнёт подготовку к Джиро д’Италия-2021.

Photo (c) @vincenzonibali

Il primo passo è stato fatto 💪

Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi 🙏 pic.twitter.com/cZvAc6c63P — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) April 15, 2021

Врач команды Trek-Segafredo Эмилио Маньи (Emilio Magni) сообщил в пресс-релизе: «Утром 15 апреля Винченцо провели операцию по устранению смещения и остеосинтезу с заменой дистального отдела правой лучевой кости на металлическую пластину и винты. Доктор Иван Тами, специалист по хирургии кисти, подтвердил, что операция прошла успешно. Операция длилась час, проводилась под местной анестезией. Винченцо проведёт в клинике ночь, завтра утром после удаления дренажной системы и замены бандажа вернётся домой.

После оценки физиотерапевтом он начнёт пассивную и активную физиотерапию. Сейчас, через несколько часов после операции, трудно говорить о более точных по времени этапах. Многое будет зависеть от самочувствия Винченцо, а также указаний специалистов. Однако мы можем надеяться, что он возобновит минимальную физическую активность как можно скорее».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Наше самое большое желание на данный момент, чтобы Винченцо ни о чём не волновался. Мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать ему полное спокойствие во время восстановления.

По мере его работы с физиотерапевтами и другими специалистами мы с каждым днём будем лучше понимать, насколько достижимой будет цель. Хотим использовать все возможности ради её достижения, но сейчас бессмысленно давать какие-то прогнозы. Будем фокусироваться на настоящем, и как только приблизимся к старту «Корса Роза», вместе примем решение. Мы знаем, как силён Винченцо не только как гонщик, но в плане характера и настроя. Мы будем на его стороне в течение всего процесса восстановления».

Винченцо Нибали: «Первый этап прошли, всё хорошо. Уже завтра начну восстановление, потом посмотрим, когда смогу вернуться на велосипед. Надеюсь, что смогу быстро восстановиться. Думаю о Джиро д’Италия. Хочу поблагодарить всех за многочисленные сообщения, которые вы мне прислали, они сделали меня очень счастливым!»