Винченцо Нибали упал на тренировке

Велокоманда Trek-Segafredo сообщила, что Винченцо Нибали упал во время тренировки. 36-летний итальянский велогонщик упал во время тренировки в Лугано и повредил правое запястье.

В пресс-релизе команды Trek-Segafredo говорится: «К сожалению, мы должны сообщить, что Винченцо Нибали упал этим утром во время тренировки и ударился правым запястьем. Сейчас он проходит радиографию в госпитале Лугано, после чего будет понятна степень повреждения».

Недавно двукратный победитель Джиро д’Италия вернулся с Тенерифе, из тренировочного лагеря на высоте. Винченцо Нибали планировал принять участие в Туре Альп-2021, который стартует 19 апреля.

Велокоманда Trek-Segafredo дополнила данные о травме Винченцо Нибали:

«Этим утром Виоченцо Нибали тренировался один в районе Понте-Треза (Лугано), он ударился правой рукой. Рентген и компьютерная томография, к сожалению, выявили осложнённый перелом лучевой кости правого запястья. Врачи команды Trek-Segafredo после совещания с руководством команды и Винченцо выбрали вариант немедленного проведения операции – остеосинтеза (хирургическая репозиция костных отломков).Операция назначена на завтра, 15 апреля.

Только после операции будет возможно гипотетически составить план восстановления и оценить возможность участия Нибали в Джиро д’Италия-2021».

Винченцо Нибали: «Трудно найти слова, чтобы описать, какое огромное сожаление чувствую. Но придётся принять вердикт. Завтра мне предстоит операция, а потом начну трудный путь, чтобы постараться выйти на старт Джиро. Теперь это моя цель, и сделаю невозможное, чтобы достичь».

