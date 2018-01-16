  Жулиан Алафилипп, Боб Юнгельс, Фернандо Гавирия, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар о планах на 2018 год

Патрик Лефевр и ведущие гонщики команды Quick Step Floors о планах на 2018 год

В Кальпе (Испания) состоялась презентация бельгийской команды Quick Step Floors, которая начнёт 16-й сезон в пелотоне (команда была основана в 2003 году), а титульный спонсор команды, компания Quick-Step отметит 20-летие своего прихода в велоспорта (в 1999 году компания стала спонсором команды Mapei-Quick Step). В 2018 году в команде будет выступать 27 гонщиков, включая 4 нео-про.

Перед стартом сезона генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр, а также ведущие гонщики команды Жулиан Алафилипп, Боб Юнгельс, Фернандо Гавирия, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар подвёли итоги сезона 2017 года и поставили цели на 2018 год.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Патрик Лефевр: «Сейчас, когда мы находимся на пороге нового сезона, хочу поблагодарить всех, от гонщиков до персонала, от спонсоров до болельщиков, всех, кто был частью команды Quick Step Floors в потрясающем путешествии 2017 года. Сезон 2017 был исключительным не только в смысле количества наших побед, но также с точки зрения их качества. Мы завоевали в общей сложности 59 побед, 30 из которых на гонках Мирового тура, взяли 16 побед на этапах Гран-туров. Но прежде всего, в прошлом сезоне мы отмечались на 60 подиумах, что означает, что мы были заметны в гонках, даже если не выигрывали.

Я горжусь, что мы одерживали победы от первой до последней гонки календаря, с января по октябрь, и победы принесли 14 разных гонщиков команды. Это говорит об уникальности нашей команды.

В конце 2018 года мы попрощались с гонщиками, которые играли важную роль в достижении командной успеха на протяжении последних лет. Но успешно выступает следующее поколение лидеров, несгибаемых моторов, работающих с километра ноль, доместиков, спринтеров, взрывных атакующих гонщиков. Я полностью уверен, что в нашей команде правильное сочетание опытных гонщиков, которые могут взять на себя ответственность и справляться с очень высоким уровнем ожидания и давления, и молодых талантов, которые готовы подняться на следующую ступень.

Однако ничего не удалось бы достичь без прочного базы. Я всегда относился к управлению командой как к постройке дома. Чтобы здание было крепким, необходим хороший фундамент. Для меня фундаментом команды является персонал – соньёры, механики, водители автобусов, врачи, физиотерапевты, все, кто работает в команде. Они – ценность команды.

Гонщики обычно подписывают контракты на 1-2-3 года, они приходят и уходят, такова жизнь профессионального велогонщика, но рядом со мной люди, с которыми я работаю 20-25 лет. Я очень счастлив, что они со мной, этим людям я могу доверять и положиться на них.

Я очень горжусь также тем, что вижу болельщиков нашей команды по всему миру. Не важно, куда мы едем, автобусы нашей команды всегда окружены болельщиками, которые приходят увидеть гонщиков, поприветствовать их. В прошлом году мы открыли болельщикам двери, сняв фильм «Один год в Синем» (“One Year In Blue”). Думаю, многие увидели что-то, что не ожидали, узнали, как работает команда, как всё действует, какой стресс испытывают гонщики до и после гонок, с какой преданностью все в команде относятся к своей работе.

Мы вполне осознаём, что повторить успех 2017 года будет трудно, но мы приложим все усилия, чтобы хорошо выступить в новом сезоне. Конечно, у нас очень молодая команда, но это потому, что мы инвестируем в будущее. Следующие поколения гонщиков становятся сильнее, я говорю о Жулиане, Бобе и Фернандо, они должны показать, что способны быть лидерами. Конечно, у нас большие надежды на опытных ребят, которые уверены, что ещё скажут своё слово и принесут нам много радости и удовлетворения. В общем, мы с нетерпением предвкушаем этот сезон!»

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Жулиан Алафилипп начнёт сезон в Южной Америке, на новой колумбийской гонке Oro y Paz: «Несмотря на травму колена, 2017 год остаётся моим лучшим годом с момента начала профессиональной карьеры, и я рад этому. Я мотивирован выступать ещё лучше, хочу стать спокойнее, допускать меньше ошибок в гонках. Цели команды – выиграть крупнейшие гонки календаря, и если на одной из них я не смогу находиться в первых рядах, то можете быть уверены в том, что я отработаю на своих товарищей по команде, у которых будет шанс победить».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Боб Юнгельс: «Ещё в октябре прошлого года, во время нашего первого командного сбора, мы приняли решение, что я поеду Тур де Франс-2018. Я посмотрел маршрут, отметил, что первые 10 дней гонки будут очень коварными, но в то же время они дают возможности нашей команде. Было бы приятно стать лидером команды на тех этапах, я поеду с надеждой занять хорошее место в генеральной классификации.

Тур де Франс – гонка, не похожая ни на одну другую, она полна стрессов, особенно так будет в этом году из-за брусчатки и ветров. Поэтому планирую проходить Тур де Франс шаг за шагом, посмотрим, куда гонка меня приведёт. Джиро д’Италия доказала, что я могу быть с сильнейшими, теперь я хочу доказать, что готов двигаться вперёд, и Тур де Франс для этой цели идеально подходит».

В календаре Боба Юнгельса участие в Тиррено-Адриатико, в трёх Арденнских классиках и Критериуме Дофине-2018.

Фернандо Гавирия: «Я мотивирован подтвердить мои предыдущие результаты и продолжать, основываясь на них. Хочу приложить все силы и упорно работать, использовать каждую возможность, потому что я всегда хочу побеждать. Надеюсь на гладкий старт сезона, чтобы в как можно лучшей форме подойти к классикам. Я рад принять участие в брусчатых классиках, с нетерпением жду старта на них, я очень люблю эти гонки. Хочу подойти к старту Тур де Франс-2018 в 100% готовности, потому что на этой гонке самый высокий уровень участников в мире. Стартовать на Тур де Франс – моя мечта. Будет нелегко, но я надеюсь взять на этой гонке победу на этапе».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Филипп Жильбер: «Победа на Туре Фландрии-2017 – прекрасный момент, но сейчас она уже принадлежит прошлому. Я настроен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, что ни для кого не секрет. Без слов понятно, что выиграть на этих классиках нелегко, потому что на них можно быть сильнейшим и проиграть. Но я готов сделать всё, что в моих силах. Команда Quick Step Floors использует агрессивную тактику ведения гонок, что также является и моим стилем, так что всё выглядит многообещающе.

Многие спрашивают меня о том, чувствую ли давление, но я его не ощущаю. В нашей команде много талантливых гонщиков, которые способны блистать и побеждать на крупных гонках. Для меня самое важное – выложиться в гонке по полной и не сожалеть после неё».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Зденек Штыбар: «2017 был для меня трудным годом, я мотивирован двигаться дальше. Хочу выигрывать гонки – классики, этапы, не важно, хочу отплатить команде за уверенность во мне. Этой зимой я много работал, хорошо подготовился, не могу дождаться, когда начну выступать на Omloop Het Nieuwsblad, Страде Бьянке и других весенних классиках перед тем, как дебютирую на Джиро д’Италия-2018. Очень хочу открыть для себя итальянский Гран-тур, надеюсь, что гонка даст мне богатый опыт».