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Тео Геоган Харт нацелен на Тур де Франс-2021 и Олимпиаду

Тео Геоган Харт: «Хочу поставить новую цель»

 

  Победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) готов отказаться от защиты титула в этом году ради дебюта на Тур де Франс. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers в 2021 году надеется принять участие во французском Гранд-туре и попасть в сборную на Олимпийские игры, о чём рассказал в интервью The Telegraph.

 

 

Тео Геоган Харт нацелен на Тур де Франс-2021 и Олимпиаду

 

  Тео Геоган Харт: «Мне сложно выбрать между Джиро и Туром, 50 – 50, потому что считаю, что обе гонки очень интересные. Я люблю выступать в Италии, мне нравится опыт, который получил на Джиро д’Италия. Конечно, было бы невероятно вернуться в этом году с номером 1 на спине. Я понимаю значимость этого, но мыслю как велогонщик. Если говорить прямо, то номера на своей спине ты увидеть не можешь.

 

  В конечном счёте, хочу поставить какую-то новую цель, другую. Да, величайшую велогонку. Мы ещё не обсуждали вопрос лидерства, и, если честно, меня это не слишком интересует. В итоге показываешь себя ногами, возможно, после Критериума Дофине в июне, но может, всё решится только на старте гонки.

 

  Я не волнуюсь о ком-то  ещё или о борьбе за лидерство. Просто надеюсь, что будет возможность разыграть ещё одну отличную карту. Считаю, что одна из сильнейших сторон нашей команды – очень мощный состав, который успешно решает задачу по мере того, как разворачивается гонка.

 

  Да, думаю, победа на Джиро дала уверенность. Считаю, что трёхнедельные гонки мне отлично подходят физиологически. Особенно последняя неделя. Не думаю, что сможете увидеть, как я показываю что-то интересное на первой неделе Гранд-тура. Но по мере его развития, как было на Джиро, я оказывался впереди. Конечно, выступление на Джиро д’Италия-2020 даёт мне уверенность мечтать о попытке побороться за Тур де Франс.

 

  Но не обязательно в этом году. Это ключевой момент. Мне 25 лет, я ещё ни разу не участвовать в Тур де Франс. Да, мы видели, как в прошлые два года ребятам хватало первой попытки. Но есть веский аргумент в пользу того, чтобы просто принять участие в гонке. И готовиться к гонке, думая о будущем.  

 

  Мне бы хотелось быть в Токио. Даже если у нас будет только четыре гонщика, а у других стран на одного больше, потенциально у нас очень сильная команда. Нам удалось собраться в Манчестере в декабре на сутки, подготовить оборудование, поработать с персоналом. Это было великолепно.

 

  На четыре места у нас 10, или около того, претендентов. Конечно, группа очень сильная. Думаю, в неё входят три победителя Гранд-туров, плюс Хью Карти, который в прошлом году поднялся на подиум Вуэльты Испании. Олимпиада для меня – грандиозная цель, потому что всегда была со мной, пока взрослел в рамках британской системы».

 

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers

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  1. close2you

    Сегодня, 02:07 | Регистрация: 22.07.2017

    Удачи конечно, но, считаю, что при нормальном гранд-туре по расписанию и с нормальными претендентами на победу (а не келдерман и уставшый нибали), этот парень и в тройку не попадёт. Просто повезло что это был 2020 год и гранд-туры были так рядом.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:30 | Регистрация: 4.09.2010

    да уж, взлетел в мечтах. хоть бы слово сказал, как ему пропёрло

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Тео Геоган Харт нацелен на Тур ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    да уж, взлетел в мечтах. хоть бы слово сказал, как ему пропёрло

  • close2you
    Тео Геоган Харт нацелен на Тур ... (2)
    close2you-Фото
    Удачи конечно, но, считаю, что при нормальном гранд-туре по расписанию и с нормальными претендентами на победу (а не келдерман и уставшый нибали), этот парень и в тройку не попадёт. Просто повезло что это был 2020 год и гранд-туры были так рядом.
  • Sezar
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Sezar-Фото

    Ну  Пидкок со своим ростом легко выигрывал юниорский Рубэ. Зачем еще тянуться? Ему еще многодневки выигрывать. Вон мелкий Ремко влегкую обходил нынешнего супермегачемпиона Ганну в разделке с его гренадерским ростом. И если нормально восстановится-опять будет обходить.

  • shain
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    shain-Фото
    Ха, женские грёзы:)
  • Александра
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Александра-Фото

    Поймала себя на мысли, что этот человек настолько другого поколения, что я себя чувствую динозавром.))

  • Pi-man
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Pi-man-Фото
    Я тоже не думаю, что он вырастет хотя бы на 10 см.
    Ну, Ольге хочется верить в лучшее развитие событий...
  • RVL
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    RVL-Фото

    Как вам предположение о том что пидкок вытянется в росте и  до вдп и ва? 
    Лет так за 5.
    Это же бред.

  • Pi-man
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Earl57
    Он не особо переживает по этому поводу. Им 26 лет, ему 21 год. Когда ему будет 25-26 лет, они уже пойдут на спад.
    скромная разница в этой выборке заключается в том, что старшаки уже зарекомендовали себя во взрослом шоссе, а ваши прогнозы строятся исключительно на ваших же щедрых авансах

    Не, ну на самом то деле, авансы Пидкоку не только Earl57 выдает. Оправдаются ли они - этого никто не знает. Рассуждать о вероятности того или иного развития событий - самое милое дело для болельщиков. Главное не забывать, что это всего лишь предположения и с уважением относиться к людям, высказывающим противоположные...

    :)

  • Shalam s Urala
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Он не особо переживает по этому поводу. Им 26 лет, ему 21 год. Когда ему будет 25-26 лет, они уже пойдут на спад.
    скромная разница в этой выборке заключается в том, что старшаки уже зарекомендовали себя во взрослом шоссе, а ваши прогнозы строятся исключительно на ваших же щедрых авансах

  • RVL
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    RVL-Фото

    этот год будет для него проверкой паспорта...

    и даст точку отсчета профессионалам и болельщикам

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