Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на недельных велогонках и Арденнских классиках»

rude_rider

Дилан Груневеген рассказал об ... (5) Цитата: Ice Цитата: sashaney Что то мне подсказывает, что инцидент Г с Я - тоже явление нашего времени. Джентельменство не в почёте. Победа любой ценой.

А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.





Цитата: rude_rider Надоела эта история

Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать.

А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать. Успакойся . Так и будешь за мной бегать. В игнор иди

levonardo

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4) Ну, так-то, ЛБЛ уже взял.

close2you

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4) так и у квиков он в последнее время в основном работал на лидеров.. алафилип, ремко, штыбар, филЖил ... из супер перспективного андера, стал звездным грегори, который может выиграть (если разрешат), но, в последнее время акцент ставился на других... вот и ушел, искать свое лидерство там, где дадут... Может в целом это и похоже на путь Терпстры, но, все же команды разные совсем, + ушел барде из AG2R, они переквалифицировались под классики... дай Бог удачи, парень работяга, он заслуживает победу на каком нибудь монументе, но вряд ли против велокроссеров потянет



Поглядим - увидим

Серафим

Джон Дегенкольб о конкуренции ... (4) Жаль, что на его пути встретилась бабулька на бабулькомобиле. Джон был тогда на максимуме своих возможностей. После непростого восстановления он уже не вышел на пик лучшей формы. А вообще, победить в одном году на Милан - Сан-Санремо и Париж - Рубе, это то, что смогли сделать единицы, причем из когорты самых великих.

Ice

Дилан Груневеген рассказал об ... (5) Цитата: sashaney Что то мне подсказывает, что инцидент Г с Я - тоже явление нашего времени. Джентельменство не в почёте. Победа любой ценой. А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.



Цитата: rude_rider Надоела эта история Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать.

Ice

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4) Цитата: tds Пошол по стопам Ники Терпсты. Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)

tds

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4) Пошол по стопам Ники Терпсты.

rude_rider

Дилан Груневеген рассказал об ... (5) Надоела эта история

close2you

Вуэльта Мурсии-2021 перенесена ... (1) Идиотизм крепчает... я живу во Франции, у меня огромный круг друзей, и всего 2 человека болели ковид, притом, перенесли его безсимптомно. Всем уже надоела эта ерунда....

sashaney

Фабио Ару отказался от участия ... (6) Можно засекретить ещё и результаты. Потом делегализовать катание на велосипеде. Так победим вирус.