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Винченцо Нибали упал на тренировке

Винченцо Нибали повредил запястье во время падения на тренировке

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo сообщила, что Винченцо Нибали упал во время тренировки. 36-летний итальянский велогонщик упал во время тренировки в Лугано и повредил правое запястье.

 

  В пресс-релизе команды Trek-Segafredo говорится: «К сожалению, мы должны сообщить, что Винченцо Нибали упал этим утром во время тренировки и ударился правым запястьем. Сейчас он проходит радиографию в госпитале Лугано, после чего будет понятна степень повреждения».

 

  Недавно двукратный победитель Джиро д’Италия вернулся с Тенерифе, из тренировочного лагеря на высоте.  Винченцо Нибали планировал принять участие в Туре Альп-2021, который стартует 19 апреля.

 

Велокоманда Trek-Segafredo дополнила данные о травме Винченцо Нибали:

 

  «Этим утром Виоченцо Нибали тренировался один в районе Понте-Треза (Лугано), он ударился правой рукой. Рентген и компьютерная томография, к сожалению, выявили осложнённый перелом лучевой кости правого запястья. Врачи команды Trek-Segafredo после совещания с руководством команды и Винченцо выбрали вариант немедленного проведения операции – остеосинтеза (хирургическая репозиция костных отломков).Операция назначена на завтра, 15 апреля.

 

Только после операции будет возможно гипотетически составить план восстановления и оценить возможность участия Нибали в Джиро д’Италия-2021».

 

  Винченцо Нибали: «Трудно найти слова, чтобы описать, какое огромное сожаление чувствую. Но придётся принять вердикт. Завтра мне предстоит операция, а потом начну трудный путь, чтобы постараться выйти на старт Джиро. Теперь это моя цель, и сделаю невозможное, чтобы достичь».

 

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 16:52 | Регистрация: 26.04.2017

    Что такое "не везёт" и как с этим бороться :-(.

    Или, это судьба подталкивает?... 

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Комментарии

  • Ice
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Маленький да удаленький. Всю зиму на кроссах он был третим, проигрывал Пулу и Ван Арту. А сегодня он всё же взял реванш.

    Ну, чтобы взять реванш, ему нужно чемпионат мира хотя бы у них отжать) Слишком много раз они его объезжали, чтобы за раз реваншироваться. Но гонец шустрый, есть перспективы стать третим кроссменом-грозой пелотона)))

  • Ice
    Тур Турции-2021. Этап 4 (7)
    Ice-Фото

    Посмотрел в записи последние полчаса, там километров за 8 началась такая ярая толкотня, которая только усиливалась к финишу и закономерно вылилась в завал. Не увидел колхоза - много борьбы, причем, не всегда корректной, сегодня команда Филипсена явно переборщила с боданием.

  • Николай Н.
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Маленький да удаленький. Всю зиму на кроссах он был третим, проигрывал Пулу и Ван Арту. А сегодня он всё же взял реванш.

  • MVDP
    De Brabantse Pijl-2021. Женска ... (1)
    MVDP-Фото

    Какой-то скрин неудачный.



    Так и не понял, с какого перепуга победу американке отдали. Фотофиниш криво выставили?

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Его падение мне напомнило падение Миншова на Джиро. Тоже так же на вираже и тоже быстро поднялся и не проиграл. Главное в такой ситуации не запониковать.

  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (8)
    RVL-Фото

    СК вроде сразу откомментил, что они отскочили от группы после завала. но, они догоняли ее 

    А потом уже Трентин отскочил один, а там уж малой в гору по булыге хорошо затаскивал

     

     

     

     

     

     

     

  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 4 (7)
    Николай Н.-Фото

    Кеву чтоб выбраться из коробочки пришлось бодаться, и помог ему большой опыт в такой ситуации. Три победы это уже даже много.

  • hodorik
    Тур Турции-2021. Этап 4 (7)
    hodorik-Фото

    МСС вы крутую гонку валите красавцы !!!?

  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (8)
    BlAr-Фото

    Что-то Ван Арт совсем не ВАУт. Скорее его отправили в аут.

  • uran
    Тур Турции-2021. Этап 4 (7)
    uran-Фото
    Завал, конечно, жуткий, надеюсь не сильно пострадали. Переглядка Филипсена с Кэвом на финише это как вообще? Догонишь - не догонишь? Первый раз такое вижу.

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