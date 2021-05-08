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Винченцо Нибали вернулся к тренировкам после перелома запястья

Физиотерапевт уверен, что Нибали сможет стартовать на Джиро д’Италия-2021

 

 

Винченцо Нибали вернулся к тренировкам после перелома запястья  Винченцо Нибали вернулся к тренировкам на дороге после перелома запястья – через 11 дней после падения и через 9 дней после операции по фиксации перелома. Сейчас 36-летний итальянский велогонщик тренируется на высоте в Ливиньо.

 

  Велокоманда Trek-Segafredo ещё не объявляла окончательный состав на Джиро д’Италия-2021. Но физиотерапевт итальянского велогонщика Мартино Донати (Martino Donati) уверен, что двукратный победитель Джиро д’Италия выйдет на старт итальянского Гранд-тура 8 мая, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

  Донати помогал Нибали восстановиться после перелома позвоночника в 2018, а сейчас дважды в день проводил с итальянским гонщиком сеансы терапии.

 

  Мартино Донати, физиотерапевт: «Я никогда не видел Винченцо настолько решительным, настолько желающим много работать. Какой шанс, что он будет на Джиро? Я считаю, что 100%. В противном случае, какой смысл проводить столько дополнительной работы. Когда было нужно, он приезжал на сеанс в 6:50 утра. Мы работали над его запястьем, но также над рукой и спиной».

 

  23 апреля в соцсетях Винченцо Нибали опубликовал фотографию, где он вместе с доктором Марано завершает сеанс физиотерапии: «Проверка у доктора Марано. Всё в порядке. Спасибо за это, мне дали зелёный свет переходить к новой фазе восстановления – самой непростой и решающей – тесту на дороге».

 

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • uran
    Тур Романдии-2021. Пролог (17)
    uran-Фото
    Цитата: motte
    Долгая история скай… приходят и рождаются,  уходят и гаснут.. Это я о порте,  в данном случае Невольно что-то напрашивается-:)
    Действительно, как из Астаны уходят сразу гонцами второго эшелона становится.
  • Sezar
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну что ж, пока Том безуспешно борется с собственным ЧСВ ( вот реально интересно насколько должно упасть о нем мнение окружающих, чтобы он наконец забил на них и стал делать то, что лично ему нужно) его понемногу обходят молодые таланты...

  • flugegeheimen
    Предварительные составы команд ... (11)
    flugegeheimen-Фото

    Интрига гонки - форма Эвенпула и Берналя. Но у их команд есть джокер - Альмейда и Сиваков. За последнего буду держать кулачки, равно как и за Власова. Хотя команда у Саши что-то слабоватая. Если говорить об основных претендентах, пора бы Йейтсу брать Джиру, как сейчас модно говорить, закрыть гештальт. 

  • BaTman
    Тур Романдии-2021. Пролог (17)
    BaTman-Фото

     Рад за Денниса, особенно недавно видел его счастливый инстаграмм, и тут победа. Вот круто когда человек на таком позитиве и в такой форме. Прям видно что роль не капитана ему к лицу.

  • flugegeheimen
    Дилан Груневеген в составе ком ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Хорошо, что поговорили с Фабио. Желаю им обоим много красивых побед

  • oblivion
    Предварительные составы команд ... (11)
    oblivion-Фото
    Цитата: Серафим
     А я не понимаю, как можно выпускать Эвенпула после годичного перерыва без единой подводящей гонки в ногах? Такое часто бывало? 
      Это нормально при одном условии - он супермен, сверхчеловек. 
    Ну, гонка это самая лучшая тренировка. Другое дело 3-х недельная. В любом случае можно просто не выкладываться на 100%, если не пойдет. Тем более это поколение, кажется, может все. Хоть я и сам на год всего старше Ремко, но это еще больше меня удивляет
  • Woterman 1980
    Тур Романдии-2021. Пролог (17)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Тяжелых силовых гонщиков вроде Ганны и Кюнга тормозил 9-процентный градиент за 300 м до финиша. Ганна на 10 кг тяжелее Денниса и Томаса. Ну и дистанция слишком короткая для Ганны. Скорее всего и мотивации не было, когда понял что не обгонит Денниса. А для Денниса короткие разделки как раз его конек...
    Ну вообще-то Гана как раз рекордсмен на дистанции 4 км, на треке, так что протяжённость как раз под него, а вот подъем в конце не под него. Хотя на Джиро подъем ещё более длинный на на разделе, не помешал ему выиграть у Дениса
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (11)
    VeloVelo-Фото

    У Андрони только три итальянца!



    Восемь колумбийцев в пелотоне. Из них трое - в Инеос.

  • SVS
    Предварительные составы команд ... (11)
    SVS-Фото
    211 NIBALI Vincenzo ITA
  • SVS
    Предварительные составы команд ... (11)
    SVS-Фото
    Есть и ещё один вариант - намеренно продемонстрировать неготовность/обычность Эвенпула.

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