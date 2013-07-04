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Винченцо Нибали проведена операция на руке

Винченцо Нибали ставит целью восстановиться к Джиро д’Италия-2021

 

 

  15 апреля Винченцо Нибали, который упал во время тренировки и получил перелом правого запястья, была проведена операция. Врач велокоманды Trek-Segafredo Эмилио Маньи (Emilio Magni) рассказал, что операция прошла успешно, что после неё 36-летнему итальянскому велогонщику понадобится три дня полного отдыха. После оценки его состояния физиотерапевтом он начнёт подготовку к Джиро д’Италия-2021.

 

Photo (c) @vincenzonibali

 

 

 

  Врач команды Trek-Segafredo Эмилио Маньи (Emilio Magni) сообщил в пресс-релизе: «Утром 15 апреля Винченцо провели операцию по устранению смещения и остеосинтезу с заменой дистального отдела правой лучевой кости на металлическую пластину и винты. Доктор Иван Тами, специалист по хирургии кисти, подтвердил, что операция прошла успешно. Операция длилась час, проводилась под местной анестезией. Винченцо проведёт в клинике ночь, завтра утром после удаления дренажной системы и замены бандажа вернётся домой.

 

  После оценки физиотерапевтом он начнёт пассивную и активную физиотерапию. Сейчас, через несколько часов после операции, трудно говорить о более точных по времени этапах. Многое будет зависеть от самочувствия Винченцо, а также указаний специалистов. Однако мы можем надеяться, что он возобновит минимальную физическую активность как можно скорее».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Наше самое большое желание на данный момент, чтобы Винченцо ни о чём не волновался. Мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать ему полное спокойствие во время восстановления.

 

  По мере его работы с физиотерапевтами и другими специалистами мы с каждым днём будем лучше понимать, насколько достижимой будет цель. Хотим использовать все возможности ради её достижения, но сейчас бессмысленно давать какие-то прогнозы. Будем фокусироваться на настоящем, и как только приблизимся к старту «Корса Роза», вместе примем решение. Мы знаем, как силён Винченцо не только как гонщик, но в плане характера и настроя. Мы будем на его стороне в течение всего процесса восстановления».

 

  Винченцо Нибали: «Первый этап прошли, всё хорошо. Уже завтра начну восстановление, потом посмотрим, когда смогу вернуться на велосипед. Надеюсь, что смогу быстро восстановиться. Думаю о Джиро д’Италия. Хочу поблагодарить всех за многочисленные сообщения, которые вы мне прислали, они сделали меня очень счастливым!»

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:07 | Регистрация: 4.07.2013

    Здоровья! Здоровья! Здоровья!
    И Винченцо и всем тем, кто падает и получает травмы.
    И не только на великах, и не только в спорте вообще,
    но и на работе, на даче, где угодно.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Велокоманда Androni Giocattoli ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Все-таки будет Андрони на Джиро!
    Но, вопросы, конечно, возникают.

  • VeloVelo
    Винченцо Нибали проведена опер ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Здоровья! Здоровья! Здоровья!
    И Винченцо и всем тем, кто падает и получает травмы.
    И не только на великах, и не только в спорте вообще,
    но и на работе, на даче, где угодно.

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    Astanaforever-Фото
    При таком маленьком бюджете держать столько топовых гонцов..И еще умудриться продлить ЖУЖУ, которого с радостью в любую команду и на порядок зарплатой повыше намного забрали бы.Не верю! Бюджет сравним то с Астанинским. Походу они там в черную кассу пашут.От налогов уходят походу. Не может такого быть.
  • velodoctor
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    velodoctor-Фото

    Да когда Инеос стабильно уже лет 5 скупает пачками топовых гонщиков, решение выглядит правильным. 

  • red
    Велокоманда Androni Giocattoli ... (4)
    red-Фото

    Ну что же, а вдруг Пономарь дебютирует...

  • Ice
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: dafik
    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл

    Все то вы знаете, что квики на ладан дышат, что Алафилипп свое выиграл. Хорошо, что ваши домыслы так же далеки от истины, как теории об иноплатнетном вторжении)))

  • BaTman
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    BaTman-Фото
    Подписывают тех кто дорого стоит и умеет делиться )))
  • RVL
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    RVL-Фото
    Это много для такого уровня
  • Ser Gio
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    Ser Gio-Фото
    эммм, кагбе нет
    почему тогда на гонке только 3 ворлдтуровские команды?
  • close2you
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: dafik
    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл
    Мне тоже так кажется, но, может ему просто стоит немного отдышаться...

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