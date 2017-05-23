Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на недельных велогонках и Арденнских классиках»

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- Дата:
- Сегодня, 07:50
Боб Юнгельс о целях на первую часть сезона 2021 года
28-летний люксембургский велогонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels) начинает свой сезон в форме команды AG2R Citroen, куда перешёл после пяти лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step. Победив на Льеж-Бастонь-Льеж в 2018 году, Боб Юнгельс в том же сезоне занял 11-е место в общем зачёте Тур де Франс. В 2016 и 2017 годах вошёл в десятку сильнейших Джиро д’Италия, но в новой команде люксембургский гонщик собирается сконцентрироваться на недельных гонках и Арденнских классиках.
Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды Боб Юнгельс сказал, что раньше растягивал себя на слишком большое количество разных форматов гонок. Первыми велогонками Боба Юнгельса в цветах команды AG2R Citroen станут Royal Bernard Drome Classic, которая пройдёт 27 февраля, и Faun-Ardèche Classic 28 февраля.
Боб Юнгельс: «Наверное, сочетать многодневные велогонки логичнее с Арденнами, чем с фламандскими классиками. В прошлом я ошибался, стараясь проехать слишком много – классики, а потом Джиро д’Италия. Это было слишком. Думаю, при составлении плана имеет смысл выбрать что-то конкретное и не брать на себя слишком много стартов. Я бы хотел однажды снова вернуться на Тур Фландрии и Париж-Рубэ, может быть, даже в этом году после Вуэльты Каталонии, если команде понадобится кто-то на Тур Фландрии. Тогда буду рад помочь.
У меня будет шанс на Faun-Ardèche Classic, но всё зависит от моей формы. Потом первая большая цель – Париж-Ницца-2021. Затем – Арденнские классики. После или приму участие в Туре Швейцарии, или в Критериуме Дофине, после чего старт на Тур де Франс-2021.
Прежде всего, я искал возможность стать лидером в определённых велогонках. Для меня это очень важно, потому что я всегда довольно высоко ставлю планку. Венсан Лавеню (генеральным менеджером велокоманды AG2R Citroen) дал мне эту возможность стать лидером, может быть, на Арденнах.
Чувствую себя лидером. Роман Барде и Пьер Латур были капитанами команды последние пару лет, но они ушли. Команда искала нового гонщика, а я более чем счастлив взять на себя эту роль. Я работаю с многими молодыми, талантливыми гонщиками этой команды. Мы создаём в команде группу. Не буду говорить, что это «Волчья стая», но есть сильная вероятность создать что-то подобное внутри этой команды. Здесь я больше ощущаю себя лидером, потому что, по крайней мере, на данный момент, в команде меньше гонщиков, которые одержали столько побед, сколько есть у меня. Постараюсь соответствовать этой роли.
Сейчас я не думаю о генеральной классификации Тур де Франс. Хочу сфокусироваться на недельных гонках, таких, как Париж-Ницца, Тур Швейцарии, Критериум Дофине, буду готовиться как можно лучше.
О Гранд-турах я думаю всегда, потому что мне нравится к ним подготавливаться. С другой стороны, на данный момент я не самый сильный горняк в мире, каким надо быть, чтобы бороться за генеральную классификацию. Сейчас это не для меня. Хотя всегда есть возможность идти высоко в общем зачёте на первой неделе, а потом посмотреть, как пойдёт. Но я буду фокусироваться на этапах Тура».
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