VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда Trek-Segafredo оценит состояние Винченцо Нибали перед стартом 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

  Винченцо Нибали травмировал грудную клетку на 15-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) потребовалась помощь врача и оценка состояния здоровья перед стартом 16-го этапа, королевского горного этапа Джиро д’Италия-2021. 36-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo попал в завал в начале 15-го этапа. Нибали успел остановиться перед завалом, но упал, когда в него врезались не сумевшие затормозить гонщики.

 

 Генеральный менеджер команды Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена в интервью Tuttobici сообщил, что перед стартом 16-го этапа врачи команды оценят состояние Винченцо Нибали и возможность продолжения им гонки.

 

Команда Trek-Segafredo оценит состояние Винченцо Нибали перед стартом 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  В пресс-релизе команды Trek-Segafredo говорится: «Хотя никто из наших гонщиков не попал в завал непосредственно, к сожалению, Винченцо Нибали упал после того, как остановился, чтобы не наехать велосипедом на гонщиков, лежащих на земле. Он самостоятельно поднялся и вернулся в гонку, но с каждым километром его всё сильнее мучила боль с правой стороны грудной клетки. Оценка его состояния будет проведена в ближайшие часы. Не исключено, что ему сделают рентген, чтобы понять степень повреждения рёбер».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Винченцо сумел остановиться и избежать завала, но потом в него врезались другие гонщики, которые не смогли затормозить. Сгоряча он ничего не почувствовал, но после финальных километров, когда пошёл дождь и похолодало, ему стало хуже. Винченцо было больно, когда он зашёл в командный автобус. Сейчас он в руках врача Эмилио Маньи, который оценит тяжесть травмы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Олег

    nibali

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 8.12.2013

    Да сколько ж можно то уже, а??? Какая-то чёрная полоса!!! Одна из последних Джиро в карьере, а тут столько травм и падений, сколько на всех предыдущих Джиро не было!!! Давай, Нибс держись!!!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото

     ...исходя из своей спортивной формы,....Что-то я не видел большую помощь от команды,когда он 3-раза станновился чемпионом Мира.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Падун Вернется. Уверен. Такие хлопцы не пропадают. Еще будут у Марка Победы.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото
    Может быть и так. Тут никогда не угадаешь. Но ведь справляется пока. А что будет дальше - посмотрим.
  • BaiGali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    BaiGali-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Завтра для Власова самый решающий этап перевернуть таблицу верх дном. Потом уже ничего не решить. Этап финишем в гору не для него, мы так поняли. И он судя по интервью Вино СК Власов уже мыслями в Инеос с большими деньгами. Новый спонсор и совладелец Премьер Тех просто никакой, мертвый. Новых приобретений как мы видим не светит команде. А с этим составом никакого позитивного результата тоже не светит. Ситуация патовая, тем более в Казахстане вообще хотят отказаться от государственного финансирования команды на следующий год ввиду несостоятельности и отсутствия результатов. Вот такие дела плохие и невнятного будущего команды. Вино полностью утратил контроль над командой. Невнятная политика и стратегия. Погоня за генерал не приносит плоды уже пять лет. Ставка на Супермена и Власова полностью провалились. Надо менять концепцию борьбы за генерал на просто побед за этапы, так как нет лидера в команде который может брать генерал. А он стоит дорого. Денег нет, лидера нет, побед нет. Вот вся реальность сегодняшнего дня.
    Правильно делают! Надо было лет 5 назад отказаться финансирование таких проектов-кормушек. Пусть директора ищут частные инвестиции и доказывают свою состоятельность.
  • nibali
    Команда Trek-Segafredo оценит ... (1)
    nibali-Фото
    Да сколько ж можно то уже, а??? Какая-то чёрная полоса!!! Одна из последних Джиро в карьере, а тут столько травм и падений, сколько на всех предыдущих Джиро не было!!! Давай, Нибс держись!!!
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Завтра для Власова самый решающий этап перевернуть таблицу верх дном. Потом уже ничего не решить. Этап финишем в гору не для него, мы так поняли. И он судя по интервью Вино СК Власов уже мыслями в Инеос с большими деньгами. Новый спонсор и совладелец Премьер Тех просто никакой, мертвый. Новых приобретений как мы видим не светит команде. А с этим составом никакого позитивного результата тоже не светит. Ситуация патовая, тем более в Казахстане вообще хотят отказаться от государственного финансирования команды на следующий год ввиду несостоятельности и отсутствия результатов. Вот такие дела плохие и невнятного будущего команды. Вино полностью утратил контроль над командой. Невнятная политика и стратегия. Погоня за генерал не приносит плоды уже пять лет. Ставка на Супермена и Власова полностью провалились. Надо менять концепцию борьбы за генерал на просто побед за этапы, так как нет лидера в команде который может брать генерал. А он стоит дорого. Денег нет, лидера нет, побед нет. Вот вся реальность сегодняшнего дня.
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    uran-Фото
    Очень спорное утверждение.
    Взять последний случай, выиграл бы Саган без командной работы этап Джиро? Вряд ли.
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото

     Профиль этапа внушает священный трепет. Четыре тяжелых подъема ( и самый сложный в конце), общий набор запредельный и еще и дистанция за 200. И погода drek. 

      У Берналя преимущество не только в команде, но главное, что он колумбиец. Ему будет попроще чуть. А может, кто и джокера вытащит.

      Хотя  могу предположить, что Ремко завтра сползет в таблице. За Власова тоже не уверен. Если удержится с "Яцем", Карузо, Чикконе, Карти - уже будет хорошо. 

      Пусть все завтра, если и не доедут до конца, хоть останутся более-менее здоровыми. Для организма нормального человека это запредельные нагрузки.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Считаю,что Нибали , Саган как и когда - то Кантадор, самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы, где, когда и как достичь максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды.

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10)
    Серафим-Фото
    Да, минут 30, хотя бы. Но завтра уже он их получит.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 мая

Lorenzo Rota (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Natnael Ocbit Tesfatsion (Androni Giocattoli)

24 мая

Tony Gallopin (Ag2r - Citroen )

Romain Hardy (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (165)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)