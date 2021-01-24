Жулиан Алафилипп начнёт сезон 11 февраля с Тура Прованса-2021

Жулиан Алафилипп о целях на первую часть сезона 2021 года

Первой велогонкой действующего чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Julian Alaphilippe) в сезоне 2021 года, восьмом сезоне в профессионалах, станет Тур Прованса (Tour de la Provence), который пройдёт с 11 по 14 февраля. Кульминацией Тура Прованса, гонки, появившейся пять лет назад, является этап с финишем на Мон-Ванту (у Шале-Рейнар).

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step также собирается дебютировать на классике Omloop Het Nieuwsblad, которая станет его следующей гонкой и пройдёт 27 февраля. На пресс-конференции во время тренировочного лагеря команды Жулиан Алафилипп рассказал, что ещё не полностью восстановился после падения на Туре Фландрии, но надеется, что Тур Прованса поможет войти в форму перед весенними классиками.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Жулиан Алафилипп: «Победа в Имоле стала для меня лучшим моментом прошлого года. С огромной гордостью буду носить радужную майку, с нетерпением хочу стартовать в ней в как можно большем количестве гонок в этом сезоне. Я ещё продолжаю восстанавливаться после травмы, полученной в ноябре на Туре Фландрии. Но с тех пор уже сделал несколько важных шагов, поэтому уверен, что в ближайшие недели мне станет лучше.

Рад, что в первый раз в этом сезоне выйду на старт во Франции. В последний раз участвовал в Туре Прованса несколько лет назад, рад вернуться на гонку. Мне нравится маршрут, но поеду туда, не ставя конкретных целей. Самое важное – набирать форму. Надеюсь, Прованс поможет это сделать как раз перед весенними гонками, где нацелен показать высокие результаты.

Также надеюсь, что удержу форму до Льеж-Бастонь-Льеж, проведу сильную кампанию классик и вернусь на старт Тура Фландрии. В конце концов, не важно, какие гонки поеду, самое главное – выступить так, как у меня получалось в прошлые годы, наслаждаться каждым днём в радужной майке.

Я просто фокусируюсь на первой части сезона, вторая часть – Тур де Франс и Олимпиада тоже могут стать важными целями. Чемпионат мира – в последней части сезона. Знаю только, что там будет подъём из классики Brabantse Pijl. Торопиться некуда, есть время подумать.

Не поеду Тур де Франс на генеральную классификацию. Но никогда не знаешь. Результат 2019 года меня удивил, но сначала – первая часть сезона. Маршрут Тура выглядит хорошо, про этапы не знаю. Для меня Тур приходит после первой части сезона. Я просто посмотрел, что в маршруте есть несколько интересных этапов, которые мне очень подходят, так что буду предельно мотивирован. В остальном, посмотрим».