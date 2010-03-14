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Джулио Чикконе сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед стартом 18 этапа

Джулио Чикконе сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 17-м этапе

 

Джулио Чикконе сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед стартом 18 этапа

 

  Джулио Чикконе (Giulio Ciccone ) сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед стартом 18 этапа. Команда Trek-Segafredo объявила, что Чикконе «сильный ушиб поясничной области и левой руки».

 

  На предыдущем 17-м горном этапе 26-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo сначала был вынужден догонять пелотон после механической проблемы и замены велосипеда, а затем упал на спуске, ведущем к подножию финального подъёма. Чикконе шёл шестым в общем зачёте, но не смог удержать эту позицию и после финиша 17-го этапа спустился на 10-е место.

 

  В пресс-релизе команды Trek-Segafredo говорится: «К сожалению, гонщика не будет на старте этапа. Несмотря на беспокойную ночь и немного повышенную температуру, Чикконе вышел на подиум и поставил подпись перед стартом. Но перед стартом врач команды ещё раз оценил его состояние. Учитывая общую слабость гонщика, команда решила, что ради его здоровья и безопасности ему необходимо прекратить гонку».

 

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 14.03.2010

    Джиро потерь, сколько гонцов попадающих в 10ку сошло...

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    velodoctor-Фото

    Да при таком подъезде, ещё и перед решающими этапам, что-то изображать там, где ничего отыграть почти невозможно смысла не было. Петя тоже не ищет сложных путей, просто доезжает, бережёт видимо силы на тур. Интересно осилит тур Швейцарии свой любимый ещё. 

  • AlGalgalim
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Очень за генеральщиков волновался, что в лимит времени не впишутся. Но обошлось?
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Полное неуважение пелотона и генеральщиков. 15 км или 20 минут отставания это уже перебор. Только бокалов с шампанским и разноцветных шариков не хватало для праздничной картинки.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    RVL-Фото

    классная развязка. такая дуэль захватывающая.

    классик vs раздельщик

    Браво, Бетиоль!

  • zhekinson
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (9)
    zhekinson-Фото

    Цитата: motte
    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор.

    ну вот,Вы практически угадали победителя сегодняшнего этапа,жаль силёнок Реми не хватило,теперь у Квиков вся надежда на Алмейду.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    nightbuster33-Фото
    Я не удивлен красной оценкой моего комментария. Ну, во-первых,этот комментарий я взял, ради шутки,из сайта"Фан-сайт команды Астана" под ником указанным первым в моем предыдущем комментарии.А под вторым ником он проходит на вашем сайте. "Нуреке"- так в Казахстане,казахи,уважительно называют младшие- старшго,старшие- уважаемого человека не зависимо от возраста.Нуреке- это первый президент Казахстана,сейчас Секретарь Совета Безопасности Нурсултан Абишевич Назарбаев,который, в свое вреемя, дал добро на создание профессиональной велокоманды "Астана". Апосле статьи "Винокурова едва не попросили из Astana-Primer Tech" -я ошарашен.
  • APXEOLOG
    Джулио Чикконе сошёл с Джиро д ... (1)
    APXEOLOG-Фото
    Джиро потерь, сколько гонцов попадающих в 10ку сошло...
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    и Вам браво!
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    выставил неготового бойца
    на неподготовленную командой гонку,
    с ошибочным планом на нее,
    после длительного восстановления
    после сложной травмы...
    а он еще и падать начал...
  • RVL
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (11)
    RVL-Фото
    Саша, браво! прочитал сход Ремко

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