Винченцо Нибали о падении на 8-м этапе Джиро д’Италия-2021

Винченцо Нибали и Джулио Чикконе о 8-м этапе Джиро д’Италия-2021

Двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) на 8-м этапе финишировал в группе розовой майки и идёт 16-м в общем зачёте. Но после финиша в интервью RAI Sport рассказал, что в первой части этапа, когда начались атаки, у него сначала случился прокол, а затем он упал на повороте, когда пелотон проезжал один из городов маршрута.

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36-летний итальянский гонщик готов поддерживать своего соотечественника и товарища по команде Trek-Segafredo Джулио Чикконе, который идёт 7-м в генеральной классификации, проигрывая лидеру Аттиле Вальтеру (Groupama-FDJ) 41 секунду.

Tuttobici цитирует слова Винченцо Нибали: «День прошёл так себе, потому что сначала у меня был прокол, и пришлось менять велосипед. Потом, когда проезжали через городок, не помню названия, велосипед повело, и я поскользнулся. У меня несколько синяков. Такой вот день. Сосредоточусь на восстановлении и буду смотреть вперёд. Успокаиваю себя тем, что команда едет хорошо, Чикконе показал, что у него идёт нога, так что продолжим. Команда должна держаться с ним рядом, поддерживать его. Завтра тяжёлый и важный этап. Сфокусируемся на командной цели».

Джулио Чикконе: «Этап был очень нервным, особенно из-за ветра на первых 30 километрах. К сожалению, сначала у Винченцо был прокол, потом он упал, когда возвращался в пелотон. У меня всё в порядке. Последний подъём был трудным, но просветов не образовалось. Думаю, все думали о завтрашнем этапе. Чувствую себя хорошо, как уже говорил. Каждый день надо держаться, на Джиро не бывает лёгких этапов. Но я не жалуюсь, потому что форма в порядке».