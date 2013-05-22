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Патрик Лефевр о возможности подписания Петера Сагана

Патрик Лефевр: «Похоже, Петер Саган не будет выступать в нашей команде»

 

 

  В 2021 году контракт 31-летнего словацкого гонщика с велокомандой Bora-hansgrohe, где он выступает с 2017 года, заканчивается. Компания “Specialized”, личный спонсор Петера Сагана, до 2027 года является партнёром команды Deceuninck-Quick Step.

 

Патрик Лефевр о возможности подписания Петера Сагана

Photo Credit: LaPresse

 

  Несмотря на взаимный интерес Сагана и Патрика Лефевра, генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step, переговоры о контракте зашли в тупик.

 

 Генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step не устраивает, что вместе с Петером Саганом нужно подписывать контракты с 11 его помощниками. Об этом Патрик Лефевр  рассказал в своей еженедельной колонке в Het Nieuwsblad.

 

  Патрик Лефевр: «Положение дел относительно Петера Саган следующее – похоже, он не будет выступать в нашей команде в следующем году. Я был заинтересован, но не условиями, которые были мне выставлены. С ним должны выступать четыре его бессменных товарища по команде – Эрик Башка, Мацей Боднар, Даниэль Осс и его брат Юрай. Он также приводит с собой двух механиков, двух соньёров, спортивного директора, пресс-секретаря и менеджера по гостиницам.

 

Замечательно, что Саган так хорошо заботится о верных ему людях, но я не хочу получить команду внутри своей команды. Это не соответствует философии «Волчьей стаи».

 

Слышал от Ломбарди (Джованни Ломбарди/Giovanni Lombardi – агент Петера Сагана), что есть команда, которая согласна всех взять в штат. Я также читал, что это может быть Total Direct Energie, но, если честно, я не знаю.

 

В любом случае, Саган отдаёт предпочтение новой команде. Это доказывает его верность  людям. Он хочет сохранить рядом как можно больше своих людей. Жаль, но, к сожалению, как видно, мы сможем сотрудничать только в следующей жизни».

 

 На этой неделе два издания - La Gazzetta dello Sport и L'Equipe сообщили, что Петер Саган может перейти в проконтинентальную команду Total Direct Energie, менеджер которой Жан-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) нацелен перейти на уровень Мирового тура.

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Неуёмный аппетит у Пети.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 27.05.2017

    Кому бывший с вагоном?)) Неужели Осс или Боднар не могут о себе позаботиться? Перспективные же гонщики.

  3. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 4.07.2017

    Нет, ну то, что он таскает за собой менее успешного брата - это нормально. Кинтана, Вивиани, Нибали делают так же. Ладно ещё трёх друзей для создания комфортной психологической обстановки, тем более что Осс и Боднар неплохие гонщики. Но два механика, два соньёра, спортивный директор, пресс-секретарь и менеджер по гостиницам... По-моему это перебор.

    1. MVDP

      Сегодня, 19:03 | Регистрация: 3.10.2020

      Как в фильме "Паразиты" прям.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 22.05.2013

    Он же еще с собой и производителя велосипедов перетаскивает. 

  5. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 30.06.2015

    Цитата: velodoctor
    Он же еще с собой и производителя велосипедов перетаскивает. 

    у Боры и Квиков уже один бренд - Specialized 

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Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • Arciv
    Критериум Дофине-2021. Этап 1 (1)
    Arciv-Фото
    Почему Якобсен так отстал?
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    nightbuster33-Фото
    Если бы не инсендент с техничкой Собреро мог быть третим.
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    Arciv-Фото
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
  • Александра
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    Александра-Фото

    Ура, товарищи! Все молодцы, все заслужили кто подиум, кто этап, кто уважение зрителей. Берналь, Мартин, Карузо, Алмейда, Фортунато - все молодцы!

    Что не отменяет того, что было очень скучно и травматично. Искренне завидую тем зрителям, кто получает от таких многдневок удовольствие.

  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    nibali-Фото
    Почему Алмейду не берет к себе Астана??? Он же перспективный парень! А генеральщиков его уровня в Астане сейчас нет.
  • Gorn9k
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    Gorn9k-Фото
    Цитата: zhekinson
    Цитата: kwwk
    Ну а самое сильное впечатление от Алмейды

    Цитата: velodoctor
    Алмейда мне тоже больше всех по итогам понравился

     
    думаю,что если бы изначально был капитаном и не возил Эвенпула,то смог бы побороться за итоговый подиум.
    Думаю, если бы он сам не слил на одном дождливом этапе, то тогда что-нибудь бы и смог.
  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    zhekinson-Фото

    Цитата: kwwk
    Ну а самое сильное впечатление от Алмейды

    Цитата: velodoctor
    Алмейда мне тоже больше всех по итогам понравился

     

    думаю,что если бы изначально был капитаном и не возил Эвенпула,то смог бы побороться за итоговый подиум.

  • zhekinson
    Патрик Лефевр о возможности по ... (6)
    zhekinson-Фото

    Цитата: velodoctor
    Он же еще с собой и производителя велосипедов перетаскивает. 

    у Боры и Квиков уже один бренд - Specialized 

  • Gorn9k
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (15)
    Gorn9k-Фото
    Цитата: Крайний
    Относительно кого супер то?
    На ключевых этапах отставал от всех топов. В атаку не может.
    Молодец конечно, выше только звезды, но это второй Закарин.
    Второй Закарин... Звучит как оскорбление, только вот Ильнур призер Вуэльты и имеет победный этап на ГТ, а если бы он еще спускаться умел... До уровня Ильнура надо ещё подняться
  • velodoctor
    Патрик Лефевр о возможности по ... (6)
    velodoctor-Фото

    Он же еще с собой и производителя велосипедов перетаскивает. 

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
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