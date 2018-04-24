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Боб Юнгельс – победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2018
Чемпион Люксембурга Боб Юнгельс вписал своё имя в список победителей старейшей из классик – Льеж-Бастонь-Льеж. 25-летний гонщик принёс команде Quick Step Floors вторую победу на классиках Монументах в этом году, которая стала 17-й для команды на гонках – Монументах за всю историю команды.
Боб Юнгельс выиграл классику в красивом стиле, из одиночного отрыва. Он атаковал на предпоследнем подъёме дня – Рош-о-Фокон, за 20 км до финиша и удержал преимущество. Эта победа стала самой крупной в карьере люксембургского гонщика.
37 секунд, которые Боб Юнгельс привёз своим соперникам, стали самым большим с 2009 года разрывом между первым и вторым местом на Льеж-Бастонь-Льеж.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
Боб Юнгельс: «Если честно, победа для меня самого стала сюрпризом. Я не верил, что смогу удержаться, пока, приблизившись к финишной черте, не увидел, что за мной никого нет. Вчера вечером вместе с Жулианом мы смотрели выпуск 2011 года, где победная атака была сделана на Рош-о-Фокон. Я атаковал в том же месте. Я долго ждал этой победы, и когда её добился, не могу в это поверить.
На Редуте мы мощно включились, взвинтили скорость. Потом на Рош-о-Фокон атаковал Филипп Жильбер, а следом за ним и я. Я увидел, что образовался просвет, и решил использовать свои способности раздельщика, держать скорость, но в то же время распределять силы.
Да, атаковал рано, но подумал, что в спринте против Вальверде у меня не будет такого хорошего шанса. В основной группе были и другие быстрые ребята.
Это самая красивая однодневная гонка в мире, особенной её для меня делает то, что она проводится рядом с Люксембургом, моя семья и друзья пришли меня поддержать. Такую победу я запомню навсегда. Всё кажется мне нереальным, осознавать, что выиграл, буду теперь несколько дней.
Это моя первая победа в сезоне. Сначала со мной произошёл несчастный случай в Южной Африке, потом я заболел на Тиррено-Адриатико, гонке, которую ставил своей первой целью. Потом снова подхватил вирус, с которым боролся до Вуэльты Каталонии».
Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2018
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