Винченцо Нибали о мотивации, возрасте и подготовке к Джиро д’Италия-2020

Винченцо Нибали: «Меня не волнует, что люди называют меня старым»

1 января 35-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали надел велоформу команды Trek-Segafredo, в которой начинает новый этап своей карьеры. Уже в январе он поедет в тренировочный лагерь на высоте, а сезон в гонках начнёт с Вольты Альгарве 19 февраля. Перед стартом сезона двукратный победитель Джиро д’Италия, победитель Тур де Франс и Вуэльты Испании рассказал Cyclingnews, как проходит подготовка к сезону, почеркнув ещё раз, что в 2020 году ставит целью Джиро д’Италия, Олимпийские игры в Токио-2020 и чемпионат мира.

Винченцо Нибали: «Мы отодвинем мой дебют в сезоне на Вуэльту Альгарве. Зато в январе пройдёт тренировочный лагерь на высоте. Он станет ключевым этапом тренировок, а также будет играть важную роль в формировании группы гонщиков, которые будут помогать мне на Джиро д’Италия-2020. Гранд-тур, на который нацелен, это больше, чем просто три недели напряжённой гонки, это ещё и месяцы подготовки, тяжёлой работы.

Считаю, в 2020 году логично пропустить Тур де Франс, поставив целью Джиро д’Италия и Токио. А потом будет чемпионат мира в Швейцарии с холмистым маршрутом, на который тоже нацелен.

На Джиро д’Италия-2020 будет больше разделок, но маршрут мне нравится немного больше (чем прошлогодний). Он труднее, гор больше, ключевые этапы распределены по трём неделям, плюс визит на мою родину в Сицилию.

Я не слишком плох в разделках, а с помощью Trek, думаю, в этом году смогу выступить лучше. Мы уже работали на треке над моей посадкой, у меня дома для тренировок есть разделочный велосипед. Невероятно, но такого у меня не было во время работы в Bahrain-Merida.

Не знаю, смогу ли выиграть, но при условии хорошей подготовки смогу что-то показать. Тот факт, что я попросил начать мой сезон раньше и поехать в лагерь на высоте, показывает мою мотивацию.

Меня не волнует, когда люди называют меня старым. Они твердят это уже три года…Если у меня всё в прошлом, то что тогда говорить о бедном старом Вальверде, которому почти 40?»