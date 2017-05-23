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Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на недельных велогонках и Арденнских классиках»

Боб Юнгельс о целях на первую часть сезона 2021 года

 

 

  28-летний люксембургский велогонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels) начинает свой сезон в форме команды AG2R Citroen, куда перешёл после пяти лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step. Победив на Льеж-Бастонь-Льеж в 2018 году, Боб Юнгельс в том же сезоне занял 11-е место в общем зачёте Тур де Франс. В 2016 и 2017 годах вошёл в десятку сильнейших Джиро д’Италия, но в новой команде люксембургский гонщик собирается сконцентрироваться на недельных гонках и Арденнских классиках.

 

  Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды Боб Юнгельс сказал, что раньше растягивал себя на слишком большое количество разных форматов гонок. Первыми велогонками Боба Юнгельса в цветах команды AG2R Citroen станут Royal Bernard Drome Classic, которая пройдёт 27 февраля, и Faun-Ardèche Classic 28 февраля.

 

Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на недельных велогонках и Арденнских классиках»

 

  Боб Юнгельс: «Наверное, сочетать многодневные велогонки логичнее с Арденнами, чем с фламандскими классиками. В прошлом я ошибался, стараясь проехать слишком много – классики, а потом Джиро д’Италия. Это было слишком. Думаю, при составлении плана имеет смысл выбрать что-то конкретное и не брать на себя слишком много стартов. Я бы хотел однажды снова вернуться на Тур Фландрии и Париж-Рубэ, может быть, даже в этом году после Вуэльты Каталонии, если команде понадобится кто-то на Тур Фландрии. Тогда буду рад помочь.

 

   У меня будет шанс на Faun-Ardèche Classic, но всё зависит от моей формы. Потом  первая большая цель – Париж-Ницца-2021. Затем – Арденнские классики. После или приму участие в Туре Швейцарии, или в Критериуме Дофине, после чего старт на Тур де Франс-2021.

 

  Прежде всего, я искал возможность стать лидером в определённых велогонках. Для меня это очень важно, потому что я всегда довольно высоко ставлю планку. Венсан Лавеню (генеральным менеджером велокоманды AG2R Citroen) дал мне эту возможность стать лидером, может быть, на Арденнах.

 

  Чувствую себя лидером. Роман Барде и Пьер Латур были капитанами команды последние пару лет, но они ушли. Команда искала нового гонщика, а я более чем счастлив взять на себя эту роль. Я работаю с многими молодыми, талантливыми гонщиками этой команды. Мы создаём в команде группу. Не буду говорить, что это «Волчья стая», но есть сильная вероятность создать что-то подобное внутри этой команды. Здесь я больше ощущаю себя лидером, потому что, по крайней мере, на данный момент, в команде меньше гонщиков, которые одержали столько побед, сколько есть у меня. Постараюсь соответствовать этой роли.

 

  Сейчас я не думаю о генеральной классификации Тур де Франс. Хочу сфокусироваться на недельных гонках, таких, как Париж-Ницца, Тур Швейцарии, Критериум Дофине, буду готовиться как можно лучше.

 

 О Гранд-турах я думаю всегда, потому что мне нравится к ним подготавливаться. С другой стороны, на данный момент я не самый сильный горняк в мире, каким надо быть, чтобы бороться за генеральную классификацию. Сейчас это не для меня. Хотя всегда есть возможность идти высоко в общем зачёте на первой неделе, а потом посмотреть, как пойдёт. Но я буду фокусироваться на этапах Тура».

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Теги к статье: Боб Юнгельс Bob Jungels AG2R Citroen

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  1. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 08:00 | Регистрация: 9.03.2019

    Пошол по стопам Ники Терпсты.

    1. close2you

      Сегодня, 15:14 | Регистрация: 22.07.2017

      так и у квиков он в последнее время в основном работал на лидеров.. алафилип, ремко, штыбар, филЖил ... из супер перспективного андера, стал звездным грегори, который может выиграть (если разрешат), но, в последнее время акцент ставился на других... вот и ушел, искать свое лидерство там, где дадут... Может в целом это и похоже на путь Терпстры, но, все же команды разные совсем, + ушел барде из AG2R, они переквалифицировались под классики... дай Бог удачи, парень работяга, он заслуживает победу на каком нибудь монументе, но вряд ли против велокроссеров потянет

      Поглядим - увидим

      1. Имя: Олег

        levonardo

        Сегодня, 15:45 | Регистрация: 23.05.2017

        Ну, так-то, ЛБЛ уже взял.

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 09:23 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: tds
    Пошол по стопам Ники Терпсты.

    Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)

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Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • rude_rider
    Дилан Груневеген рассказал об ... (5)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: sashaney
    Что то мне подсказывает, что инцидент Г с Я - тоже явление нашего времени. Джентельменство не в почёте. Победа любой ценой.

    А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.


    Цитата: rude_rider
    Надоела эта история

    Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать. 
    Успакойся . Так и будешь за мной бегать. В игнор иди
  • levonardo
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    levonardo-Фото
    Ну, так-то, ЛБЛ уже взял.
  • close2you
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    close2you-Фото
    так и у квиков он в последнее время в основном работал на лидеров.. алафилип, ремко, штыбар, филЖил ... из супер перспективного андера, стал звездным грегори, который может выиграть (если разрешат), но, в последнее время акцент ставился на других... вот и ушел, искать свое лидерство там, где дадут... Может в целом это и похоже на путь Терпстры, но, все же команды разные совсем, + ушел барде из AG2R, они переквалифицировались под классики... дай Бог удачи, парень работяга, он заслуживает победу на каком нибудь монументе, но вряд ли против велокроссеров потянет

    Поглядим - увидим
  • Серафим
    Джон Дегенкольб о конкуренции ... (4)
    Серафим-Фото

     Жаль, что на его пути встретилась бабулька на бабулькомобиле. Джон был тогда на максимуме своих возможностей. После непростого восстановления он уже не вышел на пик лучшей формы. 

      А вообще, победить  в одном году  на Милан - Сан-Санремо и Париж - Рубе, это то, что смогли сделать единицы, причем из когорты самых великих.

  • Ice
    Дилан Груневеген рассказал об ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: sashaney
    Что то мне подсказывает, что инцидент Г с Я - тоже явление нашего времени. Джентельменство не в почёте. Победа любой ценой.

    А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.



    Цитата: rude_rider
    Надоела эта история

    Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать. 

  • Ice
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: tds
    Пошол по стопам Ники Терпсты.

    Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)

  • tds
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    tds-Фото
    Пошол по стопам Ники Терпсты.
  • rude_rider
    Дилан Груневеген рассказал об ... (5)
    rude_rider-Фото
    Надоела эта история
  • close2you
    Вуэльта Мурсии-2021 перенесена ... (1)
    close2you-Фото
    Идиотизм крепчает... я живу во Франции, у меня огромный круг друзей, и всего 2 человека болели ковид, притом, перенесли его безсимптомно. Всем уже надоела эта ерунда....
  • sashaney
    Фабио Ару отказался от участия ... (6)
    sashaney-Фото
    Можно засекретить ещё и результаты. Потом делегализовать катание на велосипеде. Так победим вирус.

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