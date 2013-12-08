Команда Trek-Segafredo оценит состояние Винченцо Нибали перед стартом 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:00
Винченцо Нибали травмировал грудную клетку на 15-м этапе Джиро д’Италия-2021
Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) потребовалась помощь врача и оценка состояния здоровья перед стартом 16-го этапа, королевского горного этапа Джиро д’Италия-2021. 36-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo попал в завал в начале 15-го этапа. Нибали успел остановиться перед завалом, но упал, когда в него врезались не сумевшие затормозить гонщики.
Генеральный менеджер команды Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена в интервью Tuttobici сообщил, что перед стартом 16-го этапа врачи команды оценят состояние Винченцо Нибали и возможность продолжения им гонки.
Photo Credit: LaPresse
В пресс-релизе команды Trek-Segafredo говорится: «Хотя никто из наших гонщиков не попал в завал непосредственно, к сожалению, Винченцо Нибали упал после того, как остановился, чтобы не наехать велосипедом на гонщиков, лежащих на земле. Он самостоятельно поднялся и вернулся в гонку, но с каждым километром его всё сильнее мучила боль с правой стороны грудной клетки. Оценка его состояния будет проведена в ближайшие часы. Не исключено, что ему сделают рентген, чтобы понять степень повреждения рёбер».
Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Винченцо сумел остановиться и избежать завала, но потом в него врезались другие гонщики, которые не смогли затормозить. Сгоряча он ничего не почувствовал, но после финальных километров, когда пошёл дождь и похолодало, ему стало хуже. Винченцо было больно, когда он зашёл в командный автобус. Сейчас он в руках врача Эмилио Маньи, который оценит тяжесть травмы».
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