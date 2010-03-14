Джулио Чикконе сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед стартом 18 этапа

Джулио Чикконе сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 17-м этапе

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone ) сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед стартом 18 этапа. Команда Trek-Segafredo объявила, что Чикконе «сильный ушиб поясничной области и левой руки».

На предыдущем 17-м горном этапе 26-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo сначала был вынужден догонять пелотон после механической проблемы и замены велосипеда, а затем упал на спуске, ведущем к подножию финального подъёма. Чикконе шёл шестым в общем зачёте, но не смог удержать эту позицию и после финиша 17-го этапа спустился на 10-е место.

В пресс-релизе команды Trek-Segafredo говорится: «К сожалению, гонщика не будет на старте этапа. Несмотря на беспокойную ночь и немного повышенную температуру, Чикконе вышел на подиум и поставил подпись перед стартом. Но перед стартом врач команды ещё раз оценил его состояние. Учитывая общую слабость гонщика, команда решила, что ради его здоровья и безопасности ему необходимо прекратить гонку».