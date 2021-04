Винченцо Нибали вернулся к тренировкам после перелома запястья

Винченцо Нибали вернулся к тренировкам на дороге после перелома запястья – через 11 дней после падения и через 9 дней после операции по фиксации перелома. Сейчас 36-летний итальянский велогонщик тренируется на высоте в Ливиньо.

Велокоманда Trek-Segafredo ещё не объявляла окончательный состав на Джиро д’Италия-2021. Но физиотерапевт итальянского велогонщика Мартино Донати (Martino Donati) уверен, что двукратный победитель Джиро д’Италия выйдет на старт итальянского Гранд-тура 8 мая, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Донати помогал Нибали восстановиться после перелома позвоночника в 2018, а сейчас дважды в день проводил с итальянским гонщиком сеансы терапии.

Мартино Донати, физиотерапевт: «Я никогда не видел Винченцо настолько решительным, настолько желающим много работать. Какой шанс, что он будет на Джиро? Я считаю, что 100%. В противном случае, какой смысл проводить столько дополнительной работы. Когда было нужно, он приезжал на сеанс в 6:50 утра. Мы работали над его запястьем, но также над рукой и спиной».

23 апреля в соцсетях Винченцо Нибали опубликовал фотографию, где он вместе с доктором Марано завершает сеанс физиотерапии: «Проверка у доктора Марано. Всё в порядке. Спасибо за это, мне дали зелёный свет переходить к новой фазе восстановления – самой непростой и решающей – тесту на дороге».

Check-up at Ars Medica with Dr Marano and... all good 💪 Thanks to this, I have the green light to start a new phase of my recovery, as well as the most delicate and decisive one: the road test 🙏💪 pic.twitter.com/JK35xydexP