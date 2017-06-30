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Винченцо Нибали о сезоне 2020 года и целях на будущее

Винченцо Нибали: «Не хочу фокусироваться на одной цели, лучше выступать свободно»

 

 

  14 ноября итальянскому велогонщику команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали исполнится 36 лет. Накануне дня рождения Нибали, впервые с 2006 года не одержавший в  сезоне ни одной победы, в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что его рано списывать со счетов.

 

  По мнению Винченцо Нибали, который финишировал 7-м на Джиро д’Италия-2020, гонке, которую ставил главной целью, по результатам этого сезона, испорченного пандемией, нельзя делать далеко идущих выводов.

 

Винченцо Нибали о сезоне 2020 года и целях на будущее

Photo Credits: LaPresse

 

  Винченцо Нибали: «Этот год был размытым, таким странным, что я бы не брал его в качестве надёжного показателя. Без сомнения, Джиро д’Италия-2020 прошла не так, как ожидалось. Молодые велогонщики лучше справились с таким сезоном, и так не только в велоспорте.

 

  В 2021 году буду не настолько стар, чтобы быть списанным со счетов, несмотря на то, что могут написать  журналисты. Ключевой элемент – желание и удовольствие, которое получаешь от езды на велосипеде. Если бы мог вернуться назад, то не стал бы проводить в горах два тренировочных лагеря, сделал бы только один. И добавил бы больше стартов в велогонках.

 

  Много лет, когда бы я ни ставил целью Гранд-тур, я всегда боролся за высшие позиции. Плохой год тоже случается. Фактически, у многих таких лет было больше, чем у меня.

 

  Никто мне никогда ничего не дарил. В 2019 году я финишировал на Джиро вторым, между Карапасом и Рогличем, которые подтвердили свои способности на Вуэльте Испании в этом году…

 

  Не знаю, будет ли следующий сезон последним в карьере. Буду двигаться постепенно. Я всё ещё могу сделать в велоспорте что-то интересное, для начала внимательно проанализирую 2020 год.

 

  Не хочу фокусироваться на одной цели, лучше выступать «свободно», чтобы  высказываться без давления, без стресса от того, чтобы получить результат  любой ценой. И без мыслей о предстоящих гонках».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Позитивный.

    Вся жизнь это гонка.
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