Патрик Лефевр о возможности подписания Петера Сагана

Патрик Лефевр: «Похоже, Петер Саган не будет выступать в нашей команде»

В 2021 году контракт 31-летнего словацкого гонщика с велокомандой Bora-hansgrohe, где он выступает с 2017 года, заканчивается. Компания “Specialized”, личный спонсор Петера Сагана, до 2027 года является партнёром команды Deceuninck-Quick Step.

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Несмотря на взаимный интерес Сагана и Патрика Лефевра, генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step, переговоры о контракте зашли в тупик.

Генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step не устраивает, что вместе с Петером Саганом нужно подписывать контракты с 11 его помощниками. Об этом Патрик Лефевр рассказал в своей еженедельной колонке в Het Nieuwsblad.

Патрик Лефевр: «Положение дел относительно Петера Саган следующее – похоже, он не будет выступать в нашей команде в следующем году. Я был заинтересован, но не условиями, которые были мне выставлены. С ним должны выступать четыре его бессменных товарища по команде – Эрик Башка, Мацей Боднар, Даниэль Осс и его брат Юрай. Он также приводит с собой двух механиков, двух соньёров, спортивного директора, пресс-секретаря и менеджера по гостиницам.

Замечательно, что Саган так хорошо заботится о верных ему людях, но я не хочу получить команду внутри своей команды. Это не соответствует философии «Волчьей стаи».

Слышал от Ломбарди (Джованни Ломбарди/Giovanni Lombardi – агент Петера Сагана), что есть команда, которая согласна всех взять в штат. Я также читал, что это может быть Total Direct Energie, но, если честно, я не знаю.

В любом случае, Саган отдаёт предпочтение новой команде. Это доказывает его верность людям. Он хочет сохранить рядом как можно больше своих людей. Жаль, но, к сожалению, как видно, мы сможем сотрудничать только в следующей жизни».

На этой неделе два издания - La Gazzetta dello Sport и L'Equipe сообщили, что Петер Саган может перейти в проконтинентальную команду Total Direct Energie, менеджер которой Жан-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau) нацелен перейти на уровень Мирового тура.