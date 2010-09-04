Тео Геоган Харт нацелен на Тур де Франс-2021 и Олимпиаду

Тео Геоган Харт: «Хочу поставить новую цель»

Победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) готов отказаться от защиты титула в этом году ради дебюта на Тур де Франс. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers в 2021 году надеется принять участие во французском Гранд-туре и попасть в сборную на Олимпийские игры, о чём рассказал в интервью The Telegraph.

Тео Геоган Харт: «Мне сложно выбрать между Джиро и Туром, 50 – 50, потому что считаю, что обе гонки очень интересные. Я люблю выступать в Италии, мне нравится опыт, который получил на Джиро д’Италия. Конечно, было бы невероятно вернуться в этом году с номером 1 на спине. Я понимаю значимость этого, но мыслю как велогонщик. Если говорить прямо, то номера на своей спине ты увидеть не можешь.

В конечном счёте, хочу поставить какую-то новую цель, другую. Да, величайшую велогонку. Мы ещё не обсуждали вопрос лидерства, и, если честно, меня это не слишком интересует. В итоге показываешь себя ногами, возможно, после Критериума Дофине в июне, но может, всё решится только на старте гонки.

Я не волнуюсь о ком-то ещё или о борьбе за лидерство. Просто надеюсь, что будет возможность разыграть ещё одну отличную карту. Считаю, что одна из сильнейших сторон нашей команды – очень мощный состав, который успешно решает задачу по мере того, как разворачивается гонка.

Да, думаю, победа на Джиро дала уверенность. Считаю, что трёхнедельные гонки мне отлично подходят физиологически. Особенно последняя неделя. Не думаю, что сможете увидеть, как я показываю что-то интересное на первой неделе Гранд-тура. Но по мере его развития, как было на Джиро, я оказывался впереди. Конечно, выступление на Джиро д’Италия-2020 даёт мне уверенность мечтать о попытке побороться за Тур де Франс.

Но не обязательно в этом году. Это ключевой момент. Мне 25 лет, я ещё ни разу не участвовать в Тур де Франс. Да, мы видели, как в прошлые два года ребятам хватало первой попытки. Но есть веский аргумент в пользу того, чтобы просто принять участие в гонке. И готовиться к гонке, думая о будущем.

Мне бы хотелось быть в Токио. Даже если у нас будет только четыре гонщика, а у других стран на одного больше, потенциально у нас очень сильная команда. Нам удалось собраться в Манчестере в декабре на сутки, подготовить оборудование, поработать с персоналом. Это было великолепно.

На четыре места у нас 10, или около того, претендентов. Конечно, группа очень сильная. Думаю, в неё входят три победителя Гранд-туров, плюс Хью Карти, который в прошлом году поднялся на подиум Вуэльты Испании. Олимпиада для меня – грандиозная цель, потому что всегда была со мной, пока взрослел в рамках британской системы».